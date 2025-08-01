货币 / RMD
RMD: ResMed Inc
272.73 USD 1.54 (0.57%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RMD汇率已更改0.57%。当日，交易品种以低点270.08和高点273.70进行交易。
关注ResMed Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
270.08 273.70
年范围
199.92 293.75
- 前一天收盘价
- 271.19
- 开盘价
- 270.25
- 卖价
- 272.73
- 买价
- 273.03
- 最低价
- 270.08
- 最高价
- 273.70
- 交易量
- 1.440 K
- 日变化
- 0.57%
- 月变化
- 0.92%
- 6个月变化
- 23.09%
- 年变化
- 11.06%
