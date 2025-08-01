CotizacionesSecciones
Divisas / RMD
Volver a Acciones

RMD: ResMed Inc

271.81 USD 0.92 (0.34%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de RMD de hoy ha cambiado un -0.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 270.02, mientras que el máximo ha alcanzado 275.75.

Siga la dinámica de la pareja de divisas ResMed Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RMD News

Rango diario
270.02 275.75
Rango anual
199.92 293.75
Cierres anteriores
272.73
Open
272.60
Bid
271.81
Ask
272.11
Low
270.02
High
275.75
Volumen
1.381 K
Cambio diario
-0.34%
Cambio mensual
0.58%
Cambio a 6 meses
22.67%
Cambio anual
10.69%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B