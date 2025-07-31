Валюты / RMD
RMD: ResMed Inc
272.73 USD 1.54 (0.57%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RMD за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 270.08, а максимальная — 273.70.
Следите за динамикой ResMed Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RMD
Дневной диапазон
270.08 273.70
Годовой диапазон
199.92 293.75
- Предыдущее закрытие
- 271.19
- Open
- 270.25
- Bid
- 272.73
- Ask
- 273.03
- Low
- 270.08
- High
- 273.70
- Объем
- 1.440 K
- Дневное изменение
- 0.57%
- Месячное изменение
- 0.92%
- 6-месячное изменение
- 23.09%
- Годовое изменение
- 11.06%
