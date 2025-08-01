Währungen / RMD
RMD: ResMed Inc
273.27 USD 1.46 (0.54%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RMD hat sich für heute um 0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 270.48 bis zu einem Hoch von 273.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die ResMed Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
270.48 273.74
Jahresspanne
199.92 293.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 271.81
- Eröffnung
- 273.73
- Bid
- 273.27
- Ask
- 273.57
- Tief
- 270.48
- Hoch
- 273.74
- Volumen
- 804
- Tagesänderung
- 0.54%
- Monatsänderung
- 1.12%
- 6-Monatsänderung
- 23.33%
- Jahresänderung
- 11.28%
