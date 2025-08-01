Moedas / RMD
RMD: ResMed Inc
271.81 USD 0.92 (0.34%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RMD para hoje mudou para -0.34%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 270.02 e o mais alto foi 275.75.
Veja a dinâmica do par de moedas ResMed Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
270.02 275.75
Faixa anual
199.92 293.75
- Fechamento anterior
- 272.73
- Open
- 272.60
- Bid
- 271.81
- Ask
- 272.11
- Low
- 270.02
- High
- 275.75
- Volume
- 1.381 K
- Mudança diária
- -0.34%
- Mudança mensal
- 0.58%
- Mudança de 6 meses
- 22.67%
- Mudança anual
- 10.69%
