통화 / ONON
ONON: On Holding AG Class A
45.22 USD 0.25 (0.56%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ONON 환율이 오늘 0.56%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 44.45이고 고가는 45.61이었습니다.
On Holding AG Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
44.45 45.61
년간 변동
34.62 64.05
- 이전 종가
- 44.97
- 시가
- 45.20
- Bid
- 45.22
- Ask
- 45.52
- 저가
- 44.45
- 고가
- 45.61
- 볼륨
- 10.624 K
- 일일 변동
- 0.56%
- 월 변동
- 1.44%
- 6개월 변동
- 7.67%
- 년간 변동율
- -9.85%
