ONON: On Holding AG Class A
43.00 USD 0.33 (0.77%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ONON за сегодня изменился на 0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.01, а максимальная — 43.00.
Следите за динамикой On Holding AG Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
42.01 43.00
Годовой диапазон
34.62 64.05
- Предыдущее закрытие
- 42.67
- Open
- 42.56
- Bid
- 43.00
- Ask
- 43.30
- Low
- 42.01
- High
- 43.00
- Объем
- 7.839 K
- Дневное изменение
- 0.77%
- Месячное изменение
- -3.54%
- 6-месячное изменение
- 2.38%
- Годовое изменение
- -14.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.