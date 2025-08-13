Divisas / ONON
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ONON: On Holding AG Class A
43.83 USD 0.83 (1.93%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ONON de hoy ha cambiado un 1.93%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 43.16, mientras que el máximo ha alcanzado 44.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas On Holding AG Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONON News
- On Holding (ONON) Gains As Market Dips: What You Should Know
- On Holding Stock: A Phenomenal Business Facing High Expectations (NYSE:ONON)
- Is Trending Stock On Holding AG (ONON) a Buy Now?
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- 3 Monster Stocks That Could Double Your Money by 2030
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/11/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Bernstein reiterates Outperform rating on On Holding stock, citing sustainable growth
- 3 Brilliant Growth Stocks to Buy Right Now
- On Holding AG (ONON) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- European sporting goods: JPM places Adidas on positive catalyst watch, cuts Puma
- Amer Sports, IBD Stock Of The Day, Scales New Buy Point With Hot Footwear, Apparel
- Nike Stock: The Odds Are Stacked Against Shareholders (NYSE:NKE)
- On Holding: Great Moment To Buy The Dip, Company Grabs Market Share (Upgrade) (NYSE:ONON)
- On Holding AG (ONON): I’m Double Minded About The Stock, Says Jim Cramer
- On Holding AG (ONON) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Earnings call transcript: On Holding misses Q2 2025 earnings forecasts
- Jefferies turns bearish on On Holding, sees Nike leading in running shoe demand
- Tapestry stock rating maintained by Morgan Stanley amid tariff concerns
- Amazon, Alibaba Lead Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Ubiquiti, Amcor among Thursday’s market cap stock movers
- Jefferies downgrades On Holding on slowing growth, rising Nike competition
- KeyBanc reiterates Overweight rating on On Holding stock after strong results
- On Holding price target raised to $79 from $75 at UBS on growth outlook
- Should You Invest in On Holding (ONON) Based on Bullish Wall Street Views?
Rango diario
43.16 44.35
Rango anual
34.62 64.05
- Cierres anteriores
- 43.00
- Open
- 43.34
- Bid
- 43.83
- Ask
- 44.13
- Low
- 43.16
- High
- 44.35
- Volumen
- 15.112 K
- Cambio diario
- 1.93%
- Cambio mensual
- -1.68%
- Cambio a 6 meses
- 4.36%
- Cambio anual
- -12.62%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B