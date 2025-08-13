Currencies / ONON
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
ONON: On Holding AG Class A
42.20 USD 0.47 (1.10%)
Sector: Consumer Cyclical Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
ONON exchange rate has changed by -1.10% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 42.01 and at a high of 42.80.
Follow On Holding AG Class A dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONON News
- Is Trending Stock On Holding AG (ONON) a Buy Now?
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- 3 Monster Stocks That Could Double Your Money by 2030
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/11/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Bernstein reiterates Outperform rating on On Holding stock, citing sustainable growth
- 3 Brilliant Growth Stocks to Buy Right Now
- On Holding AG (ONON) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- European sporting goods: JPM places Adidas on positive catalyst watch, cuts Puma
- Amer Sports, IBD Stock Of The Day, Scales New Buy Point With Hot Footwear, Apparel
- Nike Stock: The Odds Are Stacked Against Shareholders (NYSE:NKE)
- On Holding: Great Moment To Buy The Dip, Company Grabs Market Share (Upgrade) (NYSE:ONON)
- On Holding AG (ONON): I’m Double Minded About The Stock, Says Jim Cramer
- On Holding AG (ONON) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Earnings call transcript: On Holding misses Q2 2025 earnings forecasts
- Jefferies turns bearish on On Holding, sees Nike leading in running shoe demand
- Tapestry stock rating maintained by Morgan Stanley amid tariff concerns
- Amazon, Alibaba Lead Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Ubiquiti, Amcor among Thursday’s market cap stock movers
- Jefferies downgrades On Holding on slowing growth, rising Nike competition
- KeyBanc reiterates Overweight rating on On Holding stock after strong results
- On Holding price target raised to $79 from $75 at UBS on growth outlook
- Should You Invest in On Holding (ONON) Based on Bullish Wall Street Views?
- On Holding stock rating reiterated at Outperform by Bernstein SocGen
- This Brown & Brown Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Brown & Brown (NYSE:BRO)
Daily Range
42.01 42.80
Year Range
34.62 64.05
- Previous Close
- 42.67
- Open
- 42.56
- Bid
- 42.20
- Ask
- 42.50
- Low
- 42.01
- High
- 42.80
- Volume
- 3.776 K
- Daily Change
- -1.10%
- Month Change
- -5.34%
- 6 Months Change
- 0.48%
- Year Change
- -15.87%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%