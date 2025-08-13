CotationsSections
Devises / ONON
Retour à Actions

ONON: On Holding AG Class A

45.22 USD 0.25 (0.56%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ONON a changé de 0.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 44.45 et à un maximum de 45.61.

Suivez la dynamique On Holding AG Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ONON Nouvelles

Range quotidien
44.45 45.61
Range Annuel
34.62 64.05
Clôture Précédente
44.97
Ouverture
45.20
Bid
45.22
Ask
45.52
Plus Bas
44.45
Plus Haut
45.61
Volume
10.624 K
Changement quotidien
0.56%
Changement Mensuel
1.44%
Changement à 6 Mois
7.67%
Changement Annuel
-9.85%
20 septembre, samedi