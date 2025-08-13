QuotazioniSezioni
Valute / ONON
Tornare a Azioni

ONON: On Holding AG Class A

45.22 USD 0.25 (0.56%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ONON ha avuto una variazione del 0.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.45 e ad un massimo di 45.61.

Segui le dinamiche di On Holding AG Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ONON News

Intervallo Giornaliero
44.45 45.61
Intervallo Annuale
34.62 64.05
Chiusura Precedente
44.97
Apertura
45.20
Bid
45.22
Ask
45.52
Minimo
44.45
Massimo
45.61
Volume
10.624 K
Variazione giornaliera
0.56%
Variazione Mensile
1.44%
Variazione Semestrale
7.67%
Variazione Annuale
-9.85%
20 settembre, sabato