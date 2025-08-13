KurseKategorien
ONON: On Holding AG Class A

44.97 USD 1.14 (2.60%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ONON hat sich für heute um 2.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.38 bis zu einem Hoch von 45.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die On Holding AG Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
44.38 45.30
Jahresspanne
34.62 64.05
Vorheriger Schlusskurs
43.83
Eröffnung
44.38
Bid
44.97
Ask
45.27
Tief
44.38
Hoch
45.30
Volumen
12.252 K
Tagesänderung
2.60%
Monatsänderung
0.87%
6-Monatsänderung
7.07%
Jahresänderung
-10.35%
