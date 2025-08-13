Währungen / ONON
ONON: On Holding AG Class A
44.97 USD 1.14 (2.60%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ONON hat sich für heute um 2.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.38 bis zu einem Hoch von 45.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die On Holding AG Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONON News
Tagesspanne
44.38 45.30
Jahresspanne
34.62 64.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.83
- Eröffnung
- 44.38
- Bid
- 44.97
- Ask
- 45.27
- Tief
- 44.38
- Hoch
- 45.30
- Volumen
- 12.252 K
- Tagesänderung
- 2.60%
- Monatsänderung
- 0.87%
- 6-Monatsänderung
- 7.07%
- Jahresänderung
- -10.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K