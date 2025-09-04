통화 / MP
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MP: MP Materials Corp
73.24 USD 1.10 (1.52%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MP 환율이 오늘 1.52%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 70.50이고 고가는 75.92이었습니다.
MP Materials Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MP News
- Palantir, Apple Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- MP Continues to Report Operating Losses: Can It Bounce Back?
- 모건 스탠리 휴머노이드 100 지수, 2월 설정 이후 S&P 500 상회
- Morgan Stanley Humanoid 100 index outperforms S&P 500 since February inception
- China’s lead in humanoid AI robots set to widen over next 3–5 years: MS
- Dow Jones Futures Rise After Fed Rate Cut, Nvidia Skids; Meta's Zuckerberg Ready To Connect
- IBD Stock Of The Day, Up 330%, Set To Join S&P MidCap 400
- 美, 50억 달러 규모 ’핵심 광물 투자펀드’ 설립 추진
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- MP Materials Races Ahead in U.S. Magnet Manufacturing: Can It Deliver?
- Companies are lining up for U.S. government investment, says banker on MP Materials deal
- Are Basic Materials Stocks Lagging Gold Fields Limited (GFI) This Year?
- The 1-Minute Market Report - September 14, 2025
- Jim Cramer Recommends Buying This Industrial Stock, Calling It 'Way Too Cheap' - CSX (NASDAQ:CSX), Canadian National Railway (NYSE:CNI)
- Could Buying MP Materials Stock Today Set You Up for Life?
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- Is MP Stock a Buy, Hold, or Sell After Its 146.3% Three-Month Rally?
- Figma And Lululemon Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (September 1- September 5): Are The Others In Your Portfolio? Figma And Lululemon Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (September 1- September 5): Are The Others In Your Portfolio? -...
- New to Growth Stocks? Here's 1 Every Investor Should Have on Their Radar.
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Can MP Materials Sustain Its Explosive NdPr Growth Momentum Ahead?
- Should You Buy MP Materials Corp Stock Right Now?
일일 변동 비율
70.50 75.92
년간 변동
15.56 78.15
- 이전 종가
- 72.14
- 시가
- 72.86
- Bid
- 73.24
- Ask
- 73.54
- 저가
- 70.50
- 고가
- 75.92
- 볼륨
- 24.402 K
- 일일 변동
- 1.52%
- 월 변동
- 6.28%
- 6개월 변동
- 201.65%
- 년간 변동율
- 312.62%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K