Dövizler / MP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MP: MP Materials Corp
73.24 USD 1.10 (1.52%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MP fiyatı bugün 1.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 70.50 ve Yüksek fiyatı olarak 75.92 aralığında işlem gördü.
MP Materials Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MP haberleri
- The 1-Minute Market Report, September 21, 2025
- Palantir, Apple Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- MP Continues to Report Operating Losses: Can It Bounce Back?
- Morgan Stanley Humanoid 100 endeksi, Şubat’taki başlangıcından bu yana S&P 500’ü geçti
- Morgan Stanley Humanoid 100 index outperforms S&P 500 since February inception
- China’s lead in humanoid AI robots set to widen over next 3–5 years: MS
- Dow Jones Futures Rise After Fed Rate Cut, Nvidia Skids; Meta's Zuckerberg Ready To Connect
- IBD Stock Of The Day, Up 330%, Set To Join S&P MidCap 400
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- MP Materials Races Ahead in U.S. Magnet Manufacturing: Can It Deliver?
- Companies are lining up for U.S. government investment, says banker on MP Materials deal
- Are Basic Materials Stocks Lagging Gold Fields Limited (GFI) This Year?
- The 1-Minute Market Report - September 14, 2025
- Jim Cramer Recommends Buying This Industrial Stock, Calling It 'Way Too Cheap' - CSX (NASDAQ:CSX), Canadian National Railway (NYSE:CNI)
- Could Buying MP Materials Stock Today Set You Up for Life?
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- Is MP Stock a Buy, Hold, or Sell After Its 146.3% Three-Month Rally?
- Figma And Lululemon Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (September 1- September 5): Are The Others In Your Portfolio? Figma And Lululemon Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (September 1- September 5): Are The Others In Your Portfolio? -...
- New to Growth Stocks? Here's 1 Every Investor Should Have on Their Radar.
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Can MP Materials Sustain Its Explosive NdPr Growth Momentum Ahead?
- Should You Buy MP Materials Corp Stock Right Now?
Günlük aralık
70.50 75.92
Yıllık aralık
15.56 78.15
- Önceki kapanış
- 72.14
- Açılış
- 72.86
- Satış
- 73.24
- Alış
- 73.54
- Düşük
- 70.50
- Yüksek
- 75.92
- Hacim
- 24.402 K
- Günlük değişim
- 1.52%
- Aylık değişim
- 6.28%
- 6 aylık değişim
- 201.65%
- Yıllık değişim
- 312.62%
21 Eylül, Pazar