クォートセクション
通貨 / MP
株に戻る

MP: MP Materials Corp

72.14 USD 5.32 (7.96%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MPの今日の為替レートは、7.96%変化しました。日中、通貨は1あたり66.37の安値と72.14の高値で取引されました。

MP Materials Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MP News

1日のレンジ
66.37 72.14
1年のレンジ
15.56 78.15
以前の終値
66.82
始値
68.03
買値
72.14
買値
72.44
安値
66.37
高値
72.14
出来高
23.374 K
1日の変化
7.96%
1ヶ月の変化
4.69%
6ヶ月の変化
197.12%
1年の変化
306.42%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K