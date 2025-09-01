通貨 / MP
MP: MP Materials Corp
72.14 USD 5.32 (7.96%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MPの今日の為替レートは、7.96%変化しました。日中、通貨は1あたり66.37の安値と72.14の高値で取引されました。
MP Materials Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MP News
- China’s lead in humanoid AI robots set to widen over next 3–5 years: MS
- Dow Jones Futures Rise After Fed Rate Cut, Nvidia Skids; Meta's Zuckerberg Ready To Connect
- IBD Stock Of The Day, Up 330%, Set To Join S&P MidCap 400
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- MP Materials Races Ahead in U.S. Magnet Manufacturing: Can It Deliver?
- Companies are lining up for U.S. government investment, says banker on MP Materials deal
- Are Basic Materials Stocks Lagging Gold Fields Limited (GFI) This Year?
- The 1-Minute Market Report - September 14, 2025
- Jim Cramer Recommends Buying This Industrial Stock, Calling It 'Way Too Cheap' - CSX (NASDAQ:CSX), Canadian National Railway (NYSE:CNI)
- Could Buying MP Materials Stock Today Set You Up for Life?
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- Is MP Stock a Buy, Hold, or Sell After Its 146.3% Three-Month Rally?
- Figma And Lululemon Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (September 1- September 5): Are The Others In Your Portfolio? Figma And Lululemon Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (September 1- September 5): Are The Others In Your Portfolio? -...
- New to Growth Stocks? Here's 1 Every Investor Should Have on Their Radar.
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Can MP Materials Sustain Its Explosive NdPr Growth Momentum Ahead?
- Should You Buy MP Materials Corp Stock Right Now?
- MP Materials: Overreaction To The U.S. Government Support (NYSE:MP)
- The White House Premium: How Washington Is Creating AI Stock Rockets
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why MP Materials Corp. (MP) is a Great Choice
- MP Materials stock price target raised to $82 from $32 at DA Davidson
- The AI Bust Is Coming … but Not Yet
1日のレンジ
66.37 72.14
1年のレンジ
15.56 78.15
- 以前の終値
- 66.82
- 始値
- 68.03
- 買値
- 72.14
- 買値
- 72.44
- 安値
- 66.37
- 高値
- 72.14
- 出来高
- 23.374 K
- 1日の変化
- 7.96%
- 1ヶ月の変化
- 4.69%
- 6ヶ月の変化
- 197.12%
- 1年の変化
- 306.42%
