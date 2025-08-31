КотировкиРазделы
MP: MP Materials Corp

65.99 USD 0.03 (0.05%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MP за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.68, а максимальная — 67.90.

Следите за динамикой MP Materials Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
65.68 67.90
Годовой диапазон
15.56 78.15
Предыдущее закрытие
65.96
Open
67.17
Bid
65.99
Ask
66.29
Low
65.68
High
67.90
Объем
19.470 K
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
-4.24%
6-месячное изменение
171.79%
Годовое изменение
271.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.