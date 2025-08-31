Валюты / MP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MP: MP Materials Corp
65.99 USD 0.03 (0.05%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MP за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.68, а максимальная — 67.90.
Следите за динамикой MP Materials Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MP
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- MP Materials Races Ahead in U.S. Magnet Manufacturing: Can It Deliver?
- Companies are lining up for U.S. government investment, says banker on MP Materials deal
- Are Basic Materials Stocks Lagging Gold Fields Limited (GFI) This Year?
- The 1-Minute Market Report - September 14, 2025
- Jim Cramer Recommends Buying This Industrial Stock, Calling It 'Way Too Cheap' - CSX (NASDAQ:CSX), Canadian National Railway (NYSE:CNI)
- Could Buying MP Materials Stock Today Set You Up for Life?
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- Is MP Stock a Buy, Hold, or Sell After Its 146.3% Three-Month Rally?
- Figma And Lululemon Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (September 1- September 5): Are The Others In Your Portfolio? Figma And Lululemon Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (September 1- September 5): Are The Others In Your Portfolio? -...
- New to Growth Stocks? Here's 1 Every Investor Should Have on Their Radar.
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Can MP Materials Sustain Its Explosive NdPr Growth Momentum Ahead?
- Should You Buy MP Materials Corp Stock Right Now?
- MP Materials: Overreaction To The U.S. Government Support (NYSE:MP)
- The White House Premium: How Washington Is Creating AI Stock Rockets
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why MP Materials Corp. (MP) is a Great Choice
- MP Materials stock price target raised to $82 from $32 at DA Davidson
- The AI Bust Is Coming … but Not Yet
- The Real Reason the U.S. Took a Stake in Intel Stock
- Trump Wants A Sovereign Wealth Fund, But What Is It Anyway? - Intel (NASDAQ:INTC)
- Washington Just Bought a Piece of an American Icon – Here’s What’s Coming Next…
Дневной диапазон
65.68 67.90
Годовой диапазон
15.56 78.15
- Предыдущее закрытие
- 65.96
- Open
- 67.17
- Bid
- 65.99
- Ask
- 66.29
- Low
- 65.68
- High
- 67.90
- Объем
- 19.470 K
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- -4.24%
- 6-месячное изменение
- 171.79%
- Годовое изменение
- 271.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.