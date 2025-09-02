KurseKategorien
MP: MP Materials Corp

72.14 USD 5.32 (7.96%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MP hat sich für heute um 7.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.37 bis zu einem Hoch von 72.14 gehandelt.

Verfolgen Sie die MP Materials Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
66.37 72.14
Jahresspanne
15.56 78.15
Vorheriger Schlusskurs
66.82
Eröffnung
68.03
Bid
72.14
Ask
72.44
Tief
66.37
Hoch
72.14
Volumen
23.374 K
Tagesänderung
7.96%
Monatsänderung
4.69%
6-Monatsänderung
197.12%
Jahresänderung
306.42%
