Währungen / MP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MP: MP Materials Corp
72.14 USD 5.32 (7.96%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MP hat sich für heute um 7.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.37 bis zu einem Hoch von 72.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die MP Materials Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MP News
- Morgan Stanleys Humanoid-Index übertrifft S&P 500 seit Auflegung deutlich
- Morgan Stanley Humanoid 100 index outperforms S&P 500 since February inception
- China’s lead in humanoid AI robots set to widen over next 3–5 years: MS
- Dow Jones Futures Rise After Fed Rate Cut, Nvidia Skids; Meta's Zuckerberg Ready To Connect
- IBD Stock Of The Day, Up 330%, Set To Join S&P MidCap 400
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- MP Materials Races Ahead in U.S. Magnet Manufacturing: Can It Deliver?
- Companies are lining up for U.S. government investment, says banker on MP Materials deal
- Are Basic Materials Stocks Lagging Gold Fields Limited (GFI) This Year?
- The 1-Minute Market Report - September 14, 2025
- Jim Cramer Recommends Buying This Industrial Stock, Calling It 'Way Too Cheap' - CSX (NASDAQ:CSX), Canadian National Railway (NYSE:CNI)
- Could Buying MP Materials Stock Today Set You Up for Life?
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- Is MP Stock a Buy, Hold, or Sell After Its 146.3% Three-Month Rally?
- Figma And Lululemon Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (September 1- September 5): Are The Others In Your Portfolio? Figma And Lululemon Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (September 1- September 5): Are The Others In Your Portfolio? -...
- New to Growth Stocks? Here's 1 Every Investor Should Have on Their Radar.
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Can MP Materials Sustain Its Explosive NdPr Growth Momentum Ahead?
- Should You Buy MP Materials Corp Stock Right Now?
- MP Materials: Overreaction To The U.S. Government Support (NYSE:MP)
- The White House Premium: How Washington Is Creating AI Stock Rockets
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why MP Materials Corp. (MP) is a Great Choice
Tagesspanne
66.37 72.14
Jahresspanne
15.56 78.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 66.82
- Eröffnung
- 68.03
- Bid
- 72.14
- Ask
- 72.44
- Tief
- 66.37
- Hoch
- 72.14
- Volumen
- 23.374 K
- Tagesänderung
- 7.96%
- Monatsänderung
- 4.69%
- 6-Monatsänderung
- 197.12%
- Jahresänderung
- 306.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K