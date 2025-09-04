CotationsSections
Devises / MP
Retour à Actions

MP: MP Materials Corp

73.24 USD 1.10 (1.52%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MP a changé de 1.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 70.50 et à un maximum de 75.92.

Suivez la dynamique MP Materials Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MP Nouvelles

Range quotidien
70.50 75.92
Range Annuel
15.56 78.15
Clôture Précédente
72.14
Ouverture
72.86
Bid
73.24
Ask
73.54
Plus Bas
70.50
Plus Haut
75.92
Volume
24.402 K
Changement quotidien
1.52%
Changement Mensuel
6.28%
Changement à 6 Mois
201.65%
Changement Annuel
312.62%
20 septembre, samedi