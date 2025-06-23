시세섹션
통화 / ERO
주식로 돌아가기

ERO: Ero Copper Corp

16.96 USD 0.19 (1.13%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

ERO 환율이 오늘 1.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.63이고 고가는 17.21이었습니다.

Ero Copper Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ERO News

일일 변동 비율
16.63 17.21
년간 변동
9.30 22.87
이전 종가
16.77
시가
16.91
Bid
16.96
Ask
17.26
저가
16.63
고가
17.21
볼륨
627
일일 변동
1.13%
월 변동
18.93%
6개월 변동
40.98%
년간 변동율
-24.45%
20 9월, 토요일