ERO: Ero Copper Corp
16.96 USD 0.19 (1.13%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ERO 환율이 오늘 1.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.63이고 고가는 17.21이었습니다.
Ero Copper Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
16.63 17.21
년간 변동
9.30 22.87
- 이전 종가
- 16.77
- 시가
- 16.91
- Bid
- 16.96
- Ask
- 17.26
- 저가
- 16.63
- 고가
- 17.21
- 볼륨
- 627
- 일일 변동
- 1.13%
- 월 변동
- 18.93%
- 6개월 변동
- 40.98%
- 년간 변동율
- -24.45%
20 9월, 토요일