ERO: Ero Copper Corp
16.77 USD 0.07 (0.42%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EROの今日の為替レートは、0.42%変化しました。日中、通貨は1あたり16.37の安値と16.82の高値で取引されました。
Ero Copper Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
16.37 16.82
1年のレンジ
9.30 22.87
- 以前の終値
- 16.70
- 始値
- 16.51
- 買値
- 16.77
- 買値
- 17.07
- 安値
- 16.37
- 高値
- 16.82
- 出来高
- 1.183 K
- 1日の変化
- 0.42%
- 1ヶ月の変化
- 17.60%
- 6ヶ月の変化
- 39.40%
- 1年の変化
- -25.30%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K