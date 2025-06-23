Valute / ERO
ERO: Ero Copper Corp
16.96 USD 0.19 (1.13%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ERO ha avuto una variazione del 1.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.63 e ad un massimo di 17.21.
Segui le dinamiche di Ero Copper Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ERO News
Intervallo Giornaliero
16.63 17.21
Intervallo Annuale
9.30 22.87
- Chiusura Precedente
- 16.77
- Apertura
- 16.91
- Bid
- 16.96
- Ask
- 17.26
- Minimo
- 16.63
- Massimo
- 17.21
- Volume
- 627
- Variazione giornaliera
- 1.13%
- Variazione Mensile
- 18.93%
- Variazione Semestrale
- 40.98%
- Variazione Annuale
- -24.45%
20 settembre, sabato