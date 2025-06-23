QuotazioniSezioni
ERO: Ero Copper Corp

16.96 USD 0.19 (1.13%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ERO ha avuto una variazione del 1.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.63 e ad un massimo di 17.21.

Segui le dinamiche di Ero Copper Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
16.63 17.21
Intervallo Annuale
9.30 22.87
Chiusura Precedente
16.77
Apertura
16.91
Bid
16.96
Ask
17.26
Minimo
16.63
Massimo
17.21
Volume
627
Variazione giornaliera
1.13%
Variazione Mensile
18.93%
Variazione Semestrale
40.98%
Variazione Annuale
-24.45%
