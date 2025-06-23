KurseKategorien
ERO: Ero Copper Corp

16.77 USD 0.07 (0.42%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ERO hat sich für heute um 0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.37 bis zu einem Hoch von 16.82 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ero Copper Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
16.37 16.82
Jahresspanne
9.30 22.87
Vorheriger Schlusskurs
16.70
Eröffnung
16.51
Bid
16.77
Ask
17.07
Tief
16.37
Hoch
16.82
Volumen
1.183 K
Tagesänderung
0.42%
Monatsänderung
17.60%
6-Monatsänderung
39.40%
Jahresänderung
-25.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
