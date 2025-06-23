Währungen / ERO
ERO: Ero Copper Corp
16.77 USD 0.07 (0.42%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ERO hat sich für heute um 0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.37 bis zu einem Hoch von 16.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ero Copper Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
16.37 16.82
Jahresspanne
9.30 22.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.70
- Eröffnung
- 16.51
- Bid
- 16.77
- Ask
- 17.07
- Tief
- 16.37
- Hoch
- 16.82
- Volumen
- 1.183 K
- Tagesänderung
- 0.42%
- Monatsänderung
- 17.60%
- 6-Monatsänderung
- 39.40%
- Jahresänderung
- -25.30%
