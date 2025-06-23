Devises / ERO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ERO: Ero Copper Corp
16.96 USD 0.19 (1.13%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ERO a changé de 1.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.63 et à un maximum de 17.21.
Suivez la dynamique Ero Copper Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ERO Nouvelles
- Ero Copper bondit de 68% après le signal de Juste Valeur d’InvestingPro en avril
- Ero Copper soars 68% after InvestingPro’s April Fair Value signal
- Ero Copper Corp. (ERO) Rises Higher Than Market: Key Facts
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.01%
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Ero Copper Stock?
- Hudbay Minerals Set to Report Q2 Earnings: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Undervalued And Ramping Up: ERO Copper's Growth Isn't Priced In (NYSE:ERO)
- Ero Copper Corp. (ERO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ero Copper Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ERO)
- Earnings call transcript: Ero Copper’s Q2 2025 earnings surpass EPS expectations
- Ero Copper Q2 2025 slides: Production surges as Tucumã achieves commercial milestone
- Ero Copper Corp. (ERO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.40%
- Earnings Preview: Centrus Energy Corp. (LEU) Q2 Earnings Expected to Decline
- Ero Copper: A Small Producer Facing The Rising Capital Intensity Of The Copper Business
- Ero Copper Corp. (ERO) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Ero Copper Corp. (ERO) Laps the Stock Market: Here's Why
- Ero Copper Corp. (ERO) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Wall Street Analysts Think Ero Copper (ERO) Could Surge 29.27%: Read This Before Placing a Bet
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.26%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.61%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.70%
- Ero Copper FY 2024 presentation slides: Record production, ambitious growth targets
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.42%
Range quotidien
16.63 17.21
Range Annuel
9.30 22.87
- Clôture Précédente
- 16.77
- Ouverture
- 16.91
- Bid
- 16.96
- Ask
- 17.26
- Plus Bas
- 16.63
- Plus Haut
- 17.21
- Volume
- 627
- Changement quotidien
- 1.13%
- Changement Mensuel
- 18.93%
- Changement à 6 Mois
- 40.98%
- Changement Annuel
- -24.45%
20 septembre, samedi