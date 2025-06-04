Валюты / ERO
ERO: Ero Copper Corp
16.98 USD 0.12 (0.70%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ERO за сегодня изменился на -0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.72, а максимальная — 17.10.
Следите за динамикой Ero Copper Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
16.72 17.10
Годовой диапазон
9.30 22.87
- Предыдущее закрытие
- 17.10
- Open
- 17.00
- Bid
- 16.98
- Ask
- 17.28
- Low
- 16.72
- High
- 17.10
- Объем
- 752
- Дневное изменение
- -0.70%
- Месячное изменение
- 19.07%
- 6-месячное изменение
- 41.15%
- Годовое изменение
- -24.37%
