Currencies / ERO
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
ERO: Ero Copper Corp
16.98 USD 0.12 (0.70%)
Sector: Basic Materials Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
ERO exchange rate has changed by -0.70% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 16.72 and at a high of 17.10.
Follow Ero Copper Corp dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ERO News
- Ero Copper Corp. (ERO) Rises Higher Than Market: Key Facts
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.01%
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Ero Copper Stock?
- Hudbay Minerals Set to Report Q2 Earnings: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Undervalued And Ramping Up: ERO Copper's Growth Isn't Priced In (NYSE:ERO)
- Ero Copper Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ERO)
- Ero Copper Corp. (ERO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Ero Copper’s Q2 2025 earnings surpass EPS expectations
- Ero Copper Q2 2025 slides: Production surges as Tucumã achieves commercial milestone
- Ero Copper Corp. (ERO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.40%
- Earnings Preview: Centrus Energy Corp. (LEU) Q2 Earnings Expected to Decline
- Ero Copper: A Small Producer Facing The Rising Capital Intensity Of The Copper Business
- Ero Copper Corp. (ERO) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Ero Copper Corp. (ERO) Laps the Stock Market: Here's Why
- Ero Copper Corp. (ERO) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Wall Street Analysts Think Ero Copper (ERO) Could Surge 29.27%: Read This Before Placing a Bet
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.26%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.61%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.70%
- Ero Copper FY 2024 presentation slides: Record production, ambitious growth targets
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.42%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.42%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.37%
Daily Range
16.72 17.10
Year Range
9.30 22.87
- Previous Close
- 17.10
- Open
- 17.00
- Bid
- 16.98
- Ask
- 17.28
- Low
- 16.72
- High
- 17.10
- Volume
- 752
- Daily Change
- -0.70%
- Month Change
- 19.07%
- 6 Months Change
- 41.15%
- Year Change
- -24.37%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%