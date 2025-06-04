货币 / ERO
ERO: Ero Copper Corp
16.93 USD 0.05 (0.29%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ERO汇率已更改-0.29%。当日，交易品种以低点16.72和高点16.97进行交易。
关注Ero Copper Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
16.72 16.97
年范围
9.30 22.87
- 前一天收盘价
- 16.98
- 开盘价
- 16.90
- 卖价
- 16.93
- 买价
- 17.23
- 最低价
- 16.72
- 最高价
- 16.97
- 交易量
- 181
- 日变化
- -0.29%
- 月变化
- 18.72%
- 6个月变化
- 40.73%
- 年变化
- -24.59%
