통화 / BLRX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BLRX: BioLineRx Ltd - American Depositary Shares
3.76 USD 0.11 (2.84%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BLRX 환율이 오늘 -2.84%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.74이고 고가는 3.89이었습니다.
BioLineRx Ltd - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLRX News
- BioLineRx Ltd. (BLRX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BioLineRx stock maintains buy rating at H.C. Wainwright on cancer data
- Dow Edges Higher; Dell Shares Fall After Q1 Results - BioLine Rx (NASDAQ:BLRX), CollPlant Biotechnologies (NASDAQ:CLGN)
- Why Is Nano-Cap BioLineRx Stock Surging On Friday? - BioLine Rx (NASDAQ:BLRX)
- Nasdaq Down 100 Points; Chicago PMI Dips In May - Nuburu (AMEX:BURU), BioLine Rx (NASDAQ:BLRX)
- Jones Trading raises BioLineRx stock rating, targets $12
- BioLineRx reports promising pancreatic cancer trial data
- Jones Trading maintains Hold on BioLineRx stock amid royalty prospects
- H.C. Wainwright Maintains Buy Rating, $26 Target on BioLineRx Stock
- BioLineRx Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- BioLineRx to Report First Quarter 2025 Results on May 27, 2025
일일 변동 비율
3.74 3.89
년간 변동
2.30 22.40
- 이전 종가
- 3.87
- 시가
- 3.87
- Bid
- 3.76
- Ask
- 4.06
- 저가
- 3.74
- 고가
- 3.89
- 볼륨
- 45
- 일일 변동
- -2.84%
- 월 변동
- 2.73%
- 6개월 변동
- 21.68%
- 년간 변동율
- -82.59%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K