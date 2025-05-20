Valute / BLRX
BLRX: BioLineRx Ltd - American Depositary Shares
3.76 USD 0.11 (2.84%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BLRX ha avuto una variazione del -2.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.74 e ad un massimo di 3.89.
Segui le dinamiche di BioLineRx Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BLRX News
- BioLineRx Ltd. (BLRX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BioLineRx stock maintains buy rating at H.C. Wainwright on cancer data
- Dow Edges Higher; Dell Shares Fall After Q1 Results - BioLine Rx (NASDAQ:BLRX), CollPlant Biotechnologies (NASDAQ:CLGN)
- Why Is Nano-Cap BioLineRx Stock Surging On Friday? - BioLine Rx (NASDAQ:BLRX)
- Nasdaq Down 100 Points; Chicago PMI Dips In May - Nuburu (AMEX:BURU), BioLine Rx (NASDAQ:BLRX)
- Jones Trading raises BioLineRx stock rating, targets $12
- BioLineRx reports promising pancreatic cancer trial data
- Jones Trading maintains Hold on BioLineRx stock amid royalty prospects
- H.C. Wainwright Maintains Buy Rating, $26 Target on BioLineRx Stock
- BioLineRx Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- BioLineRx to Report First Quarter 2025 Results on May 27, 2025
Intervallo Giornaliero
3.74 3.89
Intervallo Annuale
2.30 22.40
- Chiusura Precedente
- 3.87
- Apertura
- 3.87
- Bid
- 3.76
- Ask
- 4.06
- Minimo
- 3.74
- Massimo
- 3.89
- Volume
- 45
- Variazione giornaliera
- -2.84%
- Variazione Mensile
- 2.73%
- Variazione Semestrale
- 21.68%
- Variazione Annuale
- -82.59%
20 settembre, sabato