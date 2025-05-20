QuotazioniSezioni
BLRX: BioLineRx Ltd - American Depositary Shares

3.76 USD 0.11 (2.84%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BLRX ha avuto una variazione del -2.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.74 e ad un massimo di 3.89.

Segui le dinamiche di BioLineRx Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.74 3.89
Intervallo Annuale
2.30 22.40
Chiusura Precedente
3.87
Apertura
3.87
Bid
3.76
Ask
4.06
Minimo
3.74
Massimo
3.89
Volume
45
Variazione giornaliera
-2.84%
Variazione Mensile
2.73%
Variazione Semestrale
21.68%
Variazione Annuale
-82.59%
20 settembre, sabato