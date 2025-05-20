货币 / BLRX
BLRX: BioLineRx Ltd - American Depositary Shares
3.73 USD 0.02 (0.53%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BLRX汇率已更改-0.53%。当日，交易品种以低点3.72和高点3.95进行交易。
关注BioLineRx Ltd - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BLRX新闻
- BioLineRx Ltd. (BLRX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BioLineRx stock maintains buy rating at H.C. Wainwright on cancer data
- Dow Edges Higher; Dell Shares Fall After Q1 Results - BioLine Rx (NASDAQ:BLRX), CollPlant Biotechnologies (NASDAQ:CLGN)
- Why Is Nano-Cap BioLineRx Stock Surging On Friday? - BioLine Rx (NASDAQ:BLRX)
- Nasdaq Down 100 Points; Chicago PMI Dips In May - Nuburu (AMEX:BURU), BioLine Rx (NASDAQ:BLRX)
- Jones Trading raises BioLineRx stock rating, targets $12
- BioLineRx reports promising pancreatic cancer trial data
- Jones Trading maintains Hold on BioLineRx stock amid royalty prospects
- H.C. Wainwright Maintains Buy Rating, $26 Target on BioLineRx Stock
- BioLineRx Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- BioLineRx to Report First Quarter 2025 Results on May 27, 2025
日范围
3.72 3.95
年范围
2.30 22.40
- 前一天收盘价
- 3.75
- 开盘价
- 3.86
- 卖价
- 3.73
- 买价
- 4.03
- 最低价
- 3.72
- 最高价
- 3.95
- 交易量
- 27
- 日变化
- -0.53%
- 月变化
- 1.91%
- 6个月变化
- 20.71%
- 年变化
- -82.73%
