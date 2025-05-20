Dövizler / BLRX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BLRX: BioLineRx Ltd - American Depositary Shares
3.76 USD 0.11 (2.84%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BLRX fiyatı bugün -2.84% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.74 ve Yüksek fiyatı olarak 3.89 aralığında işlem gördü.
BioLineRx Ltd - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLRX haberleri
- BioLineRx Ltd. (BLRX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BioLineRx stock maintains buy rating at H.C. Wainwright on cancer data
- Dow Edges Higher; Dell Shares Fall After Q1 Results - BioLine Rx (NASDAQ:BLRX), CollPlant Biotechnologies (NASDAQ:CLGN)
- Why Is Nano-Cap BioLineRx Stock Surging On Friday? - BioLine Rx (NASDAQ:BLRX)
- Nasdaq Down 100 Points; Chicago PMI Dips In May - Nuburu (AMEX:BURU), BioLine Rx (NASDAQ:BLRX)
- Jones Trading raises BioLineRx stock rating, targets $12
- BioLineRx reports promising pancreatic cancer trial data
- Jones Trading maintains Hold on BioLineRx stock amid royalty prospects
- H.C. Wainwright Maintains Buy Rating, $26 Target on BioLineRx Stock
- BioLineRx Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- BioLineRx to Report First Quarter 2025 Results on May 27, 2025
Günlük aralık
3.74 3.89
Yıllık aralık
2.30 22.40
- Önceki kapanış
- 3.87
- Açılış
- 3.87
- Satış
- 3.76
- Alış
- 4.06
- Düşük
- 3.74
- Yüksek
- 3.89
- Hacim
- 45
- Günlük değişim
- -2.84%
- Aylık değişim
- 2.73%
- 6 aylık değişim
- 21.68%
- Yıllık değişim
- -82.59%
21 Eylül, Pazar