FiyatlarBölümler
Dövizler / BLRX
Geri dön - Hisse senetleri

BLRX: BioLineRx Ltd - American Depositary Shares

3.76 USD 0.11 (2.84%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BLRX fiyatı bugün -2.84% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.74 ve Yüksek fiyatı olarak 3.89 aralığında işlem gördü.

BioLineRx Ltd - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BLRX haberleri

Günlük aralık
3.74 3.89
Yıllık aralık
2.30 22.40
Önceki kapanış
3.87
Açılış
3.87
Satış
3.76
Alış
4.06
Düşük
3.74
Yüksek
3.89
Hacim
45
Günlük değişim
-2.84%
Aylık değişim
2.73%
6 aylık değişim
21.68%
Yıllık değişim
-82.59%
21 Eylül, Pazar