BLRX: BioLineRx Ltd - American Depositary Shares
3.87 USD 0.06 (1.57%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BLRX hat sich für heute um 1.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.79 bis zu einem Hoch von 3.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die BioLineRx Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BLRX News
- BioLineRx Ltd. (BLRX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BioLineRx stock maintains buy rating at H.C. Wainwright on cancer data
- Dow Edges Higher; Dell Shares Fall After Q1 Results - BioLine Rx (NASDAQ:BLRX), CollPlant Biotechnologies (NASDAQ:CLGN)
- Why Is Nano-Cap BioLineRx Stock Surging On Friday? - BioLine Rx (NASDAQ:BLRX)
- Nasdaq Down 100 Points; Chicago PMI Dips In May - Nuburu (AMEX:BURU), BioLine Rx (NASDAQ:BLRX)
- Jones Trading raises BioLineRx stock rating, targets $12
- BioLineRx reports promising pancreatic cancer trial data
- Jones Trading maintains Hold on BioLineRx stock amid royalty prospects
- H.C. Wainwright Maintains Buy Rating, $26 Target on BioLineRx Stock
- BioLineRx Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- BioLineRx to Report First Quarter 2025 Results on May 27, 2025
Tagesspanne
3.79 3.88
Jahresspanne
2.30 22.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.81
- Eröffnung
- 3.79
- Bid
- 3.87
- Ask
- 4.17
- Tief
- 3.79
- Hoch
- 3.88
- Volumen
- 24
- Tagesänderung
- 1.57%
- Monatsänderung
- 5.74%
- 6-Monatsänderung
- 25.24%
- Jahresänderung
- -82.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K