BLRX: BioLineRx Ltd - American Depositary Shares
3.76 USD 0.11 (2.84%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BLRX a changé de -2.84% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.74 et à un maximum de 3.89.
Suivez la dynamique BioLineRx Ltd - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BLRX Nouvelles
- BioLineRx Ltd. (BLRX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BioLineRx stock maintains buy rating at H.C. Wainwright on cancer data
- Dow Edges Higher; Dell Shares Fall After Q1 Results - BioLine Rx (NASDAQ:BLRX), CollPlant Biotechnologies (NASDAQ:CLGN)
- Why Is Nano-Cap BioLineRx Stock Surging On Friday? - BioLine Rx (NASDAQ:BLRX)
- Nasdaq Down 100 Points; Chicago PMI Dips In May - Nuburu (AMEX:BURU), BioLine Rx (NASDAQ:BLRX)
- Jones Trading raises BioLineRx stock rating, targets $12
- BioLineRx reports promising pancreatic cancer trial data
- Jones Trading maintains Hold on BioLineRx stock amid royalty prospects
- H.C. Wainwright Maintains Buy Rating, $26 Target on BioLineRx Stock
- BioLineRx Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- BioLineRx to Report First Quarter 2025 Results on May 27, 2025
Range quotidien
3.74 3.89
Range Annuel
2.30 22.40
- Clôture Précédente
- 3.87
- Ouverture
- 3.87
- Bid
- 3.76
- Ask
- 4.06
- Plus Bas
- 3.74
- Plus Haut
- 3.89
- Volume
- 45
- Changement quotidien
- -2.84%
- Changement Mensuel
- 2.73%
- Changement à 6 Mois
- 21.68%
- Changement Annuel
- -82.59%
20 septembre, samedi