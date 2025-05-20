Валюты / BLRX
BLRX: BioLineRx Ltd - American Depositary Shares
3.73 USD 0.02 (0.53%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BLRX за сегодня изменился на -0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.72, а максимальная — 3.95.
Следите за динамикой BioLineRx Ltd - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BLRX
- BioLineRx Ltd. (BLRX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BioLineRx stock maintains buy rating at H.C. Wainwright on cancer data
- Dow Edges Higher; Dell Shares Fall After Q1 Results - BioLine Rx (NASDAQ:BLRX), CollPlant Biotechnologies (NASDAQ:CLGN)
- Why Is Nano-Cap BioLineRx Stock Surging On Friday? - BioLine Rx (NASDAQ:BLRX)
- Nasdaq Down 100 Points; Chicago PMI Dips In May - Nuburu (AMEX:BURU), BioLine Rx (NASDAQ:BLRX)
- Jones Trading raises BioLineRx stock rating, targets $12
- BioLineRx reports promising pancreatic cancer trial data
- Jones Trading maintains Hold on BioLineRx stock amid royalty prospects
- H.C. Wainwright Maintains Buy Rating, $26 Target on BioLineRx Stock
- BioLineRx Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- BioLineRx to Report First Quarter 2025 Results on May 27, 2025
Дневной диапазон
3.72 3.95
Годовой диапазон
2.30 22.40
- Предыдущее закрытие
- 3.75
- Open
- 3.86
- Bid
- 3.73
- Ask
- 4.03
- Low
- 3.72
- High
- 3.95
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- -0.53%
- Месячное изменение
- 1.91%
- 6-месячное изменение
- 20.71%
- Годовое изменение
- -82.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.