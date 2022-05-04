오류, 버그, 질문 - 페이지 791 1...784785786787788789790791792793794795796797798...3184 새 코멘트 Renat Fatkhullin 2012.08.01 20:22 #7901 Karlson : 또한, 간단한 공식 Margin Level = Balance / Margin (constant) . 따라서 잔액이 증가함에 따라 증거금 수준이 증가합니다 . 나는 당신에게 정확한 공식을 보여주고 (당신이 준 것과 반대입니다) 추가로 "계정에 부담"이라는 의미를 부여했습니다. 마진 * 100% / 자기자본 의 값이 작을수록 계정에 대한 부담이 적고 계정에 더 많은 안전 마진이 있습니다. Mykola Demko 2012.08.01 20:42 #7902 Renat : 확실히 가치가 있습니다. 작성하십시오. #449510 Olegs Kucerenko 2012.08.02 00:30 #7903 1. 감사합니다. 모든 것이 정확하기를 바랍니다. 2. 내일 더 자세한 내용을 알려드리겠지만 지금은 그런 상황이 발생합니다. 완료 후 또는 최적화를 중지하면 시작-중지 버튼이 비활성화되고 흐리게 표시됩니다. 첫 번째 탭에서 아무 것도 변경하지 않고 시작하지 마십시오.터미널을 다시 시작해야 합니다. 로그는 사용자가 중지했음을 보여줍니다. XP 32비트, Win 7 32비트. 파일: 20120802.log 117 kb Igor Maslov 2012.08.02 06:42 #7904 칼슨 2012.08.02 00:30 # 완료 후 또는 최적화를 중지하면 시작-중지 버튼이 비활성화되고 흐리게 유지됩니다. 버그가 있고 매우 잘 반복되는 것을 확인했습니다. 또한 어젯밤 말 그대로 테스트한 Expert Advisor의 최적화 결과가 예를 들어 근본적으로 변경되었습니다. 매개변수가 동일한 트랜잭션 수가 4배 감소했습니다. 불행히도, 나는 어제의 실행 결과를 저장하지 않았고 이것이 왜 그렇게 되었는지 추적하지 않습니다. 지금은 단지 사실을 말하는 것뿐입니다. Konstantin Chernov 2012.08.02 07:59 #7905 최적화할 때 새 빌드에서 터미널이 충돌합니다. 신청서 #450637 Igor Maslov 2012.08.02 08:21 #7906 이전 업데이트 이후로 유전학이 이상하게 작동하고 있습니다. 1-4 패스 또는 5-9천 패스에서 정기적으로 고장이 발생합니다. 반복(마지막 실행에서 겹침)도 영향을 주지만 우연히 발생합니다. 비정상적인 종료에 대한 보고는 없습니다. 올빼미를 다시 컴파일하면 거의 항상 도움이 됩니다. Alexander 2012.08.02 08:45 #7907 Konstantin83 : 최적화할 때 새 빌드에서 터미널이 충돌합니다. 신청서 #450637 문의해 주셔서 감사합니다. 조사 중입니다. Igor Maslov 2012.08.02 09:05 #7908 더 많은 유전학. 어떤 이유에서인지 테스터는 수십억 개의 옵션을 가지고 1280번의 실행 중에 가장 좋은 옵션을 찾을 수 있을 것이라고 주제넘게 믿습니다. 그리고 그 후에 멈춥니다! 그를 전통적으로 최소 10,000개 이상의 옵션을 계산하도록 설득하는 것은 작동하지 않습니다... 재컴파일 등 재부팅은 도움이 되지 않습니다. 직접적인 문제! 아니 진짜 근데 어떡하지?? 최적화를 전혀 할 수 없습니다. Olegs Kucerenko 2012.08.02 09:19 #7909 muallch : 칼슨 2012.08.02 00:30 # 완료 후 또는 최적화를 중지하면 시작-중지 버튼이 비활성화되고 흐리게 유지됩니다. 버그가 있고 매우 잘 반복되는 것을 확인했습니다. 또한 어젯밤 말 그대로 테스트한 Expert Advisor의 최적화 결과가 예를 들어 근본적으로 변경되었습니다. 매개변수가 동일한 트랜잭션 수가 4배 감소했습니다. 불행히도, 나는 어제의 실행 결과를 저장하지 않았고 이것이 왜 그렇게 되었는지 추적하지 않습니다. 지금은 단지 사실을 말하는 것뿐입니다. 네, 버그가 끔찍합니다. 터미널에 과부하가 걸리는 것은 비정상적일 때마다))) 거래-거래 수가 방금 수정되었습니다(정상적으로 작동함). 모든 것을 다시 테스트하고 싶었지만 중단됨)) 오늘 추가로: Anatoli Kazharski 2012.08.02 09:19 #7910 muallch : 더 많은 유전학. 어떤 이유에서인지 테스터는 수십억 개의 옵션을 가지고 1280번의 실행 중에 가장 좋은 옵션을 찾을 수 있을 것이라고 주제넘게 믿습니다. 그리고 그 후에 멈춥니다! 그를 전통적으로 최소 10,000개 이상의 옵션을 계산하도록 설득하는 것은 작동하지 않습니다... 재컴파일 등 재부팅은 도움이 되지 않습니다. 직접적인 문제! 아니 진짜 근데 어떡하지?? 최적화를 전혀 할 수 없습니다. 아마도 이 주제에서 귀하의 질문에 대한 답변을 찾을 수 있을 것입니다. OnTester를 통해 결과가 0인 유전 테스터를 교살하는 방법 . 1...784785786787788789790791792793794795796797798...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
또한, 간단한 공식 Margin Level = Balance / Margin (constant) . 따라서 잔액이 증가함에 따라 증거금 수준이 증가합니다 .
나는 당신에게 정확한 공식을 보여주고 (당신이 준 것과 반대입니다) 추가로 "계정에 부담"이라는 의미를 부여했습니다.
마진 * 100% / 자기자본 의 값이 작을수록 계정에 대한 부담이 적고 계정에 더 많은 안전 마진이 있습니다.
확실히 가치가 있습니다. 작성하십시오.
1. 감사합니다. 모든 것이 정확하기를 바랍니다.
2. 내일 더 자세한 내용을 알려드리겠지만 지금은 그런 상황이 발생합니다.
완료 후 또는 최적화를 중지하면 시작-중지 버튼이 비활성화되고 흐리게 표시됩니다.
첫 번째 탭에서 아무 것도 변경하지 않고 시작하지 마십시오.터미널을 다시 시작해야 합니다.
로그는 사용자가 중지했음을 보여줍니다.
XP 32비트, Win 7 32비트.
버그가 있고 매우 잘 반복되는 것을 확인했습니다. 또한 어젯밤 말 그대로 테스트한 Expert Advisor의 최적화 결과가 예를 들어 근본적으로 변경되었습니다. 매개변수가 동일한 트랜잭션 수가 4배 감소했습니다. 불행히도, 나는 어제의 실행 결과를 저장하지 않았고 이것이 왜 그렇게 되었는지 추적하지 않습니다. 지금은 단지 사실을 말하는 것뿐입니다.
신청서 #450637
더 많은 유전학. 어떤 이유에서인지 테스터는 수십억 개의 옵션을 가지고 1280번의 실행 중에 가장 좋은 옵션을 찾을 수 있을 것이라고 주제넘게 믿습니다. 그리고 그 후에 멈춥니다! 그를 전통적으로 최소 10,000개 이상의 옵션을 계산하도록 설득하는 것은 작동하지 않습니다... 재컴파일 등 재부팅은 도움이 되지 않습니다. 직접적인 문제!
아니 진짜 근데 어떡하지?? 최적화를 전혀 할 수 없습니다.
네, 버그가 끔찍합니다. 터미널에 과부하가 걸리는 것은 비정상적일 때마다)))
거래-거래 수가 방금 수정되었습니다(정상적으로 작동함). 모든 것을 다시 테스트하고 싶었지만 중단됨))
오늘 추가로:
