오류, 버그, 질문 - 페이지 788 1...781782783784785786787788789790791792793794795...3184 새 코멘트 Primer 2012.07.30 00:03 #7871 죄송합니다. 주제가 아닐 수도 있습니다. 더 정확하게 쓸 곳을 찾지 못했습니다. 따라서 일반적으로 "질문"이라는 키워드를 사용합니다! 섹션_Work에는 그런 개발자 Eric He 가 있었습니다(대략 그렇습니다). 백 개 이상의 작품이 완성되었습니다! 무슨 일이에요? 금지, 맞죠? 그냥 궁금해서.... Dmitriy Parfenovich 2012.07.30 00:08 #7872 primer : 죄송합니다. 주제가 아닐 수도 있습니다. 더 정확하게 쓸 곳을 찾지 못했습니다. 따라서 일반적으로 "질문"이라는 키워드를 사용합니다! 섹션_Work에는 그런 개발자 Eric He 가 있었습니다(대략 그렇습니다). 백 개 이상의 작품이 완성되었습니다! 무슨 일이에요? 금지, 맞죠? 그냥 궁금해서.... https://www.mql5.com/en/users/EricHe 를 유지하십시오. Valerii Mazurenko 2012.07.30 01:36 #7873 fyords : 어디가 잘못되었는지 말해주세요. 시장 개요에 기호가 있고 이력이 로드됩니다. 테스터에서 차트가 열리고 칠면조가 공격합니다. 어드바이저가 설치된 쌍에서는 거래가 진행되고 다른 거래에서는 진행되지 않습니다. 다른 기호\시간 프레임에 대해 CopyTime(예: IsNewBar())을 사용 하는 경우 오류가 자주 반환됩니다(대기하고 다시 요청해야 함). 마찬가지로 CopyXXX의 다른 기능도 마찬가지입니다. 이것은 가정일 뿐이지만 코드가 없으면 명확하지 않습니다. Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTime www.mql5.com Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTime - Документация по MQL5 Aleksey Rodionov 2012.07.30 06:45 #7874 설치된 OS 7 라이선스 및 컴파일 시 오류 발생 "C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Champion.ex5" 출력 전문가 파일을 열 수 없습니다(5) 0 0 [삭제] 2012.07.30 07:17 #7875 Zeleniy : 설치된 OS 7 라이선스 및 컴파일 시 오류 발생 "C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Champion.ex5" 출력 전문가 파일을 열 수 없습니다(5) 0 0 "/portable" 키를 사용해 보십시오. 아마도 파일이 어디에 있는지 찾는 디렉토리에 없을 것입니다. 옵션으로 디렉토리에 대한 액세스 권한이 충분하지 않습니다. Aleksey Rodionov 2012.07.30 08:13 #7876 나는 이것을 이해하지 못한다. 나는 프로그램 파일에서 터미널을 제거하고 디스크에 방금 설치했다. 이제 모든 것이 컴파일되었지만 내 스크립트는 터미널에 표시되지 않는다. 예를 들어 나는 조언자를 경로에 넣었다. C:\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Test.mq5 그러나 터미널 Test.mq5에서는 표시되지 않고 업데이트되고 다시 로드됩니다. 다음으로 터미널 자체에서 어드바이저 를 다운로드했는데 나타나며 작동하지만 파일에서 찾을 수 없습니다. Aleksey Rodionov 2012.07.30 08:38 #7877 papaklass : 7개의 파일은 다른 위치에 있습니다. c:\user\papaklass\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 이 파일 배열은 액세스 권한, 즉 보안과 함께. 알겠습니다. 감사합니다. 시도해 보겠습니다. Valerii Mazurenko 2012.07.30 08:40 #7878 Zeleniy : 내 터미널은 C:\MetaTrader 5\MQL5\Experts이고 아무 것도 없습니다. 파일->데이터 디렉토리 열기 - MT5가 현재 작업 중인 폴더입니다. 추신 원격 데스크톱을 통해 이동하면 폴더가 완전히 다르지만 위의 메뉴 항목을 통해 경로를 찾을 수 있습니다 Aleksey Rodionov 2012.07.30 08:46 #7879 notused : 파일->데이터 디렉토리 열기 - MT5가 현재 작업 중인 폴더입니다. 추신 원격 데스크톱을 통해 이동하면 폴더가 완전히 다르지만 위의 메뉴 항목을 통해 경로를 찾을 수 있습니다 오픈 감사합니다. 검색을 통해, 그리고 이동하는 도중에 이 폴더가 숨겨져 있습니다. 일반적으로 사용자가 거기에 잠겨 있습니다. 랩톱을 구입할 때 프로필을 설정했습니다. 터미널을 통해 디렉토리를 호출할 수 있어 좋습니다. Aleksey Rodionov 2012.07.30 17:42 #7880 오늘 사이트 폐쇄 후 사이트의 일부 페이지에서 메시지 아이콘이 사라졌습니다. 1...781782783784785786787788789790791792793794795...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
죄송합니다. 주제가 아닐 수도 있습니다. 더 정확하게 쓸 곳을 찾지 못했습니다. 따라서 일반적으로 "질문"이라는 키워드를 사용합니다!
섹션_Work에는 그런 개발자 Eric He 가 있었습니다(대략 그렇습니다). 백 개 이상의 작품이 완성되었습니다! 무슨 일이에요? 금지, 맞죠? 그냥 궁금해서....
죄송합니다. 주제가 아닐 수도 있습니다. 더 정확하게 쓸 곳을 찾지 못했습니다. 따라서 일반적으로 "질문"이라는 키워드를 사용합니다!
섹션_Work에는 그런 개발자 Eric He 가 있었습니다(대략 그렇습니다). 백 개 이상의 작품이 완성되었습니다! 무슨 일이에요? 금지, 맞죠? 그냥 궁금해서....
어디가 잘못되었는지 말해주세요.
시장 개요에 기호가 있고 이력이 로드됩니다.
테스터에서 차트가 열리고 칠면조가 공격합니다.
어드바이저가 설치된 쌍에서는 거래가 진행되고 다른 거래에서는 진행되지 않습니다.
다른 기호\시간 프레임에 대해 CopyTime(예: IsNewBar())을 사용 하는 경우 오류가 자주 반환됩니다(대기하고 다시 요청해야 함). 마찬가지로 CopyXXX의 다른 기능도 마찬가지입니다. 이것은 가정일 뿐이지만 코드가 없으면 명확하지 않습니다.
설치된 OS 7 라이선스 및 컴파일 시 오류 발생
"C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Champion.ex5" 출력 전문가 파일을 열 수 없습니다(5) 0 0
설치된 OS 7 라이선스 및 컴파일 시 오류 발생
"C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Champion.ex5" 출력 전문가 파일을 열 수 없습니다(5) 0 0
7개의 파일은 다른 위치에 있습니다.
c:\user\papaklass\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\
이 파일 배열은 액세스 권한, 즉 보안과 함께.
내 터미널은 C:\MetaTrader 5\MQL5\Experts이고 아무 것도 없습니다.
파일->데이터 디렉토리 열기 - MT5가 현재 작업 중인 폴더입니다.
추신 원격 데스크톱을 통해 이동하면 폴더가 완전히 다르지만 위의 메뉴 항목을 통해 경로를 찾을 수 있습니다
파일->데이터 디렉토리 열기 - MT5가 현재 작업 중인 폴더입니다.
추신 원격 데스크톱을 통해 이동하면 폴더가 완전히 다르지만 위의 메뉴 항목을 통해 경로를 찾을 수 있습니다
오픈 감사합니다.
검색을 통해, 그리고 이동하는 도중에 이 폴더가 숨겨져 있습니다. 일반적으로 사용자가 거기에 잠겨 있습니다. 랩톱을 구입할 때 프로필을 설정했습니다.
터미널을 통해 디렉토리를 호출할 수 있어 좋습니다.
오늘 사이트 폐쇄 후 사이트의 일부 페이지에서 메시지 아이콘이 사라졌습니다.