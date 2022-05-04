오류, 버그, 질문 - 페이지 790 1...783784785786787788789790791792793794795796797...3184 새 코멘트 Olegs Kucerenko 2012.08.01 08:00 #7891 https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/tradeclasses/csymbolinfo/csymbolinforefresh Документация по MQL5: Стандартная библиотека / Торговые классы / CSymbolInfo / Refresh www.mql5.com Стандартная библиотека / Торговые классы / CSymbolInfo / Refresh - Документация по MQL5 Валерий 2012.08.01 09:52 #7892 m_smbinf.RefreshRates ()를 추가합니다. Oleg 2012.08.01 12:14 #7893 감사합니다 작동합니다! w1sp 2012.08.01 15:15 #7894 컴파일 시 내부 오류 #-1006 및 EX5 쓰기 오류의 2가지 오류가 발생합니다. 문서에서 코드 1006을 찾지 못했습니다. 그러한 오류가 나타나는 원인은 무엇입니까? Alexander 2012.08.01 15:44 #7895 w1sp : 컴파일 시 내부 오류 #-1006 및 EX5 쓰기 오류의 2가지 오류가 발생합니다. 문서에서 코드 1006을 찾지 못했습니다. 그러한 오류가 나타나는 원인은 무엇입니까? 안녕하세요. 서비스 데스크에 작성하여 코드를 첨부하십시오. 빌드 번호 , OS, 비트 깊이를 지정 합니다. 고맙습니다. Olegs Kucerenko 2012.08.01 17:27 #7896 새 빌드에서는 잔고 증가에 따른 마진율 하락의 문제가 남았는데, 바로 IBM입니다. 신청서 #435444에 문서화되어 있습니다. 댓글이 없을까요? 그러한 문제가 있는 주식 을 테스트하는 방법은 무엇입니까? Renat Fatkhullin 2012.08.01 19:10 #7897 Karlson : 새 빌드는 여전히 문제가 https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page808#comment_285426 이고 주식에 대한 잔액이 증가함에 따라 마진 수준이 떨어지는 문제가 있습니다. 이것이 IBM입니다. 신청서 #435444에 문서화되어 있습니다. 댓글이 없을까요? 그러한 문제가 있는 주식을 테스트하는 방법은 무엇입니까? 여기에서는 모든 것이 매우 간단하며 오류가 없습니다. 마진 레벨 차트는 계정의 총 자본에 대한 거래당 마진 커버리지의 비율을 보여줍니다. 즉, 달러로 환산 한 절대값 이 아닌 상대값입니다. 로트가 고정되어 거래에 대한 증거금 요구사항이 IBM 주가에 완전히 비례합니다. 코스는 120달러에서 133달러로 큰 변동이 없었다. 잔고(자기자본)가 늘어나면서 마진 커버리지가 거의 고정(환율 변동이 거의 없음)하기 때문에 마진 * 100.0 \ 자기자본 비율은 자연스럽게 떨어지게 됩니다. 당신은 추론에서 두 가지 실수를 저질렀습니다. 거래량이 고정되어 있다는 사실을 잊고 마진이 잔고와 어떻게든 관련이 있다고 생각했습니다. 그들은 증거금 자체가 아니라 증거금 수준 이 표시된다는 사실에주의를 기울이지 않았습니다 (그래프는 계정에 대한 부하를 표시하기 위해 특별히 만들어졌습니다). 업데이트: 내가 틀렸어, 여기에 정답이 있다 - https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page808#comment_285426 마진콜을 두려워하지 않는 Expert SL과 Account Risk를 기반으로 코딩하는 방법? Mykola Demko 2012.08.01 19:17 #7898 Renat : 현미경으로 못을 망치로 치면 현미경 버그로 간주될 수 있습니까? 컴파일러가 맹세하지 않았지만 문서화되지 않은 기능을 시도하고 터미널이 충돌했습니다. SD에 대해 걱정해야 합니까? 어차피 사용하지 않을 것이기 때문이다. 흥미로운 사실입니다. Olegs Kucerenko 2012.08.01 19:24 #7899 안녕하세요 레나트입니다. 공식과 계산의 정확성에 대해 깊이 파고 들지는 않지만 이해하는 방법을 설명하겠습니다. 제비는 일정 하므로 약정은 (환율 변동에 따라) 실질적으로 일정 합니다. 또한, 간단한 공식 Margin Level = Balance / Margin (constant) . 따라서 잔액이 증가함에 따라 증거금 수준이 증가합니다 . 이 행동은 유로달러의 단일 통화 테스트에 반영되었습니다. 주식의 반대 행동은 저를 혼란에 빠뜨렸습니다. 보시다시피 레벨이 올라갑니다. Renat Fatkhullin 2012.08.01 20:18 #7900 Urain : 현미경으로 못을 망치로 치면 현미경 버그로 간주될 수 있습니까? 컴파일러가 맹세하지 않았지만 문서화되지 않은 기능을 시도하고 터미널이 충돌했습니다. SD에 대해 걱정해야 합니까? 어차피 사용하지 않을 것이기 때문이다. 흥미로운 사실입니다. 확실히 가치가 있습니다. 작성하십시오. 1...783784785786787788789790791792793794795796797...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
m_smbinf.RefreshRates ()를 추가합니다.
컴파일 시 내부 오류 #-1006 및 EX5 쓰기 오류의 2가지 오류가 발생합니다. 문서에서 코드 1006을 찾지 못했습니다. 그러한 오류가 나타나는 원인은 무엇입니까?
새 빌드에서는 잔고 증가에 따른 마진율 하락의 문제가 남았는데, 바로 IBM입니다. 신청서 #435444에 문서화되어 있습니다.
댓글이 없을까요? 그러한 문제가 있는 주식 을 테스트하는 방법은 무엇입니까?
여기에서는 모든 것이 매우 간단하며 오류가 없습니다.
당신은 추론에서 두 가지 실수를 저질렀습니다.
업데이트: 내가 틀렸어, 여기에 정답이 있다 - https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page808#comment_285426
안녕하세요 레나트입니다.
공식과 계산의 정확성에 대해 깊이 파고 들지는 않지만 이해하는 방법을 설명하겠습니다.
제비는 일정 하므로 약정은 (환율 변동에 따라) 실질적으로 일정 합니다.
또한, 간단한 공식 Margin Level = Balance / Margin (constant) . 따라서 잔액이 증가함에 따라 증거금 수준이 증가합니다 .
이 행동은 유로달러의 단일 통화 테스트에 반영되었습니다. 주식의 반대 행동은 저를 혼란에 빠뜨렸습니다.
보시다시피 레벨이 올라갑니다.
