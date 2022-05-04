오류, 버그, 질문 - 페이지 787 1...780781782783784785786787788789790791792793794...3184 새 코멘트 --- 2012.07.28 12:44 #7861 Zeleniy : 나는 mql5.com 사이트 섹션 을 선택했고 제안 은 여기에 있으며 헤더에 그것을 첨부하는 방법을 이해하지 못합니다. 원하는 대로 문장을 작성하세요. 제안에 대해 버전과 비트 수가 필요하지 않다는 것이 고슴도치에게 분명합니다. 필요에 따라 기입 시퀀싱 결과 예상 결과 추가 정보 Георгий Ковальчук 2012.07.28 17:40 #7862 안녕하세요 누군가를 도와주세요. 테스터에서 EA는 이동 평균 을 작성하지 않으며 일일 간격으로 거래하지 않습니다. 이동 평균을 변경하여 작동하게 하는 방법. --- 2012.07.28 18:26 #7863 gergi : 테스터에서 EA는 이동 평균을 작성하지 않습니다. - 사용된 지표 목록에 MA를 추가했습니까? - EA는 테스터에서 다른 지표를 구축합니까? 일일 간격으로 거래하지 않습니다. - 그리고 해야 합니까? 제한이 있을 수도 있고, 바가 없을 수도 있고, 다른 것이 있을 수도 있습니다. 움직이는 것을 변경하여 작동하게 하는 방법. 왜 MA에서 원인을 찾아야한다고 생각합니까? Георгий Ковальчук 2012.07.29 06:53 #7864 어드바이저가 해당 토러스에 구축한 기타 지표 Георгий Ковальчук 2012.07.29 07:11 #7865 MA에서 버그를 찾았습니다. 바에 수표를 등록하는 방법을 알려주세요. 하루에 하나의 거래만 이루어져야 합니다. 즉, 포지션을 열기 전에 바가 거래가 없는지 확인하고 거래가 체결되면 거래가 체결되고 거래가 없으면 아니오입니다. Rashid Umarov 2012.07.29 07:33 #7866 "새 막대" 이벤트 핸들러 문서 참조 Vitaly Murlenko 2012.07.29 13:01 #7867 https://www.mql5.com/ru/docs/migration "실행 가능"이라는 단어를 "실행 가능"으로 바꿉니다. Документация по MQL5: Переход с MQL4 www.mql5.com Переход с MQL4 - Документация по MQL5 --- 2012.07.29 13:13 #7868 drknn : https://www.mql5.com/ru/docs/migration "실행 가능"이라는 단어를 "실행 가능"으로 바꿉니다. 단어를 완전히 제거하는 것이 좋습니다. [삭제] 2012.07.29 18:26 #7869 얘들 아 .. 테스터의 TimePickers-터치 패드에서 클릭하면 (마우스에서 어떻게하는지 모르겠습니다-없음)-순간에 닫힙니다 .. mt5 - 다시 컴퓨터의 모든 리소스를 먹습니다 .. 게다가 - 메모리가 있는 경우 - 남용을 씁니다 - 아마도 24M이 충분하지 않을 것입니다 그리고 이것은 여유 RAM = 150M 및 4GB의 스왑 파일입니다. (나는 taskmgr을 봅니다) os = XPHome= 6월 업데이트됨// !!! 기억하기 지겹다.. ** 모두 바꾸기 - 대화 상자에서.. Do it, plz, Repase &All = 어렵지 않죠? **** 원시의 앰퍼샌드 - 대체 및 모두 ㅏ? 3위! 벌써 1년을 바라고 - 응....? 오늘 MT5 단말기가 업데이트되어 절대율 Murrey 수학 거래 시스템 Dmitriy Parfenovich 2012.07.29 23:06 #7870 어디가 잘못되었는지 말해주세요. void cexpert::init( string symbol_name) { SymbolSelect (symbol_name, true ); ... } 시장 개요에 기호가 있고 이력이 로드됩니다. 테스터에서 차트가 열리고 칠면조가 뛰어옵니다. 어드바이저 가 설치된 쌍에서 거래가 진행 중이고 다른 거래에서는 진행되지 않습니다. 1...780781782783784785786787788789790791792793794...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 mql5.com 사이트 섹션 을 선택했고 제안 은 여기에 있으며 헤더에 그것을 첨부하는 방법을 이해하지 못합니다.
원하는 대로 문장을 작성하세요.
제안에 대해 버전과 비트 수가 필요하지 않다는 것이 고슴도치에게 분명합니다.
필요에 따라 기입
시퀀싱
결과
예상 결과
추가 정보
안녕하세요 누군가를 도와주세요. 테스터에서 EA는 이동 평균 을 작성하지 않으며 일일 간격으로 거래하지 않습니다. 이동 평균을 변경하여 작동하게 하는 방법.
테스터에서 EA는 이동 평균을 작성하지 않습니다.
- 사용된 지표 목록에 MA를 추가했습니까?
- EA는 테스터에서 다른 지표를 구축합니까?
일일 간격으로 거래하지 않습니다.
- 그리고 해야 합니까? 제한이 있을 수도 있고, 바가 없을 수도 있고, 다른 것이 있을 수도 있습니다.
움직이는 것을 변경하여 작동하게 하는 방법.
어드바이저가 해당 토러스에 구축한 기타 지표
MA에서 버그를 찾았습니다. 바에 수표를 등록하는 방법을 알려주세요. 하루에 하나의 거래만 이루어져야 합니다. 즉, 포지션을 열기 전에 바가 거래가 없는지 확인하고 거래가 체결되면 거래가 체결되고 거래가 없으면 아니오입니다.
https://www.mql5.com/ru/docs/migration "실행 가능"이라는 단어를 "실행 가능"으로 바꿉니다.
얘들 아 .. 테스터의 TimePickers-터치 패드에서 클릭하면 (마우스에서 어떻게하는지 모르겠습니다-없음)-순간에 닫힙니다 ..
mt5 - 다시 컴퓨터의 모든 리소스를 먹습니다 .. 게다가 - 메모리가 있는 경우 - 남용을 씁니다 - 아마도 24M이 충분하지 않을 것입니다
그리고 이것은 여유 RAM = 150M 및 4GB의 스왑 파일입니다. (나는 taskmgr을 봅니다)
os = XPHome= 6월 업데이트됨//
!!! 기억하기 지겹다..
** 모두 바꾸기 - 대화 상자에서.. Do it, plz, Repase &All = 어렵지 않죠?
**** 원시의 앰퍼샌드 - 대체 및 모두
ㅏ? 3위! 벌써 1년을 바라고 - 응....?
어디가 잘못되었는지 말해주세요.
시장 개요에 기호가 있고 이력이 로드됩니다.
테스터에서 차트가 열리고 칠면조가 뛰어옵니다.
어드바이저 가 설치된 쌍에서 거래가 진행 중이고 다른 거래에서는 진행되지 않습니다.