오류, 버그, 질문 - 페이지 762

Andrey Vasiliev 2012.07.02 21:50 #7611

Renat : 컴퓨터에 가서 확인하겠습니다. 그동안 시가가 아닌 일자를 복사하여 요청 시 발행된 일자의 바를 확인할 수 있습니다.

2012.07 . 02 23 : 44 : 01 Ind (EURUSD,D1) 2011.09 . 02 00 : 00 : 00
2012.07 . 02 23 : 43 : 48 Ind (EURUSD,H4) 2011.09 . 02 12 : 00 : 00

CopyTime()은 이것이 터미널이 가지고 있는 실제 히스토리의 마지막 막대임을 나타냅니다. Renat Fatkhullin 2012.07.03 00:06 #7612

USDHKD 기호 가 비활성화된 상황(2011.09.02 중지됨)이 이상합니다. 우리가 알아낼 것입니다.

sion 2012.07.03 13:09 #7613

OrderCalcProfit( ORDER_TYPE_BUY ,"USDJPY",0.01,1,1.01,profit_USDJPY);
OrderCalcProfit(ORDER_TYPE_BUY,"EURJPY",0.01,1,1.01,profit_EURJPY);
OrderCalcProfit(ORDER_TYPE_BUY,"USDCHF",0.01,1,1.0001,profit_USDCHF);

Print("USDJPY=",SymbolInfoInteger("USDJPY",SYMBOL_DIGITS)," EURJPY=",SymbolInfoInteger("EURJPY",SYMBOL_DIGITS)," USDCHF=",SymbolInfoInteger("USDCHF",SYMBOL_DIGITS))
Print("이익_USDJPY=", 이익_USDJPY," 이익_EURJPY=", 이익_EURJPY," 이익_USDCHF=", 이익_USDCHF);

USDJPY=2 EURJPY=2 USDCHF=4
이익_USDJPY=9.9 이익_EURJPY=0.13 이익_USDCHF=0.1

USDJPY, RoboForex 데모 서버에서 1핍에 대한 이상한 이익.

x572intraday 2012.07.04 00:33 #7614

사랑하는 개발자 여러분... Gann Grid에 대해 세 번째로 알려드릴까요? 그녀는 어떻습니까? Service Desk를 통해 요청을 제출해야 합니까 아니면 이 메시지로 충분합니까? 첫째, MT4 에서는 극값에 두 개의 그리드 포인트가 첨부된 템플릿이 잘못 저장됩니다. 즉, 동일한 터미널 세션에서 줄 지어 있는 템플릿을 저장하고 닫은 후 다시 열어 원래 보기를 얻을 수 있는 기회가 여전히 있습니다. 그러나 터미널을 다시 연 후, 그리고 시스템을 재부팅한 후 템플릿 마그네틱 포인트가 아래로 향하고 그리드가 수직으로 축소됩니다. Gann 그리드가 이데올로기적으로 두 극단에서 자화를 위한 것이 아닌 경우 왜 이 자화를 위해 발명된 것입니까? 개체 설정에 두 번째 점에 대한 좌표가 없고 일반적인 "축척"만 있는 경우 어떤 경우에도 템플릿이 제대로 저장되고 열리는 것을 방해해서는 안 됩니다. 예, 제 생각에는 그리드가 있는 템플릿은 어떤 경우에도 자화를 하든 그렇지 않든 축소된 상태로 다시 열립니다. 이것은 어떻게든 정리해야 합니다. 둘째, MT5 에서는 Gann Grid로 작업할 수 없지만 MT4 에서와 같이 두 지점에 대해 극단을 끌어낼 수 있고 물론 모든 것이 올바르게 저장/열리고 셀이 scale은 현재 발생하는 것처럼 다른 시간 프레임에서 춤을 추지 않지만 현재 시간 프레임에 비례하여 크기가 조정됩니다. 어떻게 든 빗질해야합니다. 그렇지 않으면 물체로 작업하는 것이 절대 불가능합니다. 세 번째로, 서비스 데스크의 4월 지원과 관련하여: 대화가 필요합니까? 포럼에서 2년 이상 전에!). 응용 프로그램 실행을 위한 일종의 진행률 표시줄만 있었다면 어떤 일이 일어나고 있는지 전혀 명확하지 않습니다. 그들은 "폭풍우가 치는 토론"에 대해 여기에서 대답했지만 이것은 말로 ... 대화가없고 응용 프로그램이 마치 우주에있는 것처럼 가상으로 존재하는 먼 문명에 보냈습니다 ...

Andrew Petras 2012.07.04 10:06 #7615 Pavel Tsatsenko 2012.07.04 11:44 #7616

갑자기 인디케이터에 의해 생성된 그래픽 객체를 삭제 하는 문제가 발생했습니다. 추세선 2개와 직사각형 1개만 있습니다. OnDeinit()에는 오류가 없으며 ObjectDelete() 후에 ChartRedraw()를 수행합니다. 개체는 삭제되지만 다시 생성되고 표시기가 계속 작동하는 것처럼 계속 "이동"합니다. 수동으로 삭제하면 동일한 이름으로 다시 생성되고 새 틱이 도착하면 계속 "이동"합니다. 잠시 후 그들은 스스로 사라집니다. 그런 것이 논의되었는데, 기억이 나지 않고 그 메시지를 찾을 수 없습니다.

Andrew Petras 2012.07.04 12:07 #7617 삭제 문제가 아니라 생성 문제입니다 :) 동일한 작업을 수행하는 잘못된 루프가 있는 스크립트가 있습니다. "전문가 목록"을 통해 스크립트를 강제 삭제한 후에도 오류가 발생할 때까지 주기를 인쇄했습니다.

x572intraday 2012.07.04 12:09 #7618

Silent : 1) 선 45도(추세선 1~1) = 극단을 지나는 선인가요? 노란색 가로 - 각각 1.24000 및 1.25000, 노란색 세로 - 100바. 빨간색 - Gann 그리드, 막대당 10핍 스케일. 빌드 오류는 어디에 있습니까? 2) TF 전환 시 가격 스케일은 변경되지 않고 시간 스케일이 변경됩니다. 앵커 포인트가 TF에 따라 증가/감소해야 한다고 제안하고 있는데 어떻게 해야 할까요?

이 플랫폼에서 정확히 무엇이 잘못되었는지가 아니라 일부 플랫폼에서 "오류"가 있다는 사실에 관한 것입니다 ... 플랫폼의 다른 버전에서 빌드할 때 Gann Grid의 동작이 다르기 때문에 특히 "오류" - 추측만 할 수 있습니다. 그리드의 고전적인 해석에 따르면: https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/objects/gann/gann_grid , 물론 여기에는 구성에 오류가 없으며 불만이있을 수 없습니다. 그런데 왜 MT4 개발자가 사용자를 두 번째 기준점의 유연성으로 혼동하여 1:1 추세선이 있는 45도 각도에서 쉽게 벗어날 수 있게 합니까? 이론상으로는 수정이 필요하지만! 그러한 "잘못된" 방법이 편리하지 않고 주관적으로 유용하지 않다면 이것이 그것을 하는 방법이 될 것입니다. 시장에는 정확한 해석이 없고 각자의 상상력과 활동을 위한 장이 있을 뿐만 아니라 개발자 스스로 "Scale", "Pips per bar" 값을 원하는 대로 사용자 지정할 수 있도록 했습니다. 재량, 즉 1:1에서 45도의 고전에서 벗어나는 것입니다. 원하는 경우 교과서 구성 옵션에서 휴식을 취하고 MT4 에서 극단을 당기면서 실험하십시오. 놀라운 패턴을 발견하게 될 것입니다. 일반적으로 사용자를 금지하고 제한하는 것은 무엇입니까? 나는 설정에서 선택적으로 선택할 수있는 가능성을 제안합니다. 45를 1에서 1로 연기하는 것이 어려운지 또는 임의로 연기하는 것이 어려운지 여부. 아무도 다치게하지 않을 것입니다. 글쎄, 템플릿에 데이터를 잘못 저장하는 것과 관련하여 - 이 사실만으로도(위의 시나리오 중 하나에서) 템플릿에 데이터를 쓰고 읽는 상황을 수정해야 합니다. 자기 포인트의 바인딩이 극한값(특수한 경우)으로 이동하거나 일반적으로 차트 좌표(가격/시간)로 이동하는 경우 흥미롭게도 "스케일"은 무엇에 부착되어 있습니까? 기록하는 동안 일부 정확한 스케일 값이 템플릿에 던져지거나... 또는 막대당 핍 값이 발생하면 새 세션에서 원래 스타일을 복원할 수 없습니다. 첫 번째 점의 정확한 좌표만 저장됩니다. 대략적으로 말하면, 명시적이고 단순한 좌표에 대한 바인딩 포인트를 기반으로 하는 템플릿이 더 안정적입니다.

Andrew Petras 2012.07.04 12:42 #7619 이것은 실수가 아닙니다. 오히려 플랫폼의 기능입니다. MT4에서 사용자는 건설에서 자유가 허용되었습니다. MT5, no. 고전은 여기에서 시작됩니다. "Gann 선은 45도 각도로 그려진 선입니다. 이 선은 "일대일"(1x1)이라고도 하며, 이는 단위 시간당 가격의 한 변경을 의미합니다. " 막대당 점수의 척도를 사용하면 가격과 시간을 명확하게 일치시킬 수 있습니다. MT4에서 올바른 구성을 위해서는 먼저 그리드가 만들어질 정사각형의 대각선을 찾아야 합니다. "이 외에도 개발자는 재량에 따라 "Scale", "Pips per bar" 값을 조정할 수 있는 기회를 제공했습니다. . "원한다면 교과서 빌드에서 잠시 쉬고 MT4에서 극한의 스트레칭으로 실험해 보세요. 놀라운 패턴을 발견하게 될 것입니다." - 고마워, - 하지만 Gann 그리드가 그것과 무슨 관계가 있어? 이것은 추세선 또는 각도선으로 수행되며... MT5에는 몇 가지 옵션이 더 있습니다.

x572intraday 2012.07.04 12:49 #7620

Silent : "원한다면 교과서 빌드에서 잠시 쉬 컴퓨터에 가서 확인하겠습니다.
그동안 시가가 아닌 일자를 복사하여 요청 시 발행된 일자의 바를 확인할 수 있습니다.
CopyTime()은 이것이 터미널이 가지고 있는 실제 히스토리의 마지막 막대임을 나타냅니다.
OrderCalcProfit( ORDER_TYPE_BUY ,"USDJPY",0.01,1,1.01,profit_USDJPY);
OrderCalcProfit(ORDER_TYPE_BUY,"EURJPY",0.01,1,1.01,profit_EURJPY);
OrderCalcProfit(ORDER_TYPE_BUY,"USDCHF",0.01,1,1.0001,profit_USDCHF);
Print("USDJPY=",SymbolInfoInteger("USDJPY",SYMBOL_DIGITS)," EURJPY=",SymbolInfoInteger("EURJPY",SYMBOL_DIGITS)," USDCHF=",SymbolInfoInteger("USDCHF",SYMBOL_DIGITS))
Print("이익_USDJPY=", 이익_USDJPY," 이익_EURJPY=", 이익_EURJPY," 이익_USDCHF=", 이익_USDCHF);
USDJPY=2 EURJPY=2 USDCHF=4
이익_USDJPY=9.9 이익_EURJPY=0.13 이익_USDCHF=0.1
USDJPY, RoboForex 데모 서버에서 1핍에 대한 이상한 이익.
사랑하는 개발자 여러분...
Gann Grid에 대해 세 번째로 알려드릴까요? 그녀는 어떻습니까? Service Desk를 통해 요청을 제출해야 합니까 아니면 이 메시지로 충분합니까?
첫째, MT4 에서는 극값에 두 개의 그리드 포인트가 첨부된 템플릿이 잘못 저장됩니다. 즉, 동일한 터미널 세션에서 줄 지어 있는 템플릿을 저장하고 닫은 후 다시 열어 원래 보기를 얻을 수 있는 기회가 여전히 있습니다. 그러나 터미널을 다시 연 후, 그리고 시스템을 재부팅한 후 템플릿 마그네틱 포인트가 아래로 향하고 그리드가 수직으로 축소됩니다. Gann 그리드가 이데올로기적으로 두 극단에서 자화를 위한 것이 아닌 경우 왜 이 자화를 위해 발명된 것입니까? 개체 설정에 두 번째 점에 대한 좌표가 없고 일반적인 "축척"만 있는 경우 어떤 경우에도 템플릿이 제대로 저장되고 열리는 것을 방해해서는 안 됩니다. 예, 제 생각에는 그리드가 있는 템플릿은 어떤 경우에도 자화를 하든 그렇지 않든 축소된 상태로 다시 열립니다. 이것은 어떻게든 정리해야 합니다.
둘째, MT5 에서는 Gann Grid로 작업할 수 없지만 MT4 에서와 같이 두 지점에 대해 극단을 끌어낼 수 있고 물론 모든 것이 올바르게 저장/열리고 셀이 scale은 현재 발생하는 것처럼 다른 시간 프레임에서 춤을 추지 않지만 현재 시간 프레임에 비례하여 크기가 조정됩니다. 어떻게 든 빗질해야합니다. 그렇지 않으면 물체로 작업하는 것이 절대 불가능합니다.
세 번째로, 서비스 데스크의 4월 지원과 관련하여: 대화가 필요합니까? 포럼에서 2년 이상 전에!). 응용 프로그램 실행을 위한 일종의 진행률 표시줄만 있었다면 어떤 일이 일어나고 있는지 전혀 명확하지 않습니다. 그들은 "폭풍우가 치는 토론"에 대해 여기에서 대답했지만 이것은 말로 ... 대화가없고 응용 프로그램이 마치 우주에있는 것처럼 가상으로 존재하는 먼 문명에 보냈습니다 ...
둘째, MT5 에서는 Gann Grid로 작업할 수 없지만 1) MT4 에서와 같이 두 지점에 대해 극단을 끌어올 수 있고 물론 모든 것이 올바르게 저장/열리도록 하고 싶습니다. 2) 다른 시간 프레임에서 셀 스케일은 지금과 같이 춤을 추지 않지만 현재 시간 프레임에 비례하여 스케일됩니다. 또한 어떻게 든 빗질해야합니다. 그렇지 않으면 물체로 작업하는 것이 절대 불가능합니다.
1) 선 45도(추세선 1~1) = 극단을 지나는 선인가요?
노란색 가로 - 각각 1.24000 및 1.25000, 노란색 세로 - 100바.
빨간색 - Gann 그리드, 막대당 10핍 스케일.
빌드 오류는 어디에 있습니까?
2) TF 전환 시 가격 스케일은 변경되지 않고 시간 스케일이 변경됩니다. 앵커 포인트가 TF에 따라 증가/감소해야 한다고 제안하고 있는데 어떻게 해야 할까요?
갑자기 인디케이터에 의해 생성된 그래픽 객체를 삭제 하는 문제가 발생했습니다.
추세선 2개와 직사각형 1개만 있습니다.
OnDeinit()에는 오류가 없으며 ObjectDelete() 후에 ChartRedraw()를 수행합니다.
개체는 삭제되지만 다시 생성되고 표시기가 계속 작동하는 것처럼 계속 "이동"합니다.
수동으로 삭제하면 동일한 이름으로 다시 생성되고 새 틱이 도착하면 계속 "이동"합니다.
잠시 후 그들은 스스로 사라집니다.
그런 것이 논의되었는데, 기억이 나지 않고 그 메시지를 찾을 수 없습니다.
삭제 문제가 아니라 생성 문제입니다 :)
동일한 작업을 수행하는 잘못된 루프가 있는 스크립트가 있습니다. "전문가 목록"을 통해 스크립트를 강제 삭제한 후에도 오류가 발생할 때까지 주기를 인쇄했습니다.
이 플랫폼에서 정확히 무엇이 잘못되었는지가 아니라 일부 플랫폼에서 "오류"가 있다는 사실에 관한 것입니다 ... 플랫폼의 다른 버전에서 빌드할 때 Gann Grid의 동작이 다르기 때문에 특히 "오류" - 추측만 할 수 있습니다.
그리드의 고전적인 해석에 따르면:
물론 여기에는 구성에 오류가 없으며 불만이있을 수 없습니다. 그런데 왜 MT4 개발자가 사용자를 두 번째 기준점의 유연성으로 혼동하여 1:1 추세선이 있는 45도 각도에서 쉽게 벗어날 수 있게 합니까? 이론상으로는 수정이 필요하지만! 그러한 "잘못된" 방법이 편리하지 않고 주관적으로 유용하지 않다면 이것이 그것을 하는 방법이 될 것입니다. 시장에는 정확한 해석이 없고 각자의 상상력과 활동을 위한 장이 있을 뿐만 아니라 개발자 스스로 "Scale", "Pips per bar" 값을 원하는 대로 사용자 지정할 수 있도록 했습니다. 재량, 즉 1:1에서 45도의 고전에서 벗어나는 것입니다. 원하는 경우 교과서 구성 옵션에서 휴식을 취하고 MT4 에서 극단을 당기면서 실험하십시오. 놀라운 패턴을 발견하게 될 것입니다. 일반적으로 사용자를 금지하고 제한하는 것은 무엇입니까? 나는 설정에서 선택적으로 선택할 수있는 가능성을 제안합니다. 45를 1에서 1로 연기하는 것이 어려운지 또는 임의로 연기하는 것이 어려운지 여부. 아무도 다치게하지 않을 것입니다.
글쎄, 템플릿에 데이터를 잘못 저장하는 것과 관련하여 - 이 사실만으로도(위의 시나리오 중 하나에서) 템플릿에 데이터를 쓰고 읽는 상황을 수정해야 합니다. 자기 포인트의 바인딩이 극한값(특수한 경우)으로 이동하거나 일반적으로 차트 좌표(가격/시간)로 이동하는 경우 흥미롭게도 "스케일"은 무엇에 부착되어 있습니까? 기록하는 동안 일부 정확한 스케일 값이 템플릿에 던져지거나... 또는 막대당 핍 값이 발생하면 새 세션에서 원래 스타일을 복원할 수 없습니다. 첫 번째 점의 정확한 좌표만 저장됩니다. 대략적으로 말하면, 명시적이고 단순한 좌표에 대한 바인딩 포인트를 기반으로 하는 템플릿이 더 안정적입니다.
이것은 실수가 아닙니다. 오히려 플랫폼의 기능입니다. MT4에서 사용자는 건설에서 자유가 허용되었습니다. MT5, no.
고전은 여기에서 시작됩니다. "Gann 선은 45도 각도로 그려진 선입니다. 이 선은 "일대일"(1x1)이라고도 하며, 이는 단위 시간당 가격의 한 변경을 의미합니다. "
막대당 점수의 척도를 사용하면 가격과 시간을 명확하게 일치시킬 수 있습니다. MT4에서 올바른 구성을 위해서는 먼저 그리드가 만들어질 정사각형의 대각선을 찾아야 합니다.
"이 외에도 개발자는 재량에 따라 "Scale", "Pips per bar" 값을 조정할 수 있는 기회를 제공했습니다. .
"원한다면 교과서 빌드에서 잠시 쉬고 MT4에서 극한의 스트레칭으로 실험해 보세요. 놀라운 패턴을 발견하게 될 것입니다." - 고마워, - 하지만 Gann 그리드가 그것과 무슨 관계가 있어? 이것은 추세선 또는 각도선으로 수행되며... MT5에는 몇 가지 옵션이 더 있습니다.
