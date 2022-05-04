오류, 버그, 질문 - 페이지 378 1...371372373374375376377378379380381382383384385...3184 새 코멘트 Serge 2011.04.30 21:55 #3771 "if(ichi.TenkanSen(i) < ichi.KijunSen(i))" 라는 표현이 "if(ichi.TenkanSen(i) > ichi.KijunSen(i))"인 경우에도 항상 (모든 양초에 대해) false를 반환하는 이유는 무엇입니까? "? 표준 라이브러리 에 결함이 있는 것 같습니다. 파일의 전체 코드. Comment ( DoubleToString (ichi.TenkanSen( 0 ), 5 )); 유로 달러 디스플레이에서 파일: Ich_1.mq5 3 kb --- 2011.04.30 22:27 #3772 Graff : "if(ichi.TenkanSen(i) < ichi.KijunSen(i))" 라는 표현이 "if(ichi.TenkanSen(i) > ichi.KijunSen(i))"인 경우에도 항상 (모든 양초에 대해) false를 반환하는 이유는 무엇입니까? "? 표준 라이브러리 에 결함이 있는 것 같습니다. 파일의 전체 코드 첫째, TerminalInfoInteger(TERMINAL_MAXBARS) - 이것은 불가능합니다. rate_total로 대체 둘째, 예, 일종의 오류, m_data_total 항상 = 0입니다. 따라서 값이 없습니다. Serge 2011.04.30 22:31 #3773 sergeev : 첫째, TerminalInfoInteger(TERMINAL_MAXBARS) - 불가능합니다. rate_total로 대체 for(int i=0; i<=rates_total-1; i++) 로 대체되었습니다. 본질적으로 아무것도 변경되지 않았습니다. 작동하지 않는 것처럼 작동하지 않습니다. --- 2011.04.30 22:32 #3774 둘째, 예, 일종의 오류, m_data_total 항상 = 0입니다. 따라서 값이 없습니다. Serge 2011.04.30 22:43 #3775 sergeev : 둘째, 예, 일종의 오류, m_data_total 항상 = 0입니다. 따라서 값이 없습니다. Comment( DoubleToString (ichi.TenkanSen(3),5)); 댓글의 1,2,3에 같은 내용이 항상 표시됩니다. 작동하도록 조정해야 할 사항을 알려주실 수 있습니까? 그렇지 않으면 공식 수정을 기다릴 방법이 없습니다. --- 2011.04.30 23:04 #3776 Graff : Comment(DoubleToString(ichi.TenkanSen(3),5)); 댓글의 1,2,3에 같은 내용이 항상 표시됩니다. 작동하도록 조정해야 할 사항을 알려주실 수 있습니까? 그렇지 않으면 공식 수정을 기다릴 방법이 없습니다. 이 클래스를 사용하지 마십시오. 일반 핸들을 가져 가라. Serge 2011.04.30 23:06 #3777 sergeev : 이 클래스를 사용하지 마십시오. 일반 핸들을 가져갑니다. 사용하기가 별로 불편하지 않습니다... 알겠습니다. 관심을 가져주셔서 감사합니다. 문제가 해결되기를 기다리고 있습니다. --- 2011.04.30 23:18 #3778 Graff : 사용하기가 너무 불편... 알겠습니다. 관심을 가져주셔서 감사합니다. 문제가 해결되기를 기다리고 있습니다. 당신에게 편리하지 않습니까? :) int ich; //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit () { ich= iIchimoku ( _Symbol , _Period , TenkanSen, KijunSen, SenkoSpan); return ( 0 ); } //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit ( const int reason) { IndicatorRelease (ich); } //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { double ten[]; CopyBuffer (ich, 0 , 0 , rates_total, ten); double kij[]; CopyBuffer (ich, 1 , 0 , rates_total, kij); for ( int i= 0 ; i<rates_total; i++) { if (ten[i]<kij[i]) { up.Create( 0 , "Tenkan>Kijun" + IntegerToString (i), 0 ,time[i],low[i]); up.Color( clrLimeGreen ); } else { down.Create( 0 , "Tenkan<Kijun" + IntegerToString (i), 0 ,time[i],high[i]); down.Color( clrTomato ); } } return (rates_total); } Serge 2011.04.30 23:24 #3779 sergeev : 당신에게 편리하지 않습니까? :) 저는 프로그래머가 아니며 이 상황이 그리 편하지 않습니다. 그리고 그것은 의미가 있습니까 CopyBuffer (ich, 1 , 0 , rates_total, kij); rate_total을 BarsCalculated (ich)로 바꾸시겠습니까? 추신: 비밀이 아니라면 어느 도시에서 오셨습니까? --- 2011.04.30 23:27 #3780 Graff : 알겠습니다. 관심을 가져주셔서 감사합니다. 문제가 해결되기를 기다리고 있습니다. 그건 그렇고, 추가 기능을 호출 할 필요가 없다고 확신합니까? 라이브러리에는 Refresh 및 BufferResize 가 있습니다. 정상적인 기능에 필요한 것 같습니다. 1...371372373374375376377378379380381382383384385...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
"if(ichi.TenkanSen(i) < ichi.KijunSen(i))" 라는 표현이 "if(ichi.TenkanSen(i) > ichi.KijunSen(i))"인 경우에도 항상 (모든 양초에 대해) false를 반환하는 이유는 무엇입니까? "? 표준 라이브러리 에 결함이 있는 것 같습니다. 파일의 전체 코드.
유로 달러 디스플레이에서
첫째, TerminalInfoInteger(TERMINAL_MAXBARS) - 이것은 불가능합니다.
rate_total로 대체
둘째, 예, 일종의 오류, m_data_total 항상 = 0입니다. 따라서 값이 없습니다.
Comment(DoubleToString(ichi.TenkanSen(3),5)); 댓글의 1,2,3에 같은 내용이 항상 표시됩니다. 작동하도록 조정해야 할 사항을 알려주실 수 있습니까? 그렇지 않으면 공식 수정을 기다릴 방법이 없습니다.
이 클래스를 사용하지 마십시오. 일반 핸들을 가져갑니다.
사용하기가 별로 불편하지 않습니다...
알겠습니다. 관심을 가져주셔서 감사합니다. 문제가 해결되기를 기다리고 있습니다.
당신에게 편리하지 않습니까? :)
저는 프로그래머가 아니며 이 상황이 그리 편하지 않습니다.
그리고 그것은 의미가 있습니까
rate_total을 BarsCalculated (ich)로 바꾸시겠습니까?
추신: 비밀이 아니라면 어느 도시에서 오셨습니까?
그건 그렇고, 추가 기능을 호출 할 필요가 없다고 확신합니까?
라이브러리에는 Refresh 및 BufferResize 가 있습니다. 정상적인 기능에 필요한 것 같습니다.