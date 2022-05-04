오류, 버그, 질문 - 페이지 768 1...761762763764765766767768769770771772773774775...3184 새 코멘트 Renat Fatkhullin 2012.07.10 13:04 #7671 Alex5757000 : 프록시 서버를 통해 프로그램을 설치할 수 있는지 알려주십시오. 웹 인스톨러 자체는 문제 없이 다운받았지만, 그것을 이용한 설치는 작동하지 않습니다. 다운로드 단계에서 설치가 중단됩니다. 다운로드가 수행되는 프로토콜과 다운로드가 이루어지는 서버의 IP 주소를 알려주십시오. 대체 설치 방법이 있습니까? 예, 그는 프록시를 통해 할 수 있습니다. 프록시는 Internet Explorer의 설정에 의해 자동으로 결정되며, 작동하지 않을 경우 프록시 설정 을 입력하라는 창이 나타납니다. 어떤 종류의 프록시가 있고 어떤 설정이 있습니까? 승인 등이 필요합니까? [삭제] 2012.07.10 13:32 #7672 Renat : 예, 그는 프록시를 통해 할 수 있습니다. 프록시는 Internet Explorer의 설정에 의해 자동으로 결정되며, 작동하지 않을 경우 프록시 설정 을 입력하라는 창이 나타납니다. 어떤 종류의 프록시가 있고 어떤 설정이 있습니까? 승인 등이 필요합니까? 권한이 있는 프록시. 거기에 모든 설정이 맞습니다. 문제는 웹 설치 프로그램에서 오류가 발생하지 않고 연결 설정을 요청하지 않고 정식 버전을 다운로드하는 단계에서 중단된다는 것입니다. 서버의 방화벽이 웹사이트에서 다운로드를 차단하고 있을 수 있습니다. IT 책임자는 다운로드할 서버의 IP 주소와 다운로드가 수행되어야 하는 포트를 요청했습니다. 이 정보를 제공하십시오. Renat Fatkhullin 2012.07.10 14:03 #7673 Alex5757000 : 권한이 있는 프록시. 거기에 모든 설정이 맞습니다. 문제는 웹 설치 프로그램에서 오류가 발생하지 않고 연결 설정을 요청하지 않고 정식 버전을 다운로드하는 단계에서 중단된다는 것입니다. 서버의 방화벽이 웹사이트에서 다운로드를 차단하고 있을 수 있습니다. IT 책임자는 다운로드할 서버의 IP 주소와 다운로드가 수행되어야 하는 포트를 요청했습니다. 이 정보를 제공하십시오. 그리고 설치 프로그램 화면에 무엇이 쓰여 있습니까? 스크린샷을 첨부해주세요. 프록시가 정상적으로 감지되고 연결이 제대로 작동하지만 프록시가 다운로드 가능한 콘텐츠를 차단하고 있을 수 있습니다. 포트 80에서 4.cdn.metaquotes.net에 액세스하십시오. [삭제] 2012.07.10 14:49 #7674 Renat : 그리고 설치 프로그램 화면에 무엇이 쓰여 있습니까? 스크린샷을 첨부해주세요. 프록시가 정상적으로 감지되고 연결이 제대로 작동하지만 프록시가 다운로드 가능한 콘텐츠를 차단하고 있을 수 있습니다. 포트 80에서 4.cdn.metaquotes.net에 액세스하십시오. 액세스가 열려 있습니다. 다음은 인쇄 화면입니다. 이렇게 30분 동안 매달려 있습니다.. Renat Fatkhullin 2012.07.10 15:20 #7675 Alex5757000 : 액세스가 열려 있습니다. 다음은 인쇄 화면입니다. 이렇게 30분 동안 매달려 있습니다. 따라서 프록시 서버는 데이터 전송을 허용하지 않습니다. 엄격한 규칙이 있는 회사 프록시이며 DROP 요청 모드에서도 마찬가지입니까? 실제로 프록시는 요청을 수락하고 응답을 제공하지 않는 블랙홀 역할을 합니다(REJECT 형식으로 거부도 제공하지 않음). Mykola Demko 2012.07.10 15:21 #7676 Renat : 따라서 프록시 서버는 데이터 전송을 허용하지 않습니다. 엄격한 규칙이 있는 회사 프록시이며 DROP 요청 모드에서도 마찬가지입니까? 실제로 프록시는 요청을 수락하고 응답을 제공하지 않는 블랙홀 역할을 합니다(REJECT 형태의 실패도 포함). 그리고 당신의 추천은 무엇입니까? 네트워크 관리자로 이동하시겠습니까? 아니면 다른 것? Renat Fatkhullin 2012.07.10 15:22 #7677 Urain : 그리고 당신의 추천은 무엇입니까? 네트워크 관리자로 이동하시겠습니까? 아니면 다른 것? 관리자에게 그는 자신이 죽인 것과 남긴 것을 정확히 알고 있습니다. [삭제] 2012.07.10 16:19 #7678 Renat : 관리자에게 그는 자신이 죽인 것과 남긴 것을 정확히 알고 있습니다. 관리자인 Renat이 저에게 묻습니다. - 어떤 포트를 어떤 방향으로 열 것인가(IP 주소)? - 패킷 필터링이 허용됩니까? 도와 주셔서 감사합니다! --- 2012.07.10 16:31 #7679 Alex5757000 : 대체 설치 방법이 있습니까? 집에 설치 - 플래시 드라이브를 가져왔습니다. 확인! 관리자는 행복합니다. 맥주를 요구하지 않습니다. Renat Fatkhullin 2012.07.10 16:35 #7680 Alex5757000 : 관리자인 Renat이 저에게 묻습니다. - 어떤 포트를 어떤 방향으로 열 것인가(IP 주소)? - 패킷 필터링이 허용됩니까? 4.cdn.metaquotes.net으로 나가는 HTTP(포트 80)를 여는 것으로 충분하며 필터링이 허용됩니다(그러나 필터링된 항목을 확인해야 함). 1...761762763764765766767768769770771772773774775...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
프록시 서버를 통해 프로그램을 설치할 수 있는지 알려주십시오. 웹 인스톨러 자체는 문제 없이 다운받았지만, 그것을 이용한 설치는 작동하지 않습니다. 다운로드 단계에서 설치가 중단됩니다. 다운로드가 수행되는 프로토콜과 다운로드가 이루어지는 서버의 IP 주소를 알려주십시오. 대체 설치 방법이 있습니까?
예, 그는 프록시를 통해 할 수 있습니다.
프록시는 Internet Explorer의 설정에 의해 자동으로 결정되며, 작동하지 않을 경우 프록시 설정 을 입력하라는 창이 나타납니다.
어떤 종류의 프록시가 있고 어떤 설정이 있습니까? 승인 등이 필요합니까?
권한이 있는 프록시. 거기에 모든 설정이 맞습니다. 문제는 웹 설치 프로그램에서 오류가 발생하지 않고 연결 설정을 요청하지 않고 정식 버전을 다운로드하는 단계에서 중단된다는 것입니다. 서버의 방화벽이 웹사이트에서 다운로드를 차단하고 있을 수 있습니다. IT 책임자는 다운로드할 서버의 IP 주소와 다운로드가 수행되어야 하는 포트를 요청했습니다. 이 정보를 제공하십시오.
그리고 설치 프로그램 화면에 무엇이 쓰여 있습니까? 스크린샷을 첨부해주세요.
프록시가 정상적으로 감지되고 연결이 제대로 작동하지만 프록시가 다운로드 가능한 콘텐츠를 차단하고 있을 수 있습니다.
포트 80에서 4.cdn.metaquotes.net에 액세스하십시오.
액세스가 열려 있습니다. 다음은 인쇄 화면입니다. 이렇게 30분 동안 매달려 있습니다..
따라서 프록시 서버는 데이터 전송을 허용하지 않습니다.
엄격한 규칙이 있는 회사 프록시이며 DROP 요청 모드에서도 마찬가지입니까? 실제로 프록시는 요청을 수락하고 응답을 제공하지 않는 블랙홀 역할을 합니다(REJECT 형식으로 거부도 제공하지 않음).
그리고 당신의 추천은 무엇입니까?
네트워크 관리자로 이동하시겠습니까? 아니면 다른 것?
관리자에게 그는 자신이 죽인 것과 남긴 것을 정확히 알고 있습니다.
관리자인 Renat이 저에게 묻습니다.
- 어떤 포트를 어떤 방향으로 열 것인가(IP 주소)?
- 패킷 필터링이 허용됩니까?
도와 주셔서 감사합니다!
대체 설치 방법이 있습니까?
집에 설치 - 플래시 드라이브를 가져왔습니다.
확인! 관리자는 행복합니다. 맥주를 요구하지 않습니다.
4.cdn.metaquotes.net으로 나가는 HTTP(포트 80)를 여는 것으로 충분하며 필터링이 허용됩니다(그러나 필터링된 항목을 확인해야 함).