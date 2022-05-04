오류, 버그, 질문 - 페이지 764

새 코멘트
 
MoneyJinn :

그래서?

 double Arr[];
   ArrayResize (Arr, 5 );
   ArraySetAsSeries (Arr, true );

   Arr[ 0 ]= 101 ;
   Arr[ 1 ]= 102 ;
   Arr[ 2 ]= 103 ;
   Arr[ 3 ]= 104 ;
   Arr[ 4 ]= 105 ;   

   Print ( "Начальный массив: " ,Arr[ 0 ], ":" ,Arr[ 1 ], ":" ,Arr[ 2 ], ":" ,Arr[ 3 ], ":" ,Arr[ 4 ]);
   ArrayResize (Arr, 4 );
   Print ( "Обрезанный массив: " ,Arr[ 0 ], ":" ,Arr[ 1 ], ":" ,Arr[ 2 ], ":" ,Arr[ 3 ]);
 
TheXpert :

그래서?

ArrayResize() 전에 ArraySetAsSeries() 를 사용하여 배열을 뒤집지 않으면 모든 것이 정상입니다. 그렇지 않으면 ArrayResize()가 실패합니다.

 
2 더하기 2는 4라는 것을 시민들에게 지속적으로 상기시키는 것이 얼마나 좋은 일입니까? 언제 업무에 착수하여 인용문의 문제를 수정할 것입니까?
 

누구나 자신의 시스템에 임의의 소스를 추가할 수 있고 탐색하고 볼 수 있습니다. 이것이 바로 테스트입니다. 그러나 친애하는 MT5 개발자 여러분은 우리에게 이 기회를 빼앗고 있습니다.

 

질문 2 더하기 2가 답변되었습니다. 즉, 여기에 누군가가 있습니다. 왜 아무도 볼륨 질문에 대답하지 않습니까?

 
나는 제안합니다 - 볼륨(어려운 단어)은 존중되어야 합니다
 

그렇군요...더는 못참겠어요...

테스터의 인터페이스는 사용하기 매우 불편합니다. 이러한 탭 점프는 이미 화를 돋우고 있습니다. 군대 장교들의 원칙인 것 같다 - "군인이 하는 일은 뭐든지 * b * xia를 위해"

전략 테스터 인터페이스.

제안 , MetaTrader 5 클라이언트 , Open , Started: 2010.09.23 12:55 , #23639

문제에 대한 설명

전략 테스터의 인터페이스는 매우 불편합니다. 탭 사이를 끊임없이 이동해야 합니다.

테스터 작업의 편의성을 높이기 위해 이미 언급했듯이 "시작/취소" 컨트롤 버튼을 현재 활성화된 탭에 관계없이 볼 수 있는 창 영역으로 이동하는 것이 좋습니다. 따라서 탭을 거치지 않고도 언제든지 테스트를 시작/중지할 수 있습니다.

또한 테스터의 탭을 건너 뛰지 않고 다시 지속적으로 모니터링 할 수 있도록 항상 로그가있는 창을 별도로 표시하는 것도 의미가 있습니다.


저는 멋진 프로그래머는 아니지만 win 프로그램 인터페이스를 만드는 것에 대한 아이디어가 있습니다. 그래서 테스터 인터페이스의 컨트롤을 다시 정렬하는 것은 몇 시간 또는 몇 분의 문제라는 것을 압니다. 기능을 변경할 필요가 없습니다.


개발자 여러분, 제 제안에 귀를 기울이십시오.

고맙습니다.

이제 Photoshop에서 테스터 인터페이스 레이아웃의 스케치를 던지고 있습니다. 제 생각에는 4와 5가 더 편리할 것입니다.

여기에서 나는 4-ki를 위해, 5-ki-ki를 위해 그것을 했습니다. 마찬가지로, 말한 모든 것이 완전히 적용 가능합니다.

이러한 창은 다음과 같이 항상 표시되어야 합니다.

그러나 이들은 동시에 필요하지 않기 때문에 탭으로 결합하고 호출할 수 있습니다.


또한 각 열에 대해 "시작 및 끝" 필터를 별도로 적용하는 기능이 필요합니다. 또한 선택한 최적화 결과에 대해 "금지"를 설정하여 가시성에서 즉시 숨길 수 있는 기능이 필요하므로 "금지 해제" 명령이 필요합니다.


이렇게 하면 모든 것이 눈 앞에 있고 사용하기 쉬우며 최적화 프로세스에 대한 더 큰 제어, 최적화 결과 선택의 유연성을 제공합니다.

최적화 결과를 기반으로 코호넨 맵을 구축할 수 있는 풀타임 능력이 여전히 있다면 일반적으로 동화가 있을 것입니다!

 
joo :

그렇군요...더는 못참겠어요...

이렇게 하면 모든 것이 눈 앞에 있고 사용하기 쉬우며 최적화 프로세스에 대한 더 큰 제어력, 최적화 결과 선택의 유연성을 제공합니다.

기술적 타당성과 디자인의 문제를 해결하지 못한 것 같아 안타깝습니다.

즉, '기능-기술-디자인-단순성'의 절충점에 도달하지 못했다.

 
Arkadiy :

1) 이전에 로드된 양초의 볼륨 변경 - 예를 들어, 유럽의 오늘 8:00 EURUSD H4 값은 0:00 - 6171, 4:00 - 7049, 8:00 13361이었습니다. 그리고 20에서 로드할 때 :00(유럽의 경우) 값이 0:00 - 7701, 4:00 - 8859, 8:00 - 16306이 되었습니다. 일반적으로 볼륨에 어떤 일이 일어나고 있는지 확인하는 것은 어렵지 않습니다. 러시아어는 완전한 쓰레기입니다. 저 뿐만 아니라 동지들의 요청에 의해서도 말씀드릴 수 있는 영광이 있기 때문에 볼륨과 축적이 있는 모델을 사용하시는 분들께는 매우 속상한 일이라고 말씀드립니다.

다른 터미널에서 MetaQuotes-Demo에 연결하고 있습니까? 어떤 서버 액세스를 통해?
 
난 그냥 연결 버튼을 눌러
1...757758759760761762763764765766767768769770771...3184
새 코멘트