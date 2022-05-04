오류, 버그, 질문 - 페이지 764 1...757758759760761762763764765766767768769770771...3184 새 코멘트 TheXpert 2012.07.04 21:53 #7631 MoneyJinn : 그래서? double Arr[]; ArrayResize (Arr, 5 ); ArraySetAsSeries (Arr, true ); Arr[ 0 ]= 101 ; Arr[ 1 ]= 102 ; Arr[ 2 ]= 103 ; Arr[ 3 ]= 104 ; Arr[ 4 ]= 105 ; Print ( "Начальный массив: " ,Arr[ 0 ], ":" ,Arr[ 1 ], ":" ,Arr[ 2 ], ":" ,Arr[ 3 ], ":" ,Arr[ 4 ]); ArrayResize (Arr, 4 ); Print ( "Обрезанный массив: " ,Arr[ 0 ], ":" ,Arr[ 1 ], ":" ,Arr[ 2 ], ":" ,Arr[ 3 ]); Andrey Vasiliev 2012.07.04 22:05 #7632 TheXpert : 그래서? ArrayResize() 전에 ArraySetAsSeries() 를 사용하여 배열을 뒤집지 않으면 모든 것이 정상입니다. 그렇지 않으면 ArrayResize()가 실패합니다. Arkadiy 2012.07.05 05:40 #7633 2 더하기 2는 4라는 것을 시민들에게 지속적으로 상기시키는 것이 얼마나 좋은 일입니까? 언제 업무에 착수하여 인용문의 문제를 수정할 것입니까? Arkadiy 2012.07.05 05:50 #7634 누구나 자신의 시스템에 임의의 소스를 추가할 수 있고 탐색하고 볼 수 있습니다. 이것이 바로 테스트입니다. 그러나 친애하는 MT5 개발자 여러분은 우리에게 이 기회를 빼앗고 있습니다. Arkadiy 2012.07.05 05:59 #7635 질문 2 더하기 2가 답변되었습니다. 즉, 여기에 누군가가 있습니다. 왜 아무도 볼륨 질문에 대답하지 않습니까? Arkadiy 2012.07.05 06:06 #7636 나는 제안합니다 - 볼륨(어려운 단어)은 존중되어야 합니다 Andrey Dik 2012.07.05 07:27 #7637 그렇군요...더는 못참겠어요... 테스터의 인터페이스는 사용하기 매우 불편합니다. 이러한 탭 점프는 이미 화를 돋우고 있습니다. 군대 장교들의 원칙인 것 같다 - "군인이 하는 일은 뭐든지 * b * xia를 위해" 전략 테스터 인터페이스. 제안 , MetaTrader 5 클라이언트 , Open , Started: 2010.09.23 12:55 , #23639 문제에 대한 설명 전략 테스터의 인터페이스는 매우 불편합니다. 탭 사이를 끊임없이 이동해야 합니다. 테스터 작업의 편의성을 높이기 위해 이미 언급했듯이 "시작/취소" 컨트롤 버튼을 현재 활성화된 탭에 관계없이 볼 수 있는 창 영역으로 이동하는 것이 좋습니다. 따라서 탭을 거치지 않고도 언제든지 테스트를 시작/중지할 수 있습니다. 또한 테스터의 탭을 건너 뛰지 않고 다시 지속적으로 모니터링 할 수 있도록 항상 로그가있는 창을 별도로 표시하는 것도 의미가 있습니다. 저는 멋진 프로그래머는 아니지만 win 프로그램 인터페이스를 만드는 것에 대한 아이디어가 있습니다. 그래서 테스터 인터페이스의 컨트롤을 다시 정렬하는 것은 몇 시간 또는 몇 분의 문제라는 것을 압니다. 기능을 변경할 필요가 없습니다. 개발자 여러분, 제 제안에 귀를 기울이십시오. 고맙습니다. 이제 Photoshop에서 테스터 인터페이스 레이아웃의 스케치를 던지고 있습니다. 제 생각에는 4와 5가 더 편리할 것입니다. 여기에서 나는 4-ki를 위해, 5-ki-ki를 위해 그것을 했습니다. 마찬가지로, 말한 모든 것이 완전히 적용 가능합니다. 이러한 창은 다음과 같이 항상 표시되어야 합니다. 그러나 이들은 동시에 필요하지 않기 때문에 탭으로 결합하고 호출할 수 있습니다. 또한 각 열에 대해 "시작 및 끝" 필터를 별도로 적용하는 기능이 필요합니다. 또한 선택한 최적화 결과에 대해 "금지"를 설정하여 가시성에서 즉시 숨길 수 있는 기능이 필요하므로 "금지 해제" 명령이 필요합니다. 이렇게 하면 모든 것이 눈 앞에 있고 사용하기 쉬우며 최적화 프로세스에 대한 더 큰 제어, 최적화 결과 선택의 유연성을 제공합니다. 최적화 결과를 기반으로 코호넨 맵을 구축할 수 있는 풀타임 능력이 여전히 있다면 일반적으로 동화가 있을 것입니다! MT5에 대한 소원 메타에디터 빌드 1463 포트폴리오: PriceChannelExpert 및 기타 Renat Fatkhullin 2012.07.05 08:34 #7638 joo : 그렇군요...더는 못참겠어요... 이렇게 하면 모든 것이 눈 앞에 있고 사용하기 쉬우며 최적화 프로세스에 대한 더 큰 제어력, 최적화 결과 선택의 유연성을 제공합니다. 기술적 타당성과 디자인의 문제를 해결하지 못한 것 같아 안타깝습니다. 즉, '기능-기술-디자인-단순성'의 절충점에 도달하지 못했다. Test Account 2012.07.05 08:34 #7639 Arkadiy : 1) 이전에 로드된 양초의 볼륨 변경 - 예를 들어, 유럽의 오늘 8:00 EURUSD H4 값은 0:00 - 6171, 4:00 - 7049, 8:00 13361이었습니다. 그리고 20에서 로드할 때 :00(유럽의 경우) 값이 0:00 - 7701, 4:00 - 8859, 8:00 - 16306이 되었습니다. 일반적으로 볼륨에 어떤 일이 일어나고 있는지 확인하는 것은 어렵지 않습니다. 러시아어는 완전한 쓰레기입니다. 저 뿐만 아니라 동지들의 요청에 의해서도 말씀드릴 수 있는 영광이 있기 때문에 볼륨과 축적이 있는 모델을 사용하시는 분들께는 매우 속상한 일이라고 말씀드립니다. 다른 터미널에서 MetaQuotes-Demo에 연결하고 있습니까? 어떤 서버 액세스를 통해? Arkadiy 2012.07.05 08:53 #7640 난 그냥 연결 버튼을 눌러 1...757758759760761762763764765766767768769770771...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
ArrayResize() 전에 ArraySetAsSeries() 를 사용하여 배열을 뒤집지 않으면 모든 것이 정상입니다. 그렇지 않으면 ArrayResize()가 실패합니다.
누구나 자신의 시스템에 임의의 소스를 추가할 수 있고 탐색하고 볼 수 있습니다. 이것이 바로 테스트입니다. 그러나 친애하는 MT5 개발자 여러분은 우리에게 이 기회를 빼앗고 있습니다.
질문 2 더하기 2가 답변되었습니다. 즉, 여기에 누군가가 있습니다. 왜 아무도 볼륨 질문에 대답하지 않습니까?
테스터의 인터페이스는 사용하기 매우 불편합니다. 이러한 탭 점프는 이미 화를 돋우고 있습니다. 군대 장교들의 원칙인 것 같다 - "군인이 하는 일은 뭐든지 * b * xia를 위해"
전략 테스터 인터페이스.
문제에 대한 설명
전략 테스터의 인터페이스는 매우 불편합니다. 탭 사이를 끊임없이 이동해야 합니다.
테스터 작업의 편의성을 높이기 위해 이미 언급했듯이 "시작/취소" 컨트롤 버튼을 현재 활성화된 탭에 관계없이 볼 수 있는 창 영역으로 이동하는 것이 좋습니다. 따라서 탭을 거치지 않고도 언제든지 테스트를 시작/중지할 수 있습니다.
또한 테스터의 탭을 건너 뛰지 않고 다시 지속적으로 모니터링 할 수 있도록 항상 로그가있는 창을 별도로 표시하는 것도 의미가 있습니다.
저는 멋진 프로그래머는 아니지만 win 프로그램 인터페이스를 만드는 것에 대한 아이디어가 있습니다. 그래서 테스터 인터페이스의 컨트롤을 다시 정렬하는 것은 몇 시간 또는 몇 분의 문제라는 것을 압니다. 기능을 변경할 필요가 없습니다.
개발자 여러분, 제 제안에 귀를 기울이십시오.고맙습니다.
이제 Photoshop에서 테스터 인터페이스 레이아웃의 스케치를 던지고 있습니다. 제 생각에는 4와 5가 더 편리할 것입니다.
여기에서 나는 4-ki를 위해, 5-ki-ki를 위해 그것을 했습니다. 마찬가지로, 말한 모든 것이 완전히 적용 가능합니다.
이러한 창은 다음과 같이 항상 표시되어야 합니다.
그러나 이들은 동시에 필요하지 않기 때문에 탭으로 결합하고 호출할 수 있습니다.
또한 각 열에 대해 "시작 및 끝" 필터를 별도로 적용하는 기능이 필요합니다. 또한 선택한 최적화 결과에 대해 "금지"를 설정하여 가시성에서 즉시 숨길 수 있는 기능이 필요하므로 "금지 해제" 명령이 필요합니다.
이렇게 하면 모든 것이 눈 앞에 있고 사용하기 쉬우며 최적화 프로세스에 대한 더 큰 제어, 최적화 결과 선택의 유연성을 제공합니다.
최적화 결과를 기반으로 코호넨 맵을 구축할 수 있는 풀타임 능력이 여전히 있다면 일반적으로 동화가 있을 것입니다!
기술적 타당성과 디자인의 문제를 해결하지 못한 것 같아 안타깝습니다.
즉, '기능-기술-디자인-단순성'의 절충점에 도달하지 못했다.
1) 이전에 로드된 양초의 볼륨 변경 - 예를 들어, 유럽의 오늘 8:00 EURUSD H4 값은 0:00 - 6171, 4:00 - 7049, 8:00 13361이었습니다. 그리고 20에서 로드할 때 :00(유럽의 경우) 값이 0:00 - 7701, 4:00 - 8859, 8:00 - 16306이 되었습니다. 일반적으로 볼륨에 어떤 일이 일어나고 있는지 확인하는 것은 어렵지 않습니다. 러시아어는 완전한 쓰레기입니다. 저 뿐만 아니라 동지들의 요청에 의해서도 말씀드릴 수 있는 영광이 있기 때문에 볼륨과 축적이 있는 모델을 사용하시는 분들께는 매우 속상한 일이라고 말씀드립니다.