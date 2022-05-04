오류, 버그, 질문 - 페이지 761 1...754755756757758759760761762763764765766767768...3184 새 코멘트 [삭제] 2012.07.01 17:59 #7601 같은 클래스 내에서 서비스 가치를 유지해야 합니다. 나는 그것을 개인 섹션에서 선언합니다. 클래스 생성자에서 초기화합니다 . 다 괜찮아. 뉘앙스는 다음입니다. 이 값은 실제로 상수이며 프로그램 수명 동안 변경되지 않습니다. "const"를 선언할 때 해당 포스트스크립트를 사용하여 컴파일러는 생성자에서 이를 변경(초기화)하려는 시도에 맹세합니다. 선언 블록에서 직접 초기화하는 경우에도 컴파일 오류가 발생합니다. 동일한 클래스 내에서 상수를 선언하고 초기화하는 방법은 무엇입니까? Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Структуры и классы www.mql5.com Основы языка / Типы данных / Структуры и классы - Документация по MQL5 Nazariy Stapyak 2012.07.01 22:24 #7602 voix_kas : 같은 클래스 내에서 서비스 가치를 유지해야 합니다. 나는 그것을 개인 섹션에서 선언합니다. 클래스 생성자에서 초기화합니다 . 다 괜찮아. 뉘앙스는 다음입니다. 이 값은 실제로 상수이며 프로그램 수명 동안 변경되지 않습니다. "const"를 선언할 때 해당 포스트스크립트를 사용하여 컴파일러는 생성자에서 이를 변경(초기화)하려는 시도에 맹세합니다. 선언 블록에서 직접 초기화하는 경우에도 컴파일 오류가 발생합니다. 동일한 클래스 내에서 상수를 선언하고 초기화하는 방법은 무엇입니까? class MyClass { public : MyClass( void ): i( 777 ), s( "my string" ) {} ~MyClass( void ) {} private : const int i; const string s; }; Bene_Nota 2012.07.02 08:57 #7603 이것은 일종의 실수입니까, 아니면 오늘날 MetaQuotes 데모 서버의 스프레드 5포인트입니까? 이 혁신을 기리기 위해 무엇입니까? 그렇다면 왜 그렇게 비뚤어진 주문이 쏟아졌을까요? [삭제] 2012.07.02 18:29 #7604

안녕하세요!

제 질문은: MetaTrader 5가 자체 견적 가져오기 를 허용하지 않는다는 것을 알고 있는데 가져오기를 위한 소프트웨어를 개발할 계획이 있습니까? 예를 들어, Wealth Lab 6.3에서 수행되는 방식: 웹사이트에서 다양한 확장을 다운로드할 수 있으며, 이를 통해 터미널에 견적을 업로드할 수 있습니다. 예를 들어 야후 파이낸스, 구글 파이낸스, 러시아 주식 시세는 피남 웹사이트 등에서 무료로 다운로드할 수 있다. 즉, 거래 계정에 연결할 필요조차 없습니다!

매우 편리할 것입니다. 주식 시장용 로봇을 만들기 위해 Quik 프로그램에 대한 커넥터를 만드는 것도 좋습니다.

개인적으로 저는 MetaQuotes 팀에 깊은 존경심을 갖고 있으며 그들의 터미널을 매우 기쁘게 생각하며 Meta Trader의 미래가 밝다고 확신합니다.

그러나 개인적으로 여전히 같은 Wealth Lab에 머물게 하는 유일한 것은 내 견적을 가져올 수 있는 기능입니다. 나는 주식, 선물 계약, 유리로 일하고 싶습니다... 언제쯤 될까요?

ps MetaQuotes, 터미널과 사이트 모두에 대한 귀하의 모든 최신 혁신을 살펴보고 진심으로 감사드리며 귀하의 성공을 기원합니다! 훌륭한 MetaTrader 5 소프트웨어에 감사드립니다.

초보자의 질문 MQL5 MT5 ASCTrend 시스템 코딩하는 방법?

Renat Fatkhullin 2012.07.02 18:39 #7605 Renat Fatkhullin 2012.07.02 18:39 #7605 주식 중개인에서 MT5가 출시될 때까지 기다려야 하며 전체 시세 기록이 정상적일 것입니다. 우리는 다른 사람의 데이터를 제3자가 가져오는 것을 허용하지 않습니다. 이렇게 하면 "데이터는 항상 사용 가능하고, 항상 정확하고, 항상 동기화되며 모든 올바른 설정 등"이 잘 확립된 메커니즘을 완전히 깨뜨릴 수 있습니다. 우리는 원격 에이전트, 시각화 도우미, 클라우드 에이전트 등과 능동적으로 작동하는 복잡하고 자동화된 시스템을 가지고 있으므로 과부하가 걸리지 않습니다. 우리의 목표는 단순성과 자동화입니다. MetaTrader 5가 어떻게 진화했는지 보십시오. 거의 모든 것이 자동으로 이루어지며, 최소한의 설정과 모든 데이터를 사용할 수 있습니다. "시작" 버튼을 누르기만 하면 됩니다. [삭제] 2012.07.02 18:44 #7606 나는 당신이 전문가라는 것을 이해합니다. 당신이 얼마나 잘하는지 더 잘 알고 있습니다. 우리는 기다릴 것입니다. RTS, MICEX 및 기타 거래소의 견적 및 유리에 대한 데모 액세스는 언제 계획됩니까? 그런 브로커가 이미 있습니까? Andrey Vasiliev 2012.07.02 20:52 #7607

Renat :

존재하지 않는 따옴표 정보: 코드로 재현 가능한 예를 제공하세요. 코드에 오류가 있어야 합니다.

다음은 CopyOpen() 및 SeriesInfoInteger() 함수의 절대적으로 비뚤어진 작업의 예입니다.

사용한 코드:

string symbol= "USDHKD" ;
datetime date= D'02.05.12 00:00' ;
double Arr[];
Print ( "SYMBOL: " ,symbol);
Print ( "SERIES SYNCRONIZED: " ,( bool ) SeriesInfoInteger (symbol, Period (), SERIES_SYNCRONIZED ));
Print ( "LAST BAR DATE: " , TimeToString ( SeriesInfoInteger (symbol, Period (), SERIES_LASTBAR_DATE )));
Print ( "WORK BAR DATE: " ,date);
int i= CopyOpen (symbol, Period (),date, 1 ,Arr);
Print ( "COPYOPEN RESULT: " ,i);
if (i> 0 ){ Print ( "OPEN VALUE: " ,Arr[ 0 ]);} else { Print ( "OPEN VALUE: UNKNOWN" );}

받은 결과:

2012.07 . 02 22 : 44 : 33 Ind (EURUSD,D1) OPEN VALUE: 7.787
2012.07 . 02 22 : 44 : 33 Ind (EURUSD,D1) COPYOPEN RESULT: 1
2012.07 . 02 22 : 44 : 33 Ind (EURUSD,D1) WORK BAR DATE: 2012.05 . 02 00 : 00 : 00
2012.07 . 02 22 : 44 : 33 Ind (EURUSD,D1) LAST BAR DATE: 2011.09 . 02 00 : 00
2012.07 . 02 22 : 44 : 33 Ind (EURUSD,D1) SERIES SYNCRONIZED: true
2012.07 . 02 22 : 44 : 33 Ind (EURUSD,D1) SYMBOL: USDHKD
2012.07 . 02 22 : 45 : 57 Ind (EURUSD,W1) OPEN VALUE: 7.79515
2012.07 . 02 22 : 45 : 57 Ind (EURUSD,W1) COPYOPEN RESULT: 1
2012.07 . 02 22 : 45 : 57 Ind (EURUSD,W1) WORK BAR DATE: 2012.05 . 02 00 : 00 : 00
2012.07 . 02 22 : 45 : 57 Ind (EURUSD,W1) LAST BAR DATE: 1970.01 . 01 00 : 00
2012.07 . 02 22 : 45 : 57 Ind (EURUSD,W1) SERIES SYNCRONIZED: true
2012.07 . 02 22 : 45 : 57 Ind (EURUSD,W1) SYMBOL: USDHKD

빌드655; MQ 서버.

파일:
Ind.mq5 2 kb

Renat Fatkhullin 2012.07.02 21:07 #7608

내가 당신을 올바르게 이해했다면 2012년 5월 2일 수요일 데일리 바의 시가 요청이 5월 2일을 포함하는 주간 바의 시가와 일치하지 않는 것이 마음에 들지 않습니까?

즉, 수요일 데일리바 오픈 가격과 4월 30일 월요일 시작하는 주의 시가 차이를 못 잡으셨나요?

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5

Andrey Vasiliev 2012.07.02 21:18 #7609 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5

Andrey Vasiliev 2012.07.02 21:18 #7609

Renat :

LAST BAR DATE 의 값을 보십시오 . SeriesInfoInteger() 에 따르면 지정된 기호에 대한 2012년 5월 또는 4월 기록이 없습니다.

CopyOpen()은 오류를 발생시키지 않습니다.

Renat Fatkhullin 2012.07.02 21:33 #7610

컴퓨터에 가서 확인하겠습니다.

그동안 시가가 아닌 일자를 복사하여 요청 시 발행된 일자의 바를 확인할 수 있습니다.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5 안녕하세요!
제 질문은: MetaTrader 5가 자체 견적 가져오기 를 허용하지 않는다는 것을 알고 있는데 가져오기를 위한 소프트웨어를 개발할 계획이 있습니까? 예를 들어, Wealth Lab 6.3에서 수행되는 방식: 웹사이트에서 다양한 확장을 다운로드할 수 있으며, 이를 통해 터미널에 견적을 업로드할 수 있습니다. 예를 들어 야후 파이낸스, 구글 파이낸스, 러시아 주식 시세는 피남 웹사이트 등에서 무료로 다운로드할 수 있다. 즉, 거래 계정에 연결할 필요조차 없습니다!
매우 편리할 것입니다. 주식 시장용 로봇을 만들기 위해 Quik 프로그램에 대한 커넥터를 만드는 것도 좋습니다.
개인적으로 저는 MetaQuotes 팀에 깊은 존경심을 갖고 있으며 그들의 터미널을 매우 기쁘게 생각하며 Meta Trader의 미래가 밝다고 확신합니다.
그러나 개인적으로 여전히 같은 Wealth Lab에 머물게 하는 유일한 것은 내 견적을 가져올 수 있는 기능입니다. 나는 주식, 선물 계약, 유리로 일하고 싶습니다... 언제쯤 될까요?
ps MetaQuotes, 터미널과 사이트 모두에 대한 귀하의 모든 최신 혁신을 살펴보고 진심으로 감사드리며 귀하의 성공을 기원합니다! 훌륭한 MetaTrader 5 소프트웨어에 감사드립니다.
주식 중개인에서 MT5가 출시될 때까지 기다려야 하며 전체 시세 기록이 정상적일 것입니다.
우리는 다른 사람의 데이터를 제3자가 가져오는 것을 허용하지 않습니다. 이렇게 하면 "데이터는 항상 사용 가능하고, 항상 정확하고, 항상 동기화되며 모든 올바른 설정 등"이 잘 확립된 메커니즘을 완전히 깨뜨릴 수 있습니다.
우리는 원격 에이전트, 시각화 도우미, 클라우드 에이전트 등과 능동적으로 작동하는 복잡하고 자동화된 시스템을 가지고 있으므로 과부하가 걸리지 않습니다.
우리의 목표는 단순성과 자동화입니다. MetaTrader 5가 어떻게 진화했는지 보십시오. 거의 모든 것이 자동으로 이루어지며, 최소한의 설정과 모든 데이터를 사용할 수 있습니다. "시작" 버튼을 누르기만 하면 됩니다.
나는 당신이 전문가라는 것을 이해합니다. 당신이 얼마나 잘하는지 더 잘 알고 있습니다. 우리는 기다릴 것입니다.
RTS, MICEX 및 기타 거래소의 견적 및 유리에 대한 데모 액세스는 언제 계획됩니까? 그런 브로커가 이미 있습니까?
존재하지 않는 따옴표 정보: 코드로 재현 가능한 예를 제공하세요. 코드에 오류가 있어야 합니다.
다음은 CopyOpen() 및 SeriesInfoInteger() 함수의 절대적으로 비뚤어진 작업의 예입니다.
사용한 코드:
받은 결과:
빌드655; MQ 서버.
즉, 수요일 데일리바 오픈 가격과 4월 30일 월요일 시작하는 주의 시가 차이를 못 잡으셨나요?
LAST BAR DATE 의 값을 보십시오 . SeriesInfoInteger() 에 따르면 지정된 기호에 대한 2012년 5월 또는 4월 기록이 없습니다.
CopyOpen()은 오류를 발생시키지 않습니다.
그동안 시가가 아닌 일자를 복사하여 요청 시 발행된 일자의 바를 확인할 수 있습니다.