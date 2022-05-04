오류, 버그, 질문 - 페이지 766 1...759760761762763764765766767768769770771772773...3184 새 코멘트 Paladin80 2012.07.05 20:51 #7651 서비스 "작업"에 대한 질문입니다. 프로그램이 필요한 사람이 있습니다. 나는 그것을 무료로 쓸 기회와 욕망이 있습니다. 물론 그냥 이메일로 보낼 수도 있지만, 평가를 받기 위해 '취업'을 통해 지원서를 통과하고 싶다는 바람이 있다. 주문에 대한 기사에는 무료로 주문할 수 있다고 나와 있지 않습니다. 제가 아직도 착각을 하고 있는건지, "작업"을 통해 주문을 무료로 알 수 있을까요? --- 2012.07.05 22:05 #7652 Paladin80 : "Work"를 통해 무료로 주문할 수 있나요? 시도하고 작동하지 않았다? x572intraday 2012.07.06 06:56 #7653 Silent : ...하지만 Gann 그리드는 무엇과 관련이 있습니까? 이것은 추세선 또는 각도선으로 수행됩니다. MT5에는 몇 가지 옵션이 더 있습니다. 더 많은 가능성? 이 경우, MT4 에서 Gann Grid 도구의 복잡한 설계의 모든 복잡성, 유연성 및 이동성을 큰 비용 없이 MT5 에서 묘사(시뮬레이션)할 수 있습니까? 물론 소프트웨어 문제 없이 수동 마크업을 통해서만 가능합니다. 추세선과 각도에 따른 선 - 이것이 어떻게 이것과 연관될 수 있습니까? 이 정도의 선을 긋고 시간을 보내야 합니까? 1분 만에 6개의 Gann Grid 개체를 사용하고 더 정확한 맞춤에 5분을 투자하여 이것을 만들었습니다. 그리드 설정 창에 들어갈 필요도 없었습니다. 모든 것이 차트에서 눈으로만 이루어졌습니다. 템플릿 파일을 첨부하지 않습니다. 여전히 날아갈 것입니다. 추신: 유연성 제한이 있는 새로운 플랫폼에 직면하는 한 가지 방법과 한 플랫폼에서 동일한 도구를 사용하는 유연성에 익숙해지는 것은 매우, 매우 이상합니다. 새로운 파이어버드 EA 트렌드를 따르는 거래 시스템 다중 기간 표시기 Nazariy Stapyak 2012.07.08 16:26 #7654 Expert Advisor의 차트에 첨부된 지표에 대한 이벤트 생성 오류 오류의 본질(또는 의도된 것일 수도 있음)은 표시기가 Expert Advisor에서 생성되고 ChartIndicatorAdd() 함수를 사용하여 다른 차트에 첨부될 때(현재 차트의 경우 모든 것이 작동함) ChartEvent를 수신하지 않는다는 것입니다. 및 타이머 이벤트. 터미널을 다시 시작하거나 속성을 수동으로 호출하고 확인을 누르거나 마침표/기호/패턴을 변경한 후에만 수신을 시작합니다. Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartIndicatorAdd www.mql5.com Операции с графиками / ChartIndicatorAdd - Документация по MQL5 [삭제] 2012.07.09 00:37 #7655 개발자 새 빌드는 언제 출시될 예정이며 수정된 OnTrade가 있습니까? Vladimir 2012.07.09 06:59 #7656 MQL5 서버의 견적 시간은 GMT와 어떤 관련이 있습니까? 견적 시간이 일광 절약 시간제로 전환됩니까? 그렇다면 언제입니까? 코드에서 실수를 하지 않도록 이에 대한 자세한 내용은 어디에서 읽을 수 있습니까? [삭제] 2012.07.09 08:26 #7657 gpwr : MQL5 서버의 견적 시간은 GMT와 어떤 관련이 있습니까? 견적 시간이 일광 절약 시간제로 전환됩니까? 그렇다면 언제입니까? 코드에서 실수를 하지 않도록 이에 대한 자세한 내용은 어디에서 읽을 수 있습니까? 내 기억이 맞다면 여름 / 겨울 전환을 고려하여 GMT + 1입니다. 현재 내 컴퓨터에 따르면 그 차이는 +2 시간입니다. Vladimir 2012.07.09 16:20 #7658 Interesting : 내 기억이 맞다면 여름 / 겨울 전환을 고려하여 GMT + 1입니다. 현재 내 컴퓨터에 따르면 그 차이는 +2 시간입니다. 일광 절약 시간제는 언제 변경됩니까? 유럽 표준(3월 마지막 일요일) 또는 미국 표준(3월 두 번째 일요일)? 또한, 언제 겨울 시간으로 전환 합니까? 나는 그런 걸림돌이 있다. 날짜: 2011년 11월 4일, 매월 첫째 금요일, 미국 실업에 대한 뉴스 발표. 미국은 아직 여름 시간(NY: GMT-4)이고 유럽은 겨울 시간(MT5: GMT+1)입니다. 뉴스는 NY 8:30에 나옵니다. EURUSD 차트를 보면 14:30-15:00에 가격이 급등하는 것을 볼 수 있습니다. 그러나 그것은 13:30에 일어나기로 되어 있었습니다(평소의 6 대신에 5시간의 차이를 더한 8:30). 내 계산이 잘못되었거나 가격이 한 시간 지연되어 반응했습니다. 또는 MT5 서버는 미국 규칙에 따라 겨울 시간으로 전환합니다. EURUSD - 동향, 예측 거래 세션 또는 시간이 런던 브레이크아웃 Roman Shiredchenko 2012.07.09 18:16 #7659 gpwr : 일광 절약 시간제는 언제 변경됩니까? 유럽 표준(3월 마지막 일요일) 또는 미국 표준(3월 두 번째 일요일)? 또한, 언제 겨울 시간으로 전환 합니까? 나는 그런 걸림돌이 있다. 날짜: 2011년 11월 4일, 매월 첫째 금요일, 미국 실업에 대한 뉴스 발표. 미국은 아직 여름 시간(NY: GMT-4)이고 유럽은 겨울 시간(MT5: GMT+1)입니다. 뉴스는 NY 8:30에 나옵니다. EURUSD 차트를 보면 14:30-15:00에 가격이 급등하는 것을 볼 수 있습니다. 그러나 그것은 13:30에 일어나기로 되어 있었습니다(평소의 6 대신에 5시간의 차이를 더한 8:30). 내 계산이 잘못되었거나 가격이 한 시간 지연되어 반응했습니다. 또는 MT5 서버는 미국 규칙에 따라 겨울 시간으로 전환합니다. World Banking Consortium이 견적을 소급하여 더 혼란스럽게 만들고 있습니다... :-) Vladimir 2012.07.09 18:16 #7660 MT5 개발자 여러분, MT5 서버의 일광 절약 시간제 에 대한 제 질문에 답변해 주십시오. 언제 발생합니까? 1...759760761762763764765766767768769770771772773...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
"Work"를 통해 무료로 주문할 수 있나요?
...하지만 Gann 그리드는 무엇과 관련이 있습니까? 이것은 추세선 또는 각도선으로 수행됩니다. MT5에는 몇 가지 옵션이 더 있습니다.
더 많은 가능성? 이 경우, MT4 에서 Gann Grid 도구의 복잡한 설계의 모든 복잡성, 유연성 및 이동성을 큰 비용 없이 MT5 에서 묘사(시뮬레이션)할 수 있습니까? 물론 소프트웨어 문제 없이 수동 마크업을 통해서만 가능합니다. 추세선과 각도에 따른 선 - 이것이 어떻게 이것과 연관될 수 있습니까?
이 정도의 선을 긋고 시간을 보내야 합니까? 1분 만에 6개의 Gann Grid 개체를 사용하고 더 정확한 맞춤에 5분을 투자하여 이것을 만들었습니다. 그리드 설정 창에 들어갈 필요도 없었습니다. 모든 것이 차트에서 눈으로만 이루어졌습니다.
템플릿 파일을 첨부하지 않습니다. 여전히 날아갈 것입니다.
추신: 유연성 제한이 있는 새로운 플랫폼에 직면하는 한 가지 방법과 한 플랫폼에서 동일한 도구를 사용하는 유연성에 익숙해지는 것은 매우, 매우 이상합니다.
Expert Advisor의 차트에 첨부된 지표에 대한 이벤트 생성 오류
오류의 본질(또는 의도된 것일 수도 있음)은 표시기가 Expert Advisor에서 생성되고 ChartIndicatorAdd() 함수를 사용하여 다른 차트에 첨부될 때(현재 차트의 경우 모든 것이 작동함) ChartEvent를 수신하지 않는다는 것입니다. 및 타이머 이벤트.
터미널을 다시 시작하거나 속성을 수동으로 호출하고 확인을 누르거나 마침표/기호/패턴을 변경한 후에만 수신을 시작합니다.
새 빌드는 언제 출시될 예정이며 수정된 OnTrade가 있습니까?
MQL5 서버의 견적 시간은 GMT와 어떤 관련이 있습니까? 견적 시간이 일광 절약 시간제로 전환됩니까? 그렇다면 언제입니까? 코드에서 실수를 하지 않도록 이에 대한 자세한 내용은 어디에서 읽을 수 있습니까?
내 기억이 맞다면 여름 / 겨울 전환을 고려하여 GMT + 1입니다.
현재 내 컴퓨터에 따르면 그 차이는 +2 시간입니다.
일광 절약 시간제는 언제 변경됩니까? 유럽 표준(3월 마지막 일요일) 또는 미국 표준(3월 두 번째 일요일)? 또한, 언제 겨울 시간으로 전환 합니까?
나는 그런 걸림돌이 있다. 날짜: 2011년 11월 4일, 매월 첫째 금요일, 미국 실업에 대한 뉴스 발표. 미국은 아직 여름 시간(NY: GMT-4)이고 유럽은 겨울 시간(MT5: GMT+1)입니다. 뉴스는 NY 8:30에 나옵니다. EURUSD 차트를 보면 14:30-15:00에 가격이 급등하는 것을 볼 수 있습니다. 그러나 그것은 13:30에 일어나기로 되어 있었습니다(평소의 6 대신에 5시간의 차이를 더한 8:30). 내 계산이 잘못되었거나 가격이 한 시간 지연되어 반응했습니다. 또는 MT5 서버는 미국 규칙에 따라 겨울 시간으로 전환합니다.
