1. 반복에 실패했습니다. Ctrl+Tab으로 이동하면 Ctrl+Shift+Tab이 작동하고 입력 포커스는 편집기 창에 유지됩니다. 재생 기능이 있습니까?
2. Alt + 조합은 무엇을 해야 합니까? 편집 및 교체로 이동하는 경우 Shift + Tab, Tab으로 수행됩니다.
예, 초점은 편집기 창에 남아 있습니다.. 텍스트 커서 자체는 표시되지 않습니다.. 파일 이름이 있는 책갈피를 클릭하면 나타납니다..
클릭, 더블클릭, 화살표 - 예, 캐럿은 이동하지만 TEXT 커서 자체는 보이지 않습니다.. 옵션으로 - 툴팁 뒤에 나타날 수 있습니다.
Alt+A - 바꾸기 대화 상자에서 - 일반적으로 - 모두 바꾸기(&All) - 핫키로 모든 것을 바꿉니다..
MT-294 빌드, XP SP3
예, 초점은 편집기 창에 남아 있습니다.. 텍스트 커서 자체는 표시되지 않습니다.. 파일 이름이 있는 책갈피를 클릭하면 나타납니다..
입력을 시작할 때 스크롤합니까? 입력하는 동안 커서가 보이지 않습니까?
다른 기능이 있습니까? 이것은 편집기의 모든 파일에 나타납니까?
입력을 시작할 때 스크롤합니까? 입력하는 동안 커서가 보이지 않습니까?
F4를 사용하여 터미널에서 초기 부팅시 - 아무 문제가 없습니다 ..
입력을 시작할 때 스크롤합니까? 입력하는 동안 커서가 보이지 않습니까?
F4를 사용하여 터미널에서 초기 부팅시 - 아무 문제가 없습니다 ..
Alt+TAB을 사용하여 터미널에서 편집기로 전환하고 다시 돌아갑니다.
일부 파일에서는 커서가 _때때로_ 발생합니다(Ctrl + TAB으로 이동).
scrolling - 캐럿이 파일의 시작 부분에 있고 보이는 영역이 끝에 있는 경우(마우스가 스크롤바에서 드래그됨) - normal - 키를 눌렀을 때 파일의 시작 부분으로 이동합니다.
입력하는 동안 커서가 표시되지 않습니다.
클릭 시 - 캐럿의 위치가 변경됨 - 커서가 표시되지 않음 ..
DoubleClick - 선택 - 캐럿을 이동할 때 - 선택이 제거되면 커서가 표시되지 않습니다.
F7로 컴파일 - 커서도 숨김..
그리고 그러한 순간 - 다른 브라우저 (MT .. 브라우저가 아닌, 예를 들어 계산기 ...)를 닫으면 ForegroundWindow 또는 alt-tab - 커서가 제자리에 있습니다 ...
상단 템플릿은 MT4의 16진수 형식이고 하단 템플릿은 MT5의 16진수 형식입니다.
질문: 두 번째 경우에 이 까다로운 형식은 무엇입니까? 이유는 무엇입니까? 이 00을 모든 기호 없이 MT4에서와 같이 모든 것을 반환할 수 있습니까? 그렇지 않으면 구문 분석이 절대적으로 불편하고 동시에 템플릿 크기가 절반으로 줄어들 것입니다. 제 생각에는 정보의 절반이 단순히 비어 있고 불필요하기 때문입니다.
MetaTrader 5는 완전한 유니코드이며 모든 언어의 문자열을 지원합니다.
그래서 다국어 텍스트를 정상적으로 저장하고 읽기 위해 구성도 유니코드로 되어 있습니다. 유니코드 텍스트는 절대적으로 표준이므로 문제가 없습니다. 메모장을 포함한 많은 프로그램에서 열립니다.
MetaTrader 5는 완전한 유니코드이며 모든 언어의 문자열을 지원합니다.
그래서 다국어 텍스트를 정상적으로 저장하고 읽기 위해 구성도 유니코드로 되어 있습니다. 유니코드 텍스트는 절대적으로 표준이므로 문제가 없습니다. 메모장을 포함한 많은 프로그램에서 열립니다.
그리고 메모장은 어떨까요? 눈으로 보지 않고 일반 파서로 파싱합니다. 메모장으로 구문 분석하는 것이 아니라 ActivePerl로 구문 분석을 해보자. 특정 컨테이너 유형 <object>...</object>의 모든 value2=\d+\.\d+와 같은 MT5 템플릿에서 구문 분석하기 전에 먼저 0x00이라도 모두 물어뜯어야 합니다. 구문 분석하고, 필요한 교체를 수행하고, 0x00을 제자리로 반환하고 해당 피드 MT5 이후에만 반환합니다. 또는 다른 전위: 파일 바로 옆에서 미리 정의된 각 필수 문자를 통해 정규식에서 다음과 같은 동일한 0x00을 고려합니다. v 0x00 a 0x00 l 0x00 u 0x00 e 0x00 2 0x00 = 등. , u, e, = 및 기타 문자도 16진수로 변환해야 합니다. 또 다른 것은 MT4로 문제가 없었고 모든 것이 단순하고 단순한 텍스트 형식이었습니다. 16진수 구문 분석은 일반적으로 명확하고 불가피한 필요 없이는 사악하지만 내 생각에 사람이 읽을 수 있는 템플릿은 그러한 복잡성이 필요한 경우가 아닙니다.
위의 복잡한 방법으로 삐뚤어진 염소 문제를 해결하려고 하지 않는다면 더 간단한 방법이 있지 않을까요?
눈으로만 메모장을 언급했습니다.
예, 유니코드 구문 분석 라이브러리를 사용해야 합니다.
개발자, 내 계정 관련 - 데모 계정의 레버리지 를 100 에서 500 으로 늘릴 수 있습니까?
하나는 Leverage = 100 이고 다른 하나는 Leverage = 500 인 두 개의 계정이 있어야 합니다.
릴리스 294에서 그런 흥미로운 일을 만났습니다(이전에는 없었습니다).
편집기 시작 시 네비게이터 패널이 어떻게든 이상하게 그리기 시작했습니다(탭을 전환한 후 모든 것이 정상이 됨)....