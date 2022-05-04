오류, 버그, 질문 - 페이지 61 1...545556575859606162636465666768...3184 새 코멘트 Andrey Kornishkin 2010.07.23 17:31 #601 보류 중인 주문 을 거래하는 방법은 무엇입니까? 다음과 같이 시도했습니다. if (open<close) // цена растет { if ( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE )!= ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { { mrequest.action = TRADE_ACTION_PENDING ; mrequest.price = (high+low)/ 2 ; mrequest.sl = NormalizeDouble (mrequest.price + STP* _Point , _Digits ); // Stop Loss mrequest.tp = NormalizeDouble (mrequest.price - TKP* _Point , _Digits ); // Take Profit mrequest.symbol = _Symbol ; // символ mrequest.volume = Lot; // количество лотов для торговли mrequest.magic = EA_Magic; // Magic Number mrequest.type = ORDER_TYPE_SELL_STOP ; // ордер на продажу mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON ; // тип исполнения ордера - все или ничего mrequest.deviation= 5 ; // проскальзывание от текущей цены OrderSend (mrequest,mresult); // отсылаем ордер } } } 하나의 주문이 실행되고 각 틱마다 계속 지연됩니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5 Test Account 2010.07.23 17:37 #602 AM2 : 보류 중인 주문 을 거래하는 방법은 무엇입니까? 다음과 같이 시도했습니다. 하나의 주문이 실행되고 각 틱마다 계속 지연됩니다. 모든 코드를 제공하십시오. [삭제] 2010.07.23 18:18 #603 AM2 : 보류 중인 주문 을 거래하는 방법은 무엇입니까? 다음과 같이 시도했습니다. 하나의 주문이 실행되고 각 틱마다 지연이 계속됩니다. 따라서 이 쌍에 대한 예금의 존재를 제어해야 합니까(또는 어떻게)? Prival 2010.07.23 20:10 #604 설치된 WIN-7 64. 설치된 MT5를 다운로드했습니다. 모든 작업을 이전했습니다. 컴파일. 하지만 원하는 날짜에 EA를 실행할 수 없습니다. 날짜 선택기 탭이 회색으로 표시됨 Николай 2010.07.23 20:34 #605 Prival : 설치된 WIN-7 64. 설치된 MT5를 다운로드했습니다. 모든 작업을 이전했습니다. 컴파일. 하지만 관심있는 날짜에 어드바이저를 실행할 수 없습니다 날짜 선택기 탭이 회색으로 표시됨 사용자 정의 모드가 선택되었습니까? [삭제] 2010.07.23 20:35 #606 Prival : 설치된 WIN-7 64. 설치된 MT5를 다운로드했습니다. 모든 작업을 이전했습니다. 컴파일. 하지만 원하는 날짜에 EA를 실행할 수 없습니다. 날짜 선택기 탭이 회색으로 표시됨 기간 유형은 무엇입니까? 일반적으로 "사용자 지정 기간 "에만 날짜가 활성화됩니다(다른 모든 것은 자동으로 간주됨)... Prival 2010.07.23 20:43 #607 Interesting : 기간 유형은 무엇입니까? 일반적으로 "사용자 지정 기간"에만 날짜가 활성화됩니다(다른 모든 것은 자동으로 간주됨)... 네, 알겠습니다. 감사하다. 모든 기간 비용을 기술하십시오. 지금은 아무것도 할 수 없습니다. 이미 20분 스토리 다운로드 중입니다. 다운로드하게하십시오. 나중에 더 빠를 것입니다 ... [삭제] 2010.07.23 20:49 #608 alexvd : 항상은 아닙니다. 눈에 띄는 예는 ENUM_TIMEFRAMES입니다. 도움말의 열거형 값에 대한 설명은 아직 계획되지 않았지만 항상 그 의미를 찾을 수 있습니다. 그렇지 않습니다 .. 저는 프로그래머입니다 .. 그리고 저는 개인적으로 - 나는 모든 것을 꺼낼 수 있습니다 .. 그리고 보이지 않는 커서 - 너무 .. 외부에서 .. 하지만 - 프로그래밍을 이해하지 못하지만 때로는 하고 싶어하는 상인을 위한 제품 .. 필요한 모든 정보를 .. 퍼뜨리기 위해 .. 꼭 .. IMHO .. Andrey Kornishkin 2010.07.23 22:21 #609 alexvd : 모든 코드를 제공하십시오. 파일: ema.mq5 6 kb Rashid Umarov 2010.07.23 22:23 #610 EQU : 그렇지 않습니다 .. 저는 프로그래머입니다 .. 그리고 저는 개인적으로 - 나는 모든 것을 꺼낼 수 있습니다 .. 그리고 보이지 않는 커서 - 너무 .. 외부에서 .. 하지만 - 프로그래밍을 이해하지 못하지만 때로는 하고 싶어하는 상인을 위한 제품 .. 필요한 모든 정보를 .. 퍼뜨리기 위해 .. 꼭 .. IMHO .. 정수 값은 게시할 계획이 없습니다. 상수 식별자 를 사용하면 가능한 오류로부터 사용자를 보호할 수 있습니다. Документация по MQL5: Основы языка / Препроцессор / Макроподстановка (#define) www.mql5.com Основы языка / Препроцессор / Макроподстановка (#define) - Документация по MQL5 1...545556575859606162636465666768...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
보류 중인 주문 을 거래하는 방법은 무엇입니까? 다음과 같이 시도했습니다.하나의 주문이 실행되고 각 틱마다 계속 지연됩니다.
보류 중인 주문 을 거래하는 방법은 무엇입니까? 다음과 같이 시도했습니다.하나의 주문이 실행되고 각 틱마다 계속 지연됩니다.
보류 중인 주문 을 거래하는 방법은 무엇입니까? 다음과 같이 시도했습니다.하나의 주문이 실행되고 각 틱마다 지연이 계속됩니다.
설치된 WIN-7 64. 설치된 MT5를 다운로드했습니다. 모든 작업을 이전했습니다. 컴파일. 하지만 원하는 날짜에 EA를 실행할 수 없습니다.
날짜 선택기 탭이 회색으로 표시됨
설치된 WIN-7 64. 설치된 MT5를 다운로드했습니다. 모든 작업을 이전했습니다. 컴파일. 하지만 관심있는 날짜에 어드바이저를 실행할 수 없습니다
날짜 선택기 탭이 회색으로 표시됨
설치된 WIN-7 64. 설치된 MT5를 다운로드했습니다. 모든 작업을 이전했습니다. 컴파일. 하지만 원하는 날짜에 EA를 실행할 수 없습니다.
날짜 선택기 탭이 회색으로 표시됨
기간 유형은 무엇입니까? 일반적으로 "사용자 지정 기간"에만 날짜가 활성화됩니다(다른 모든 것은 자동으로 간주됨)...
항상은 아닙니다. 눈에 띄는 예는 ENUM_TIMEFRAMES입니다.
도움말의 열거형 값에 대한 설명은 아직 계획되지 않았지만 항상 그 의미를 찾을 수 있습니다.
그렇지 않습니다 .. 저는 프로그래머입니다 .. 그리고 저는 개인적으로 - 나는 모든 것을 꺼낼 수 있습니다 .. 그리고 보이지 않는 커서 - 너무 .. 외부에서 ..
하지만 - 프로그래밍을 이해하지 못하지만 때로는 하고 싶어하는 상인을 위한 제품 ..
필요한 모든 정보를 .. 퍼뜨리기 위해 .. 꼭 .. IMHO ..
모든 코드를 제공하십시오.
그렇지 않습니다 .. 저는 프로그래머입니다 .. 그리고 저는 개인적으로 - 나는 모든 것을 꺼낼 수 있습니다 .. 그리고 보이지 않는 커서 - 너무 .. 외부에서 ..
하지만 - 프로그래밍을 이해하지 못하지만 때로는 하고 싶어하는 상인을 위한 제품 ..
필요한 모든 정보를 .. 퍼뜨리기 위해 .. 꼭 .. IMHO ..