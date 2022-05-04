오류, 버그, 질문 - 페이지 61

보류 중인 주문 을 거래하는 방법은 무엇입니까? 다음과 같이 시도했습니다. 

       if (open<close) // цена растет 
       {
       if ( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE )!= ORDER_TYPE_SELL_STOP )
        {
         {
         mrequest.action = TRADE_ACTION_PENDING ;                                         
         mrequest.price = (high+low)/ 2 ;            
         mrequest.sl = NormalizeDouble (mrequest.price + STP* _Point , _Digits ); // Stop Loss 
         mrequest.tp = NormalizeDouble (mrequest.price - TKP* _Point , _Digits ); // Take Profit 
         mrequest.symbol = _Symbol ;                                           // символ 
         mrequest.volume = Lot;                                               // количество лотов для торговли 
         mrequest.magic = EA_Magic;                                           // Magic Number 
         mrequest.type = ORDER_TYPE_SELL_STOP ;                                // ордер на продажу 
         mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON ;                           // тип исполнения ордера - все или ничего 
         mrequest.deviation= 5 ;                                                // проскальзывание от текущей цены 
         OrderSend (mrequest,mresult);                                         // отсылаем ордер 
         } 
        }
       }
하나의 주문이 실행되고 각 틱마다 계속 지연됩니다.
AM2 :

보류 중인 주문 을 거래하는 방법은 무엇입니까? 다음과 같이 시도했습니다.

하나의 주문이 실행되고 각 틱마다 계속 지연됩니다.

모든 코드를 제공하십시오.
AM2 :

보류 중인 주문 을 거래하는 방법은 무엇입니까? 다음과 같이 시도했습니다.

하나의 주문이 실행되고 각 틱마다 지연이 계속됩니다.

따라서 이 쌍에 대한 예금의 존재를 제어해야 합니까(또는 어떻게)?
 

설치된 WIN-7 64. 설치된 MT5를 다운로드했습니다. 모든 작업을 이전했습니다. 컴파일. 하지만 원하는 날짜에 EA를 실행할 수 없습니다.

날짜 선택기 탭이 회색으로 표시됨

 
Prival :

설치된 WIN-7 64. 설치된 MT5를 다운로드했습니다. 모든 작업을 이전했습니다. 컴파일. 하지만 관심있는 날짜에 어드바이저를 실행할 수 없습니다

날짜 선택기 탭이 회색으로 표시됨

사용자 정의 모드가 선택되었습니까?
Prival :

설치된 WIN-7 64. 설치된 MT5를 다운로드했습니다. 모든 작업을 이전했습니다. 컴파일. 하지만 원하는 날짜에 EA를 실행할 수 없습니다.

날짜 선택기 탭이 회색으로 표시됨

기간 유형은 무엇입니까? 일반적으로 "사용자 지정 기간 "에만 날짜가 활성화됩니다(다른 모든 것은 자동으로 간주됨)...
 
Interesting :
기간 유형은 무엇입니까? 일반적으로 "사용자 지정 기간"에만 날짜가 활성화됩니다(다른 모든 것은 자동으로 간주됨)...
네, 알겠습니다. 감사하다. 모든 기간 비용을 기술하십시오. 지금은 아무것도 할 수 없습니다. 이미 20분 스토리 다운로드 중입니다. 다운로드하게하십시오. 나중에 더 빠를 것입니다 ...
alexvd :

항상은 아닙니다. 눈에 띄는 예는 ENUM_TIMEFRAMES입니다.

도움말의 열거형 값에 대한 설명은 아직 계획되지 않았지만 항상 그 의미를 찾을 수 있습니다.

그렇지 않습니다 .. 저는 프로그래머입니다 .. 그리고 저는 개인적으로 - 나는 모든 것을 꺼낼 수 있습니다 .. 그리고 보이지 않는 커서 - 너무 .. 외부에서 ..

하지만 - 프로그래밍을 이해하지 못하지만 때로는 하고 싶어하는 상인을 위한 제품 ..

필요한 모든 정보를 .. 퍼뜨리기 위해 .. 꼭 .. IMHO ..

 
alexvd :
모든 코드를 제공하십시오.
파일:
ema.mq5  6 kb
 
EQU :

그렇지 않습니다 .. 저는 프로그래머입니다 .. 그리고 저는 개인적으로 - 나는 모든 것을 꺼낼 수 있습니다 .. 그리고 보이지 않는 커서 - 너무 .. 외부에서 ..

하지만 - 프로그래밍을 이해하지 못하지만 때로는 하고 싶어하는 상인을 위한 제품 ..

필요한 모든 정보를 .. 퍼뜨리기 위해 .. 꼭 .. IMHO ..

정수 값은 게시할 계획이 없습니다. 상수 식별자 를 사용하면 가능한 오류로부터 사용자를 보호할 수 있습니다.
