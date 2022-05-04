오류, 버그, 질문 - 페이지 420

Im_hungry :

이것은 버퍼를 복사할지 여부(성공 여부)를 확인합니다.

이것으로 우리는 새로운 바 의 칠면조를 부릅니다.

그리고 그것 없이는 0 값만 얻습니다!!!

그리고 각 막대가있는 RAM이 감소하고 감소합니다 ...

왜요?

1. 이 줄을 초기화 블록 - OnInit()으로 전송하려고 시도합니다. 제 생각에는 맞습니다. 또는 함수 내부의 표시기로 올바르게 작동하십시오. 

   ArraySetAsSeries (Buf, true );
  handle= iCustom ( NULL , 0 , "V" ,Symbol_1,Symbol_2,Depth,ExpKoef,DateStart);

2. 핸들이 무효인지 확인하는 것이 더 낫습니다. 그러면 불필요한 문제가 없을 것입니다(이 작업은 일반적으로 초기화 블록에서 수행될 수 있고 수행됨).

3. 제 생각에는 이 형식으로 함수 내부의 점검을 정리하는 것이 더 정확합니다(즉, 구현에 대한 주석). 

   if ((handle= INVALID_HANDLE )||(copied< 1 ))
  {
  //Битый указатель или ошибка при копировании данных из буфера.
  }
sergey1294 :
그것을 올바르게하는 방법

몇 가지 옵션이 있습니다.

1. 가장 쉬운 방법(로컬 버전의 터미널을 자주 사용하는 경우)은 바로 가기에서 명령줄을 복사하고 적절한 키를 추가한 다음 시작 -> 실행을 사용하여 실행하는 것입니다.

2. 그에 따라 기본 바로 가기의 명령줄을 변경합니다(여러 곳에서 변경해야 할 수도 있음).

3. 현재 단축키를 복사하고 "MetaTrader 5 - Portable" 이라는 이름으로 말한 다음 새 단축키의 명령줄에 적절한 키를 추가합니다.

대부분의 경우 최상의 옵션입니다.

4. 휴대용 드라이브 또는 플래시 드라이브 옵션의 경우 터미널이 있는 폴더에 배치 파일을 만드는 것이 더 편리합니다. 

terminal.exe /portable
그런 다음 이 파일을 사용하여 수동으로 터미널을 시작할 수 있습니다. 또는 플래시 드라이브가 있는 디스크 이름이 변경되지 않은 경우 옵션 1-3에 따라 실행 파일을 직접 시작할 가능성을 만듭니다.
 
Interesting :

감사합니다 지금 시도하겠습니다
 
sergey1294 :
감사합니다 지금 시도하겠습니다

무화과도 나오지 않는다. 여기 스크린샷이 있습니다


sergey1294 :

무화과도 나오지 않는다. 여기 스크린샷이 있습니다

두 가지 옵션 중 하나를 시도하십시오

 1 . - "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\terminal64.exe" /portable (насколько помню правильный)
2 . - "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\terminal64.exe /portable" (только между файлом и ключом следует оставить пробел).
 
Interesting :

두 가지 옵션 중 하나를 시도하십시오


네, 그렇게 시작되었습니다

 1 . - "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\terminal64.exe" /portable (насколько помню правильный)
 
sergey1294 :

네, 그렇게 시작되었습니다

젠장, 이제 계정을 열 수 없으며 목록에 단일 서버가 없습니다. 누가 서버 주소를 알려줄까요?
sergey1294 :
젠장, 이제 계정을 열 수 없으며 목록에 단일 서버가 없습니다. 누가 서버 주소를 알려줄까요?

1. MQ 서버 - access.metatrader5.com:443 (참가자 페이지 의 2010년 챔피언십 섹션에 나열됨).

또한 "새 계정을 형식으로 추가 ..."행에 새 계정 등록 양식에 표시됩니다.

2. 키 없이 터미널을 실행하여 오래된 프로젝트를 "새 집"으로 옮길 수 있습니다.

휴대용 모드에서는 시각화 도우미도 작동하고 싶지 않습니다. 여기 로그가 있습니다 

HL       0        Tester   08 : 18 : 37         MetaTester 5 x64 build 468 ( 16 Jun 2011 )
EG       0        Server   08 : 18 : 37         MetaTester 5 started on 127.0 . 0.1 : 3000
DI       0        Startup 08 : 18 : 37         initialization finished
DM       0        127.0 . 0.1        08 : 18 : 37         login (build 468 )
QE       0        Network 08 : 18 : 37          3788 bytes of group info loaded
QP       0        Network 08 : 18 : 37          1490 bytes of tester parameters loaded
QG       0        Network 08 : 18 : 37          3268 bytes of input parameters loaded
MM       0        Network 08 : 18 : 37          346 bytes of selected symbols loaded
RH       0        Tester   08 : 18 : 37         expert file added: Experts\Advisors\Expert3EMA.ex5. 154435 bytes loaded
DS       0        Tester   08 : 18 : 37         initial deposit 5000.00 USD, leverage 1 : 100
EJ       0        Tester   08 : 18 : 37         successfully initialized
GP       0        Network 08 : 18 : 37          164 Kb of total initialization data received
FI       0        Tester   08 : 18 : 37         Pentium Dual-Core  T4300 @ 2.10 GHz, 3001 MB
NP       0        Symbols 08 : 18 : 37         EURUSD: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received
IF       2        History 08 : 28 : 37         history EURUSD synchronization timeout
PS       2        History 08 : 28 : 37         symbol EURUSD synchronization error
EH       0        Tester   08 : 28 : 37         cannot get history EURUSD,H1
HM       0        Tester   08 : 28 : 37          log file "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20110617.log" written
FO       0        Tester   08 : 29 : 53         tester agent shutdown
 
sergey1294 :

휴대용 모드에서는 시각화 도우미도 작동하고 싶지 않습니다. 여기 로그가 있습니다


예, AAC가 활성화된 경우 시각화에 문제가 있습니다.

