오류, 버그, 질문 - 페이지 420

[삭제] 2011.06.17 06:36 #4191 Im_hungry :

이것은 버퍼를 복사할지 여부(성공 여부)를 확인합니다. 이것으로 우리는 새로운 바 의 칠면조를 부릅니다. 그리고 그것 없이는 0 값만 얻습니다!!! 그리고 각 막대가있는 RAM이 감소하고 감소합니다 ... 왜요?

1. 이 줄을 초기화 블록 - OnInit()으로 전송하려고 시도합니다. 제 생각에는 맞습니다. 또는 함수 내부의 표시기로 올바르게 작동하십시오.

ArraySetAsSeries (Buf, true );
handle= iCustom ( NULL , 0 , "V" ,Symbol_1,Symbol_2,Depth,ExpKoef,DateStart);

2. 핸들이 무효인지 확인하는 것이 더 낫습니다. 그러면 불필요한 문제가 없을 것입니다(이 작업은 일반적으로 초기화 블록에서 수행될 수 있고 수행됨).

3. 제 생각에는 이 형식으로 함수 내부의 점검을 정리하는 것이 더 정확합니다(즉, 구현에 대한 주석).

if ((handle= INVALID_HANDLE )||(copied< 1 )) {
//Битый указатель или ошибка при копировании данных из буфера.
}

[삭제] 2011.06.17 06:53 #4192 sergey1294 :

그것을 올바르게하는 방법

몇 가지 옵션이 있습니다.

1. 가장 쉬운 방법(로컬 버전의 터미널을 자주 사용하는 경우)은 바로 가기에서 명령줄을 복사하고 적절한 키를 추가한 다음 시작 -> 실행을 사용하여 실행하는 것입니다.

2. 그에 따라 기본 바로 가기의 명령줄을 변경합니다(여러 곳에서 변경해야 할 수도 있음).

3. 현재 단축키를 복사하고 "MetaTrader 5 - Portable" 이라는 이름으로 말한 다음 새 단축키의 명령줄에 적절한 키를 추가합니다. 대부분의 경우 최상의 옵션입니다.

4. 휴대용 드라이브 또는 플래시 드라이브 옵션의 경우 터미널이 있는 폴더에 배치 파일을 만드는 것이 더 편리합니다.

terminal.exe /portable

그런 다음 이 파일을 사용하여 수동으로 터미널을 시작할 수 있습니다. 또는 플래시 드라이브가 있는 디스크 이름이 변경되지 않은 경우 옵션 1-3에 따라 실행 파일을 직접 시작할 가능성을 만듭니다.

Sergey Gritsay 2011.06.17 06:55 #4193 Interesting :

감사합니다 지금 시도하겠습니다

Sergey Gritsay 2011.06.17 07:09 #4194 sergey1294 :

무화과도 나오지 않는다. 여기 스크린샷이 있습니다

[삭제] 2011.06.17 07:20 #4195 sergey1294 :

두 가지 옵션 중 하나를 시도하십시오

1 . - "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\terminal64.exe" /portable (насколько помню правильный)
2 . - "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\terminal64.exe /portable" (только между файлом и ключом следует оставить пробел).

Sergey Gritsay 2011.06.17 07:25 #4196 Interesting :

네, 그렇게 시작되었습니다

1 . - "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\terminal64.exe" /portable (насколько помню правильный)

Sergey Gritsay 2011.06.17 07:43 #4197 sergey1294 :

젠장, 이제 계정을 열 수 없으며 목록에 단일 서버가 없습니다. 누가 서버 주소를 알려줄까요?

[삭제] 2011.06.17 07:50 #4198 sergey1294 :

1. MQ 서버 - access.metatrader5.com:443 (참가자 페이지 의 2010년 챔피언십 섹션에 나열됨). 또한 "새 계정을 형식으로 추가 ..."행에 새 계정 등록 양식에 표시됩니다.

2. 키 없이 터미널을 실행하여 오래된 프로젝트를 "새 집"으로 옮길 수 있습니다.

Sergey Gritsay 2011.06.17 08:32 #4199

휴대용 모드에서는 시각화 도우미도 작동하고 싶지 않습니다. 여기 로그가 있습니다

HL 0 Tester 08 : 18 : 37 MetaTester 5 x64 build 468 ( 16 Jun 2011 )
EG 0 Server 08 : 18 : 37 MetaTester 5 started on 127.0 . 0.1 : 3000
DI 0 Startup 08 : 18 : 37 initialization finished
DM 0 127.0 . 0.1 08 : 18 : 37 login (build 468 )
QE 0 Network 08 : 18 : 37 3788 bytes of group info loaded
QP 0 Network 08 : 18 : 37 1490 bytes of tester parameters loaded
QG 0 Network 08 : 18 : 37 3268 bytes of input parameters loaded
MM 0 Network 08 : 18 : 37 346 bytes of selected symbols loaded
RH 0 Tester 08 : 18 : 37 expert file added: Experts\Advisors\Expert3EMA.ex5. 154435 bytes loaded
DS 0 Tester 08 : 18 : 37 initial deposit 5000.00 USD, leverage 1 : 100
EJ 0 Tester 08 : 18 : 37 successfully initialized
GP 0 Network 08 : 18 : 37 164 Kb of total initialization data received
FI 0 Tester 08 : 18 : 37 Pentium Dual-Core T4300 @ 2.10 GHz, 3001 MB
NP 0 Symbols 08 : 18 : 37 EURUSD: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received
IF 2 History 08 : 28 : 37 history EURUSD synchronization timeout
PS 2 History 08 : 28 : 37 symbol EURUSD synchronization error
EH 0 Tester 08 : 28 : 37 cannot get history EURUSD,H1
HM 0 Tester 08 : 28 : 37 log file "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20110617.log" written
FO 0 Tester 08 : 29 : 53 tester agent shutdown

Test Account 2011.06.17 09:34 #4200 sergey1294 :

예, AAC가 활성화된 경우 시각화에 문제가 있습니다.
이것은 버퍼를 복사할지 여부(성공 여부)를 확인합니다.
이것으로 우리는 새로운 바 의 칠면조를 부릅니다.그리고 그것 없이는 0 값만 얻습니다!!!
그리고 각 막대가있는 RAM이 감소하고 감소합니다 ...
왜요?
1. 이 줄을 초기화 블록 - OnInit()으로 전송하려고 시도합니다. 제 생각에는 맞습니다. 또는 함수 내부의 표시기로 올바르게 작동하십시오.
2. 핸들이 무효인지 확인하는 것이 더 낫습니다. 그러면 불필요한 문제가 없을 것입니다(이 작업은 일반적으로 초기화 블록에서 수행될 수 있고 수행됨).
3. 제 생각에는 이 형식으로 함수 내부의 점검을 정리하는 것이 더 정확합니다(즉, 구현에 대한 주석).
그것을 올바르게하는 방법
몇 가지 옵션이 있습니다.
1. 가장 쉬운 방법(로컬 버전의 터미널을 자주 사용하는 경우)은 바로 가기에서 명령줄을 복사하고 적절한 키를 추가한 다음 시작 -> 실행을 사용하여 실행하는 것입니다.
2. 그에 따라 기본 바로 가기의 명령줄을 변경합니다(여러 곳에서 변경해야 할 수도 있음).
3. 현재 단축키를 복사하고 "MetaTrader 5 - Portable" 이라는 이름으로 말한 다음 새 단축키의 명령줄에 적절한 키를 추가합니다.
대부분의 경우 최상의 옵션입니다.
4. 휴대용 드라이브 또는 플래시 드라이브 옵션의 경우 터미널이 있는 폴더에 배치 파일을 만드는 것이 더 편리합니다.그런 다음 이 파일을 사용하여 수동으로 터미널을 시작할 수 있습니다. 또는 플래시 드라이브가 있는 디스크 이름이 변경되지 않은 경우 옵션 1-3에 따라 실행 파일을 직접 시작할 가능성을 만듭니다.
감사합니다 지금 시도하겠습니다
무화과도 나오지 않는다. 여기 스크린샷이 있습니다
두 가지 옵션 중 하나를 시도하십시오
네, 그렇게 시작되었습니다
젠장, 이제 계정을 열 수 없으며 목록에 단일 서버가 없습니다. 누가 서버 주소를 알려줄까요?
1. MQ 서버 - access.metatrader5.com:443 (참가자 페이지 의 2010년 챔피언십 섹션에 나열됨).
또한 "새 계정을 형식으로 추가 ..."행에 새 계정 등록 양식에 표시됩니다.
2. 키 없이 터미널을 실행하여 오래된 프로젝트를 "새 집"으로 옮길 수 있습니다.
휴대용 모드에서는 시각화 도우미도 작동하고 싶지 않습니다. 여기 로그가 있습니다
예, AAC가 활성화된 경우 시각화에 문제가 있습니다.