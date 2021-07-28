MT5에 대한 소원 - 페이지 73 1...666768697071727374757677787980...117 새 코멘트 Vladimir Gomonov 2011.07.13 21:07 #721 marketeer : 저는 주로 문자열에 관심이 있었습니다. 그리고 반대로 나. 그런데 문자열은 화면 개체 툴팁으로 차트에 저장할 수 있습니다. 삐뚤삐뚤한데 동작하고 단말기가 꺼지면 자동으로 저장됩니다. Stanislav Korotky 2011.07.13 21:10 #722 MetaDriver : 그리고 반대로 나. 그런데 문자열은 화면 개체 툴팁으로 차트에 저장할 수 있습니다. 삐뚤삐뚤한데 동작하고 단말기가 꺼지면 자동으로 저장됩니다. 그것이 바로 비뚤어진 것입니다. 나는 더 똑바른 것을 원했다. ;-). Vladimir Gomonov 2011.07.14 14:00 #723 stringo : 이 맥락에서 "과도하게 복잡하다"는 것은 소수의 사용자를 위해 새로운 느린 기능을 추가하는 것을 의미합니다. 이제 매우 효율적인 저장 및 액세스 메커니즘이 구현되었으며 이를 중단하고 싶지 않습니다. 프로그램 간에(심지어 동일한 컴퓨터의 클라이언트 터미널 간에도) 데이터를 교환하려면 를 사용할 수 있습니다 . 두 개의 표준 클래스를 한 번 작성하는 것으로 충분합니다. 그건 그렇고, 문자열 전역 변수에 대해. 동일한 클라이언트 터미널 내에서 프로그램 간에 문자열 데이터를 교환하는 데 필요합니다. 그렇죠? 그렇다면 사용자 이벤트 를 통해 직접 문자열을 전달하지 않는 이유는 무엇입니까? 이것은 전역 변수를 통해 데이터를 공유하는 것보다 훨씬 더 효율적인 방법입니다. 감사합니다. 그러면 매우 설득력 있는 요청이 있습니다. 마지막 파일 수정 시간( datetime FileLastModify( string FName) )을 결정하기 위해 mql-function을 만드십시오. 정말 필요합니다. 그렇지 않으면 파일에 액세스하거나 DLL을 사용하지 않고 마지막 액세스 이후 데이터가 변경되었는지 여부를 확인할 수 없습니다. 전역 변수에는 유사점이 있지만 파일에는 유사하지 않습니다. 매우 불공평하고 비인간적입니다! Slava 2011.07.14 14:16 #724 MetaDriver : 감사합니다. 그러면 매우 설득력 있는 요청이 있습니다. 마지막 파일 수정 시간( datetime FileLastModify( string FName) )을 결정하기 위해 mql-function을 만드십시오. 정말 필요합니다. 그렇지 않으면 파일에 액세스하거나 DLL을 사용하지 않고 마지막 액세스 이후 데이터가 변경되었는지 여부를 확인할 수 없습니다. 전역 변수 에는 유사점이 있지만 파일에는 그렇지 않습니다. 매우 불공평하고 비인간적입니다! 서비스 데스크 Dmitriy Skub 2011.07.14 23:17 #725 stringo : 나는 말했다. 사용 가능. 예를 들어 헤더 파일은 한 번 포함됩니다. #ifdef가 필요하지 않습니다. 상수의 매크로 대체 대신 조건에 따라 다른 조건에서 다르게 초기화되는 변수를 사용할 수 있습니다. 조건은 정의가 아닌 상수 변수로 다시 설정할 수 있습니다. IS_DEBUG_MODE 상수의 존재 프로그램이 실행되는 환경을 즉석에서 확인하는 기능(테스트, 디버깅, 시각적 테스트, 최적화, dll 사용 권한) 분명히 나는 그 토론을 놓쳤습니다. 선택한 것을 더 자세히 해독 할 수 있습니까? 주어진 #define 키 세트에 따라 큰 헤더 파일의 일부를 선택적으로 포함하는 기능만 있으면 됩니다. 이를 위해 #ifdef를 사용하는 것 외에 다른 방법을 찾지 못한 것 같습니다. Konstantin Gruzdev 2011.07.14 23:20 #726 Dima_S : 주어진 #define 키 세트에 따라 큰 헤더 파일의 일부를 선택적으로 포함하는 기능만 있으면 됩니다. 그건 그렇고, 그것은 또한 필요합니다. TheXpert 2011.07.15 00:47 #727 Dima_S : 분명히 나는 그 토론을 놓쳤습니다. 나를 대신하여 투표합니다. 아무 것도 없이 끝났어 - 여기 선택한 것을 더 자세히 해독 할 수 있습니까? 아마도 #ifdef의 가장 일반적인 세 가지 용도 1. 컴파일 플래그 2. 버전 관리 3. #pragma Once의 대안으로 #ifndef #define 구문을 사용하여 동일한 헤더를 두 번 포함하지 마십시오. 주어진 #define 키 세트에 따라 큰 헤더 파일의 일부를 선택적으로 포함하는 기능만 있으면 됩니다. 이를 위해 #ifdef를 사용하는 것 외에 다른 방법을 찾지 못한 것 같습니다. 그게 다야 Владимир 2011.07.16 10:01 #728 "모든 기호"를 사용하여 전방 분석을 수행할 수 있습니까? 이제 터미널은 다음을 출력합니다. 2011.07.16 09:51:10 모든 MarketWatch 기호 에 대한 테스트로 인해 테스터 순방향 테스트 비활성화 이것은 다음 기간의 통화 바구니를 하나씩 실행하는 대신 선택하는 매우 빠르고 편리한 방법입니다. Aleksey Rodionov 2011.07.18 18:50 #729 사용자 간의 채팅은 어떻습니까? transaq(mamba에서)에는 메시지를 보내는 기능이 있습니다. 나는 그의 로그인을 알고 있는 회사의 다른 클라이언트와 통신할 수 있습니다. 다른 프로그램에 의존하지 않고 메시지를 교환하고 싶습니다. [삭제] 2011.07.18 21:14 #730 개발자 주문 유형을 "즉시 실행"에서 " 주문 보류 "로 변경할 때 댓글 내용이 사라지지 않고 이익이 재설정되지 않는지 확인할 수 있습니까? 내가 기억하는 한 MT4에서 댓글은 그대로였습니다... Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5 1...666768697071727374757677787980...117 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
저는 주로 문자열에 관심이 있었습니다.
그리고 반대로 나.
그런데 문자열은 화면 개체 툴팁으로 차트에 저장할 수 있습니다. 삐뚤삐뚤한데 동작하고 단말기가 꺼지면 자동으로 저장됩니다.
이 맥락에서 "과도하게 복잡하다"는 것은 소수의 사용자를 위해 새로운 느린 기능을 추가하는 것을 의미합니다. 이제 매우 효율적인 저장 및 액세스 메커니즘이 구현되었으며 이를 중단하고 싶지 않습니다.
프로그램 간에(심지어 동일한 컴퓨터의 클라이언트 터미널 간에도) 데이터를 교환하려면 를 사용할 수 있습니다 . 두 개의 표준 클래스를 한 번 작성하는 것으로 충분합니다.
그건 그렇고, 문자열 전역 변수에 대해. 동일한 클라이언트 터미널 내에서 프로그램 간에 문자열 데이터를 교환하는 데 필요합니다. 그렇죠? 그렇다면 사용자 이벤트 를 통해 직접 문자열을 전달하지 않는 이유는 무엇입니까? 이것은 전역 변수를 통해 데이터를 공유하는 것보다 훨씬 더 효율적인 방법입니다.
감사합니다. 그러면 매우 설득력 있는 요청이 있습니다. 마지막 파일 수정 시간( datetime FileLastModify( string FName) )을 결정하기 위해 mql-function을 만드십시오.
정말 필요합니다. 그렇지 않으면 파일에 액세스하거나 DLL을 사용하지 않고 마지막 액세스 이후 데이터가 변경되었는지 여부를 확인할 수 없습니다.
전역 변수에는 유사점이 있지만 파일에는 유사하지 않습니다. 매우 불공평하고 비인간적입니다!
나는 말했다. 사용 가능.
예를 들어 헤더 파일은 한 번 포함됩니다. #ifdef가 필요하지 않습니다.
상수의 매크로 대체 대신 조건에 따라 다른 조건에서 다르게 초기화되는 변수를 사용할 수 있습니다.
조건은 정의가 아닌 상수 변수로 다시 설정할 수 있습니다.
IS_DEBUG_MODE 상수의 존재
프로그램이 실행되는 환경을 즉석에서 확인하는 기능(테스트, 디버깅, 시각적 테스트, 최적화, dll 사용 권한)
분명히 나는 그 토론을 놓쳤습니다. 선택한 것을 더 자세히 해독 할 수 있습니까?
주어진 #define 키 세트에 따라 큰 헤더 파일의 일부를 선택적으로 포함하는 기능만 있으면 됩니다. 이를 위해 #ifdef를 사용하는 것 외에 다른 방법을 찾지 못한 것 같습니다.
아마도 #ifdef의 가장 일반적인 세 가지 용도
1. 컴파일 플래그
2. 버전 관리
3. #pragma Once의 대안으로 #ifndef #define 구문을 사용하여 동일한 헤더를 두 번 포함하지 마십시오.
"모든 기호"를 사용하여 전방 분석을 수행할 수 있습니까? 이제 터미널은 다음을 출력합니다.
2011.07.16 09:51:10 모든 MarketWatch 기호 에 대한 테스트로 인해 테스터 순방향 테스트 비활성화
이것은 다음 기간의 통화 바구니를 하나씩 실행하는 대신 선택하는 매우 빠르고 편리한 방법입니다.
사용자 간의 채팅은 어떻습니까?
transaq(mamba에서)에는 메시지를 보내는 기능이 있습니다. 나는 그의 로그인을 알고 있는 회사의 다른 클라이언트와 통신할 수 있습니다. 다른 프로그램에 의존하지 않고 메시지를 교환하고 싶습니다.
개발자
주문 유형을 "즉시 실행"에서 " 주문 보류 "로 변경할 때 댓글 내용이 사라지지 않고 이익이 재설정되지 않는지 확인할 수 있습니까?
내가 기억하는 한 MT4에서 댓글은 그대로였습니다...