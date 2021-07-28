MT5에 대한 소원 - 페이지 75 1...686970717273747576777879808182...117 새 코멘트 [삭제] 2011.07.29 04:41 #741 SD의 애플리케이션 계정 #163577로. 이 모든 것은 훌륭하고 이해할 수 있지만 - 예를 들어 프로젝트 가 MARKET 서비스를 위해 준비 중인 경우 파일을 어떻게 잘라낼까요? Igor Semyonov 2011.08.06 07:53 #742 안녕하세요 진행자님! MT5 및 MT4 화면 양식에 추가해 달라는 엄청난 요청은 창 메뉴 "표시 목록"(그림 참조)에서 "모두 삭제" 옵션(예: 버튼) "모두 삭제"도 (!!!!) 옵션을 추가합니다. 이 경우 물론 선택한 창에서 모든 표시기를 제거할 수 있는 것이 이상적입니다. 기본 차트의 창과 선택한 다른 창(그림의 메뉴에서)에서. Rashid Umarov 2011.08.06 12:57 #743 ForexMoneyMaker : 안녕하세요 진행자님! MT5 및 MT4 화면 양식에 추가해 달라는 엄청난 요청은 창 메뉴 "표시 목록"(그림 참조)에서 "모두 삭제" 옵션(예: 버튼) "모두 삭제"도 (!!!!) 옵션을 추가합니다. 이 경우 물론 선택한 창에서 모든 표시기를 제거할 수 있는 것이 이상적입니다. 기본 차트의 창과 선택한 다른 창(그림의 메뉴에서)에서. 또는 ChartIndicatorDelete() 함수를 사용하여 스크립트를 작성하고 단축키 를 할당하십시오. Mykola Demko 2011.08.06 13:15 #744 ForexMoneyMaker : 안녕하세요 진행자님! MT5 및 MT4 화면 양식에 추가해 달라는 엄청난 요청은 창 메뉴 "표시 목록"(그림 참조)에서 "모두 삭제" 옵션(예: 버튼) "모두 삭제"도 (!!!!) 옵션을 추가합니다. 이 경우 물론 선택한 창에서 모든 표시기를 제거할 수 있는 것이 이상적입니다. 기본 차트의 창과 선택한 다른 창(그림의 메뉴에서)에서. 설정을 템플릿 또는 프로필(선택 사항)로 저장하고 차트를 닫았다가 다시 열면 됩니다. IvanovDns 2011.08.06 16:25 #745 여는 문자와 닫는 문자 사이에 코드 블록을 접는 버튼을 믿을 수 있습니까? () {} [] 등. 고맙습니다! --- 2011.08.06 16:34 #746 IvanovDns : 여는 문자와 닫는 문자 사이에 코드 블록을 접는 버튼을 믿을 수 있습니까? () {} [] 등. 고맙습니다! 접는 것은 아직 예상되지 않습니다. Roman Ignatev 2011.08.12 00:05 #747 MQL5의 디버거에 대한 희망: 코드를 디버깅할 때 동일한 변수의 값을 추적해야 합니다. 그러나 MetaEditor를 종료한 후 모니터링된 변수를 추적 창에 다시 추가해야 하므로 시간이 걸립니다. 필요한 변수를 지정된 창에 자동으로 다시 추가하는 제안 사항이 있습니다. 예를 들어, 디버깅 중인 프로그램과 이름이 같지만 확장자가 다른 템플릿 파일을 만들 수 있습니다. 또는 귀하의 재량에 따라 다른 방식으로. 감사해요 _____Life_Line 2011.08.18 20:07 #748 개발자 여러분, 생각하고 응답해 주십시오. 약간의 수학적 계산 모드를 완료하십시오. 왜 만들어졌는지 ... 예를 들어 방정식을 풀 수 있습니다 .... 다음이 명확하지 않습니다. 나는 당신에게 도움을 요청한 해결책을 몇 가지 불편 함을 페인트하려고 노력할 것입니다. 1. 많은 자유도를 가진 Expert Advisor의 간단한 실행은 OnTick() 함수의 지속적인 반복으로 인해 매우 오랜 시간이 걸립니다. 배기는 본연의 핏과 구별하기 힘든 분석하기 힘든 죽임이 밝혀졌다. 이 문제에 대한 해결책으로 테스트 전에도 각각의 자유도(테스터에서 정렬된 변수)를 개별적으로 평가해볼 수 있습니다. 반복 간격의 변수가 아님)) 열거를 위해 시간을 크게 절약할 수 있습니다 ... 선별 후 들쭉날쭉한 간격이 얻어집니다 ... 최적화에 필요하지 않은 이러한 변수가 삭제된 위치에 간격이 나타납니다. 제외된 값을 사용하여 이러한 찢어진 간격을 테스터에 넣는 방법이 완전히 명확하지 않습니까? 2. 변수의 예비분석에도 문제가 있다... 현재 시세표에 따라 기초과체중을 계산해야 한다면... 다 스크립트에 넣어야 한다... 스크립트가 별로 효율적 ... 하나의 스레드에서 실행되기 때문에 .. 다른 모든 사람들이 유휴 상태인 동안 ... 많은 매개 변수 열거로 인해 많은 수의 중첩 루프가 발생합니다 ... 스크립트는 이러한 루프에서 오랫동안 멈춥니다 ... 이 경우 루프를 통해 실행되는 변수는 입력을 통해 출력될 수 있으므로 전략 테스터에서와 같이 프로세스를 병렬화할 수 있습니다. 체크메이트 모드로 문제를 해결할 수 있을 것 같습니다. 그러나 내가 이해하는 것처럼 시계열 배열, 막대 수, 계산된 통계 결과 테이블의 출력에는 액세스할 수 없습니다. 데이터를 외부 파일로... run stat. 테스터를 통한 테스트도 옵션이 아닙니다. 실행 사이에 결과를 저장하는 방법과 필요한 모든 것이 계산되는 최종 파일을 작성하는 방법이 명확하지 않기 때문입니다. 결과적으로 스크립트에 있는 모든 것이 허용되는 수학 계산 모드를 보고 싶습니다. 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 원시 아이디어 무역 시스템 리그. 우리는 Renat Fatkhullin 2011.08.21 17:36 #749 IgnatyevName : MQL5의 디버거에 대한 희망: 코드를 디버깅할 때 동일한 변수의 값을 추적해야 합니다. 그러나 MetaEditor를 종료한 후 모니터링된 변수를 추적 창에 다시 추가해야 하므로 시간이 걸립니다. 필요한 변수를 지정된 창에 자동으로 다시 추가하는 제안 사항이 있습니다. 예를 들어, 디버깅 중인 프로그램과 이름이 같지만 확장자가 다른 템플릿 파일을 만들 수 있습니다. 또는 귀하의 재량에 따라 다른 방식으로. 감사해요 해보자 제안해 주셔서 감사합니다. Renat Fatkhullin 2011.08.21 21:50 #750 데이터 교환으로 대량 계산을 수행해야 하는 경우 로컬 에이전트 에서 테스트를 실행 하고 공통 디렉터리의 파일을 통해 데이터를 교환할 수 있습니다. OnTick을 호출하지 않고 모든 차트 및 시장 환경에 액세스할 수 있는 분석 계산의 경우 OnInit - OnTester - OnDeinit를 호출하여 다른 "분석" 모드를 추가할 수 있습니다. 이것은 효과적인 전문가를 만들 것입니다. 1...686970717273747576777879808182...117 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
SD의 애플리케이션 계정 #163577로.
이 모든 것은 훌륭하고 이해할 수 있지만 - 예를 들어 프로젝트 가 MARKET 서비스를 위해 준비 중인 경우 파일을 어떻게 잘라낼까요?
안녕하세요 진행자님!
MT5 및 MT4 화면 양식에 추가해 달라는 엄청난 요청은 창 메뉴 "표시 목록"(그림 참조)에서 "모두 삭제" 옵션(예: 버튼) "모두 삭제"도 (!!!!) 옵션을 추가합니다.
안녕하세요 진행자님!
MT5 및 MT4 화면 양식에 추가해 달라는 엄청난 요청은 창 메뉴 "표시 목록"(그림 참조)에서 "모두 삭제" 옵션(예: 버튼) "모두 삭제"도 (!!!!) 옵션을 추가합니다.
이 경우 물론 선택한 창에서 모든 표시기를 제거할 수 있는 것이 이상적입니다. 기본 차트의 창과 선택한 다른 창(그림의 메뉴에서)에서.
안녕하세요 진행자님!
MT5 및 MT4 화면 양식에 추가해 달라는 엄청난 요청은 창 메뉴 "표시 목록"(그림 참조)에서 "모두 삭제" 옵션(예: 버튼) "모두 삭제"도 (!!!!) 옵션을 추가합니다.
이 경우 물론 선택한 창에서 모든 표시기를 제거할 수 있는 것이 이상적입니다. 기본 차트의 창과 선택한 다른 창(그림의 메뉴에서)에서.
여는 문자와 닫는 문자 사이에 코드 블록을 접는 버튼을 믿을 수 있습니까? () {} [] 등.
고맙습니다!
여는 문자와 닫는 문자 사이에 코드 블록을 접는 버튼을 믿을 수 있습니까? () {} [] 등.
고맙습니다!
MQL5의 디버거에 대한 희망:
코드를 디버깅할 때 동일한 변수의 값을 추적해야 합니다. 그러나 MetaEditor를 종료한 후 모니터링된 변수를 추적 창에 다시 추가해야 하므로 시간이 걸립니다. 필요한 변수를 지정된 창에 자동으로 다시 추가하는 제안 사항이 있습니다. 예를 들어, 디버깅 중인 프로그램과 이름이 같지만 확장자가 다른 템플릿 파일을 만들 수 있습니다. 또는 귀하의 재량에 따라 다른 방식으로. 감사해요
개발자 여러분, 생각하고 응답해 주십시오.
약간의 수학적 계산 모드를 완료하십시오.
왜 만들어졌는지 ... 예를 들어 방정식을 풀 수 있습니다 .... 다음이 명확하지 않습니다.
나는 당신에게 도움을 요청한 해결책을 몇 가지 불편 함을 페인트하려고 노력할 것입니다.
1. 많은 자유도를 가진 Expert Advisor의 간단한 실행은 OnTick() 함수의 지속적인 반복으로 인해 매우 오랜 시간이 걸립니다. 배기는 본연의 핏과 구별하기 힘든 분석하기 힘든 죽임이 밝혀졌다.
이 문제에 대한 해결책으로 테스트 전에도 각각의 자유도(테스터에서 정렬된 변수)를 개별적으로 평가해볼 수 있습니다. 반복 간격의 변수가 아님)) 열거를 위해 시간을 크게 절약할 수 있습니다 ... 선별 후 들쭉날쭉한 간격이 얻어집니다 ... 최적화에 필요하지 않은 이러한 변수가 삭제된 위치에 간격이 나타납니다. 제외된 값을 사용하여 이러한 찢어진 간격을 테스터에 넣는 방법이 완전히 명확하지 않습니까?
2. 변수의 예비분석에도 문제가 있다... 현재 시세표에 따라 기초과체중을 계산해야 한다면... 다 스크립트에 넣어야 한다... 스크립트가 별로 효율적 ... 하나의 스레드에서 실행되기 때문에 .. 다른 모든 사람들이 유휴 상태인 동안 ... 많은 매개 변수 열거로 인해 많은 수의 중첩 루프가 발생합니다 ... 스크립트는 이러한 루프에서 오랫동안 멈춥니다 ... 이 경우 루프를 통해 실행되는 변수는 입력을 통해 출력될 수 있으므로 전략 테스터에서와 같이 프로세스를 병렬화할 수 있습니다. 체크메이트 모드로 문제를 해결할 수 있을 것 같습니다. 그러나 내가 이해하는 것처럼 시계열 배열, 막대 수, 계산된 통계 결과 테이블의 출력에는 액세스할 수 없습니다. 데이터를 외부 파일로... run stat. 테스터를 통한 테스트도 옵션이 아닙니다. 실행 사이에 결과를 저장하는 방법과 필요한 모든 것이 계산되는 최종 파일을 작성하는 방법이 명확하지 않기 때문입니다.
결과적으로 스크립트에 있는 모든 것이 허용되는 수학 계산 모드를 보고 싶습니다.
MQL5의 디버거에 대한 희망:
코드를 디버깅할 때 동일한 변수의 값을 추적해야 합니다. 그러나 MetaEditor를 종료한 후 모니터링된 변수를 추적 창에 다시 추가해야 하므로 시간이 걸립니다. 필요한 변수를 지정된 창에 자동으로 다시 추가하는 제안 사항이 있습니다. 예를 들어, 디버깅 중인 프로그램과 이름이 같지만 확장자가 다른 템플릿 파일을 만들 수 있습니다. 또는 귀하의 재량에 따라 다른 방식으로. 감사해요
OnTick을 호출하지 않고 모든 차트 및 시장 환경에 액세스할 수 있는 분석 계산의 경우 OnInit - OnTester - OnDeinit를 호출하여 다른 "분석" 모드를 추가할 수 있습니다. 이것은 효과적인 전문가를 만들 것입니다.