MT5에 대한 소원 - 페이지 69

Юрий 2011.06.13 01:56 #681

Arster :

트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 논의

시장 및 전문가 고문

Andrey Vasiliev 2011.06.13 02:28 #682

MQL5에 대한 소원

[ARCHIVE!] 포럼을 어지럽히 지

[경고, 주제 닫힘!] 포럼을

Yuriy Zaytsev 2011.06.13 09:11 #683

MoneyJinn :

Dmitriy Skub 2011.06.16 22:59 #684

Igor Makanu 2011.06.19 09:14 #685

코드베이스 또는 시장에서 MQL5의 Elliott Waves 자동 분석을 위한 코드를 찾지 못했습니다.

Maxim 2011.06.28 15:21 #686

Документация по MQL5: Технические индикаторы
www.mql5.com
Технические индикаторы - Документация по MQL5

Vladimir Gomonov 2011.06.28 19:54 #687

TheXpert 2011.06.28 20:09 #688

[삭제] 2011.06.28 20:11 #689

TheXpert :

보안이 허락한다면 나도 네 명과 함께 몇 명의 화성인(각각 8명씩)을 약속합니다... :)

Vladimir Gomonov 2011.06.28 21:07 #690

TheXpert :
1) 예를 들어 "도구" 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 표시할 책갈피와 필요하지 않은 책갈피를 선택할 수 있다면 좋을 것입니다(물론, 절대적으로 모든 것은 아닙니다 - 거래 , 기록 및 자산은 어떤 경우에도 필요하지만 나머지는 구성할 기회가 주어져야 합니다.
요점은 정보를 조금 사용하지 않으려는 경우 일부가 표시(업데이트/펌핑)된다는 것입니다. 예를 들어, 현재 4-5개인 11개 중 나에게 유용합니다. 나머지는 내 눈 앞에서 어렴풋이 보이지 않도록 제거하는 것을 선호합니다.
2) "내비게이터" 창에서 가능한 경우 "MetatTrader 5" 트리에서 "지표", " 사용자 지정 지표 ", "전문가 고문", "스크립트"와 같은 분기 표시를 제거하는 기능. 다시 말하지만, 불필요하거나 주의를 산만하게 하는 요소와 정보를 제거합니다. 예를 들어, 저에게 지표와 전문가 고문은 어떤 기능도 수행하지 않습니다.
저는 대부분 수동으로 거래하는 사람들을 위해 이 Metatrader 창도 설정하는 것이 매우 편리할 것이라고 생각합니다.)
네. 또 하나의 소원.
3) Metatrader 5의 자동 업데이트에 관하여. 이제 테스트 중 - 프로그램이 자체적으로 업데이트를 다운로드하고 끌 수 없을 때 상당히 정당화됩니다 - 이미 수정된 오류에 지루해하지 않도록 :)
그러나 업데이트를 포함하여 200-300MB의 업데이트를 다운로드하는 Adobe 제품을 좋아하지 마십시오. 매우 비싼 트래픽(일부 관세에서 최대 약 $ 30-50 비용, 벨로루시 일부 이동 통신사에 포함된 한도를 초과하는 비용)의 경우 설치해야 하는지 묻습니다. :) 모든 업데이트된 구성 요소가 포함된 Metatrader는 시간이 덜 걸리지만(그렇게 적지는 않음), 상대적으로 적은 양의 돈/트래픽으로 계정에 랩톱에서 다른 컴퓨터로 이동할 때 여전히 불쾌할 수 있습니다. 위치 / 차트를 보면 Metatrader가 업데이트에 만족하고 돈 / 트래픽이 끝났지만 위치를 수정하거나 닫을 시간이 없었기 때문에 연결이 중단되었습니다. 모든 사람이 항상 인터넷을 무제한으로 사용하는 것은 아니며(특히 도중에) 무제한 인터넷을 사용하는 것은 아니며 원칙적으로 프로그램에서 예측할 수 없는 다른 국가 및 기타 뉘앙스가 많이 있다는 것을 잊지 마십시오. 프로그램이 다음보다 더 잘 알고 있다고 가정해서는 안 됩니다. 업데이트할 가치가 있는 사람 :) MT4에서는 노트북의 폴더에서 업데이트 프로그램을 삭제하는 것만으로 간단하게 문제가 해결되었으며, 언제든지 전체 새 버전을 다운로드하여 다시 설치하여 업데이트할 수 있습니다.
그리고 최종 안정 버전에서는 자동 업데이트가 기본 모듈에 내장되어 있으므로 가능하면 설정 1 확인란에서 자동 업데이트를 활성화/비활성화하도록 하십시오. 이 점에 대해서는 많은 사람들이 동의할 것이라고 생각합니다.
추신: 가능하다면 스타일이 무엇인지 알기 위해 3점에 대해 답해 주시겠습니까? 우리는 할 것입니다, 일어나지 않을 것입니다, 우리는 그것에 대해 생각할 것입니다. 고맙습니다. 제안이 건설적이기를 바랍니다.
테스터에 다음을 추가하는 것이 좋습니다.
1. 초기 입금액: 100, 500 및 1000 $. 터미널을 다시 시작할 때와 최적화를 시작할 때 재설정하면 안 됩니다.
2. 단일 테스트를 실행할 필요 없이 최적화 결과 에서 개별 설정을 선택하고 저장할 수 있는 기능.
3. 테스터를 최소화하지 않고 테스트 종료까지의 시간을 표시합니다.
4. 최적화 모드를 선택했지만 매개변수를 선택하지 않은 경우 테스트 시작 버튼(시작)을 누르지 않아야 합니다.
5. 테스터가 작동 중일 때 MT4와 같이 테스팅이 끝날 때까지 이미 완료된 트랜잭션의 목록을 볼 수 있어야 합니다.
최적화할 때 Expert Advisor의 드로다운의 최대 절대 값과 같은 매개변수는 매우 중요하지만 어떤 이유에서인지 없습니다.
1) rliz 466, 다시 시작하면 재설정되지 않습니다.
각 차트의 뉴스 플래그 표시를 개별적으로 제어하는 것이 좋습니다. 예를 들어 볼륨 표시가 제어되는 방식과 같습니다.
그리고 어떻게 든 여기에서 잘 보이지 않습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
미리 감사드립니다.
나는 인터넷에서 미래 가격에 대한 예측을 보았습니다(2020년까지 다우 지수에 대한 Dow Jones 웹사이트에서(높음, 낮음의 막대), 비슷한 것을 만들기 위해 MT5 그래픽 개체에 머리를 찔렀지만 아무 것도 찾지 못했습니다. !
뉴스피드를 읽어보니 MT는 어쩐지 지루하고 불편하고 기술적인 지표 가 너무 많은데 뉴스피드에서는 글꼴을 변경할 수 없고 한 번의 움직임으로 창을 "열" 수 없거나 다음과 같이 옵션을 선택하면 뉴스 창을 차트가 있는 탭으로 이동할 수 없습니다.
컴파일러. 소망.
참조가 아닌 값으로 작은 구조를 전달하십시오. 그리고 그것은 모든 복잡한/합리적인 산술을 끔찍하게 제동합니다.
컴파일러가 값으로 전달된 구조를 건너뛰지 않고 엄격하게 참조로 전달하도록 요구하는 제한(귀하의 재량에 따라 - 32 또는 64바이트)을 설정하기만 하면 됩니다.
또한 함수의 결과로 작은 구조를 반환할 수 있기를 정말로 원합니다.
--
나는 일반적으로 팔다리가 4개인 오버로드 연산자에 투표합니다. 언젠가 이것이 손에 닿기를 바랍니다. "C++로 병합하기" 과정을 이수하고 일반적으로 지원되는 것 같습니다.
비표준 수학 객체를 사용한 산술 연산의 함수 구문은 매우 불편하고, 게다가 속도도 많이 느려집니다.
인라인 대체로 대체되지 않고 함수 호출 비용이 필요하기 때문입니다.
바바 야가 vs. 나도. 다중 상속은 확실히 나쁜 것입니다.
나는 플러스가 아닌 날카로운 것과 병합하기 위해 vapche합니다. 세대의 경험을 고려하면 모든 것이 훨씬 더 합리적입니다.