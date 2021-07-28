MT5에 대한 소원 - 페이지 68 1...616263646566676869707172737475...117 새 코멘트 [삭제] 2011.05.31 16:10 #671 stringo : 시각화가 곧 제공됩니다. 이미 사용 가능하며 내부 테스트 중입니다. 곧 다음 빌드에 있습니까, 아니면 다음 2-3개에 있습니까? x572intraday 2011.06.08 22:33 #672 터미널에는 각 차트 창에 대한 탭이 있는 가로 막대가 있습니다. 막대가 탭으로 가득 차면 화살표(앞뒤)를 클릭하여 스크롤해야 합니다. 요청: 오버플로 시 이러한 탭의 여러 줄(막대)로 자동 전송 옵션을 설정에 추가하십시오. 마우스로 스크롤할 수 있는 유일한 가능성을 통해 창을 조작하는 것이 그리 편리하지 않기 때문입니다. 극단적인 경우 두 개의 막대가 서로 아래에 있으면 충분하지만 모니터를 넘는 막대가 하나 없다면! 또는 설정이 아니라 드래그 앤 드롭 작업으로 창 간 인터페이스의 이동 가능한 경계를 직교 조작하는 수준에서 예를 들어 Windows에서와 같이 막대의 높이를 변경할 수 있습니다. 표시된 실행 중인 프로그램 세트와 함께 오류, 버그, 질문 MQL5.com에서 블로그 생성 및 흥미로운! SL은 아무 의미가 Валерий 2011.06.09 12:02 #673 x100intraday : ... 예, 이것은 많은 수의 도구에 정말 필요합니다. Юрий 2011.06.11 01:30 #674 1) 예를 들어 "도구" 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 표시할 책갈피와 필요하지 않은 책갈피를 선택할 수 있다면 좋을 것입니다(물론, 절대적으로 모든 것은 아닙니다 - 거래 , 기록 및 자산은 어떤 경우에도 필요하지만 나머지는 구성할 기회가 주어져야 합니다. 요점은 정보를 조금 사용하지 않으려는 경우 일부가 표시(업데이트/펌핑)된다는 것입니다. 예를 들어, 현재 4-5개인 11개 중 나에게 유용합니다. 나머지는 내 눈 앞에서 어렴풋이 보이지 않도록 제거하는 것을 선호합니다. 2) "내비게이터" 창에서 가능한 경우 "MetatTrader 5" 트리에서 "지표", " 사용자 지정 지표 ", "전문가 고문", "스크립트"와 같은 분기 표시를 제거하는 기능. 다시 말하지만, 불필요하거나 주의를 산만하게 하는 요소와 정보를 제거합니다. 예를 들어, 저에게 지표와 전문가 고문은 어떤 기능도 수행하지 않습니다. 대부분 수동으로 거래하는 사람들을 위해 - 이러한 Metatrader 창도 설정하는 것이 매우 편리할 것입니다 ;) Переход на новые рельсы: пользовательские индикаторы в MQL5 2009.11.23Андрейwww.mql5.com Я не буду перечислять все новые возможности и особенности нового терминала и языка. Их действительно много, и некоторые новинки вполне достойны освещения в отдельной статье. Вы не увидите здесь кода, написанного по принципам объектно-ориентированного программирования — это слишком серьезная тема для того, чтобы просто быть упомянутой в контексте как дополнительная вкусность для кодописателей. В этой статье остановимся подробней на индикаторах, их строении, отображении, видах, а также особенностях их написания по сравнению с MQL4. 출시 후 다음 조건에서 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, MQL5의 초보자 질문입니다. 프로는 OpenClose 2011.06.11 15:27 #675 MT4와 동일한 MT5 전략 테스터 에서 "결과" 창을 표시하는 방법을 알려주세요. MT4 및 MT5 전략 테스터의 "결과" 창 파일에서. 파일: testermt4.jpg 142 kb testermt5.jpg 207 kb [삭제] 2011.06.11 15:42 #676 OpenClose : MT4와 동일한 MT5 전략 테스터 에서 "결과" 창을 표시하는 방법을 알려주세요. MT4 및 MT5 전략 테스터의 "결과" 창 파일에서. 현재 MT4에서 "결과"라고 하는 것을 보고서라고 하지만 찾고자 하는 것은 아직 사용할 수 없습니다(지금까지는 희망합니다). 현재 HTML/Open XML 형식의 보고서 데이터를 업로드하여 테스터에서 거래 내역을 볼 수 있습니다. OpenClose 2011.06.11 16:56 #677 Interesting : 현재 MT4에서 "결과"라고 하는 것을 보고서라고 하지만 찾고자 하는 것은 아직 사용할 수 없습니다(지금까지는 희망합니다). 현재 HTML/Open XML 형식의 보고서 데이터를 업로드하여 테스터에서 거래 내역을 볼 수 있습니다. 유감이다, 왜냐하면 잘못된 입력을 디버그하는 방법은 기록에서 거의 불가능합니다. 예: "결과" 창의 MT4에서 거래를 클릭하면 차트에 즉시 표시됩니다. 비슷한 모드가 MT3에도 있었습니다. (MT2에서 - 나는 모른다). 개발자에게 큰 요청 - 게으르지 말고하십시오. Renat Fatkhullin 2011.06.11 18:18 #678 거래 표시 모드를 전환하는 것에 대해 이야기하고 있습니까? 기본적으로 일반 보고서가 열리는 4가지 다른 세부 정보 모드가 있습니다. [삭제] 2011.06.11 18:22 #679 Renat : 거래 표시 모드를 전환하는 것에 대해 이야기하고 있습니까? 기본적으로 일반 보고서가 열리는 4가지 다른 세부 정보 모드가 있습니다. 그럴 가능성이 큽니다. :) OpenClose 2011.06.11 20:31 #680 Renat : 거래 표시 모드를 전환하는 것에 대해 이야기하고 있습니까? 기본적으로 일반 보고서가 열리는 4가지 다른 세부 정보 모드가 있습니다. 고맙습니다. 보지 않았다. 도움말에 컨텍스트 메뉴에 대한 링크가 있습니다. 1...616263646566676869707172737475...117 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
시각화가 곧 제공됩니다. 이미 사용 가능하며 내부 테스트 중입니다.
1) 예를 들어 "도구" 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 표시할 책갈피와 필요하지 않은 책갈피를 선택할 수 있다면 좋을 것입니다(물론, 절대적으로 모든 것은 아닙니다 - 거래 , 기록 및 자산은 어떤 경우에도 필요하지만 나머지는 구성할 기회가 주어져야 합니다.
요점은 정보를 조금 사용하지 않으려는 경우 일부가 표시(업데이트/펌핑)된다는 것입니다. 예를 들어, 현재 4-5개인 11개 중 나에게 유용합니다. 나머지는 내 눈 앞에서 어렴풋이 보이지 않도록 제거하는 것을 선호합니다.
2) "내비게이터" 창에서 가능한 경우 "MetatTrader 5" 트리에서 "지표", " 사용자 지정 지표 ", "전문가 고문", "스크립트"와 같은 분기 표시를 제거하는 기능. 다시 말하지만, 불필요하거나 주의를 산만하게 하는 요소와 정보를 제거합니다. 예를 들어, 저에게 지표와 전문가 고문은 어떤 기능도 수행하지 않습니다.
대부분 수동으로 거래하는 사람들을 위해 - 이러한 Metatrader 창도 설정하는 것이 매우 편리할 것입니다 ;)
MT4와 동일한 MT5 전략 테스터 에서 "결과" 창을 표시하는 방법을 알려주세요.
MT4와 동일한 MT5 전략 테스터 에서 "결과" 창을 표시하는 방법을 알려주세요.
현재 MT4에서 "결과"라고 하는 것을 보고서라고 하지만 찾고자 하는 것은 아직 사용할 수 없습니다(지금까지는 희망합니다).
현재 HTML/Open XML 형식의 보고서 데이터를 업로드하여 테스터에서 거래 내역을 볼 수 있습니다.
현재 HTML/Open XML 형식의 보고서 데이터를 업로드하여 테스터에서 거래 내역을 볼 수 있습니다.

유감이다, 왜냐하면 잘못된 입력을 디버그하는 방법은 기록에서 거의 불가능합니다.
예: "결과" 창의 MT4에서 거래를 클릭하면 차트에 즉시 표시됩니다. 비슷한 모드가 MT3에도 있었습니다. (MT2에서 - 나는 모른다).
개발자에게 큰 요청 - 게으르지 말고하십시오.
거래 표시 모드를 전환하는 것에 대해 이야기하고 있습니까? 기본적으로 일반 보고서가 열리는 4가지 다른 세부 정보 모드가 있습니다.
고맙습니다. 보지 않았다. 도움말에 컨텍스트 메뉴에 대한 링크가 있습니다.